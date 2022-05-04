Errori, bug, domande - pagina 914
Un altro articolo in cui alcune immagini sono state cancellate.
Credo che tu li abbia sul tuo server, come mai ed è possibile ripristinarli?
Perché il link #proprietà"http://www.mysite.com" è specificato nell'EA?
Quando eseguo l'EA nella finestra e clicco sul link va su"http://www.mysite.com/?source=terminal5" ?
stringo:
Grazie per la vostra risposta. Aspetterò. Si prega di unire il grafico delle immagini e il grafico del bactest in uno solo, senza seconda finestra. Tutto in un unico guscio. È molto più comodo lavorare con una finestra e un grafico. Sto saltando avanti e indietro.
Sfortunatamente, questa fusione non è possibile. Abbiamo deliberatamente e puramente separato fisicamente il tester dal terminale. Tenete presente che un numero molto grande di commercianti non usa affatto il tester, e la sua funzionalità "inutile" è uno spreco ingiustificato di risorse informatiche. Inoltre, un tester separato ci ha permesso di organizzare calcoli distribuiti sulla LAN, WAN e sul nostro cloud.
È meglio che portiamo il visualizzatore a questa condizione, in modo che non si "salti avanti e indietro"
Avete intenzione di rendere il visualizzatore un'applicazione multi-documento?
Il punto è che gli oggetti nel tester funzioneranno. Ma senza la possibilità di modificare la grafica.
Non dimenticate che lo scopo del visualizzatore è quello di funzionare come un lettore di accordi per il tester, non di essere un sostituto del terminale. È necessario analizzare i risultati dei test nel terminale, dove tutte le operazioni eseguite sono facilmente visualizzabili.
In sostanza si rivela come era - una proiezione di ciò che sta accadendo nella memoria. senza un'azione inversa.
Allora chiarisci anche questo - le funzioni di recupero delle proprietà dei grafici ChartGetXXX funzioneranno nel tester?
ora tutto restituisce dati non validi.
Sì, lo faranno.
Allora tutto è a posto. dai dati grafici validi al feedback delle proiezioni, è solo una questione di tempo.
Sul server MetaQuotes per l'argento, il valore del tick non è corretto
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 0,01000SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0,01000
Come esempio sul server BC1 MT5
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 0,05000
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0,00001
o DC2 su MT4
MODE_TICKSIZE = 0.01000000
MODE_TICKVALUE = 50.00000000
Il server MetaQuotes è un server di riferimento per la qualità delle storie, ma perché l'ambientazione di alcuni personaggi è penosa? Quando visualizzi i prodotti sul mercato, dovresti mettere i risultati del test dell'Expert Advisor sul server demo di MetaQuotes.
Questo problema non è stato risolto per un mese dopo essere stato annunciato su https://www.mql5.com/ru/forum/1111/381979#comment_381979
Dopo l'auto-installazione della build 742, quando si cerca di eseguire l'ottimizzazione con un gran numero di parametri di input, il terminale si chiude. Nessun messaggio di sistema viene registrato. Se riduciamo il numero di parametri di input, l'ottimizzazione viene lanciata senza problemi, ma è inutile in una forma così ridotta per un Expert Advisor.
Nella precedente build del terminale, l'ottimizzazione è iniziata normalmente con lo stesso grande numero di parametri di input, cioè le stesse impostazioni di ottimizzazione che sono memorizzate nei file.
OS Windows XP SP3.