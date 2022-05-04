Errori, bug, domande - pagina 61

Nuovo commento
 

Come faccio a fare trading con gli ordini pendenti? Ho provato in questo modo:

      if(open<close)// цена растет
       {
       if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)!=ORDER_TYPE_SELL_STOP)
        {
         {
         mrequest.action = TRADE_ACTION_PENDING;                                         
         mrequest.price = (high+low)/2;            
         mrequest.sl = NormalizeDouble(mrequest.price + STP*_Point,_Digits); // Stop Loss
         mrequest.tp = NormalizeDouble(mrequest.price - TKP*_Point,_Digits); // Take Profit
         mrequest.symbol = _Symbol;                                          // символ
         mrequest.volume = Lot;                                              // количество лотов для торговли
         mrequest.magic = EA_Magic;                                          // Magic Number
         mrequest.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP;                               // ордер на продажу
         mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                          // тип исполнения ордера - все или ничего
         mrequest.deviation=5;                                               // проскальзывание от текущей цены
         OrderSend(mrequest,mresult);                                        // отсылаем ордер
         } 
        }
       }
Un ordine viene eseguito e poi ad ogni tick gli ordini pendenti continuano ad essere piazzati.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
AM2:

Come faccio a fare trading con gli ordini pendenti? Provate in questo modo:

Un ordine viene eseguito e poi ad ogni tick gli ordini pendenti continuano ad essere piazzati.

Si prega di fornire tutto il codice.
[Eliminato]  
AM2:

Come faccio a fare trading con gli ordini pendenti? Provate in questo modo:

Un ordine viene eseguito e poi ad ogni tick gli ordini pendenti continuano ad essere piazzati.

È necessario controllare la presenza di ordini pendenti su questa coppia, come (o cosa)?
 

installato WIN-7 64. scaricato e installato MT5.

Scheda di selezione della data disattivata.

 
Prival:

installato WIN-7 64. scaricato e installato MT5.

Scheda di selezione della data disattivata.

È selezionata la modalità personalizzata?
[Eliminato]  
Prival:

installato WIN-7 64. scaricato e installato MT5.

Scheda di selezione della data disattivata.

Qual è il tipo di periodo lì? Di solito solo le date del " Periodo personalizzato" diventano attive (tutto il resto conta automaticamente)...
 
Interesting:
Che tipo di periodo c'è? Di solito solo "Periodo personalizzato" rende attive le date (tutto il resto è automatico)...
Sì, penso di aver capito, grazie. Ho un periodo di riposo. Non posso fare niente adesso. Sto scaricando la cronologia da circa 20 minuti. Lasciala scaricare, forse sarà più veloce dopo...
[Eliminato]  
alexvd:

Non sempre. Il primo esempio è ENUM_TIMEFRAMES.

Nessuna descrizione dei valori enum è prevista nell'aiuto, ma avete sempre la possibilità di scoprire il loro significato.

non così... sono un programmatore... e personalmente posso tirare tutto... e anche il cursore invisibile... dall'esterno...

Ma il prodotto è per un commerciante... che non ha alcuna comprensione della programmazione, ma a volte vuole fare qualcosa...

Devi ottenere tutte le informazioni possibili...

 
alexvd:
Per favore, datemi l'intero codice.
File:
ema.mq5  6 kb
 
EQU:

non così... sono un programmatore... e personalmente posso tirare tutto... e anche il cursore invisibile... dall'esterno...

ma è un prodotto per un commerciante... che non sa nulla di programmazione, ma a volte vuole fare qualcosa...

Devi ottenere tutte le informazioni possibili...

Non ci sono piani per pubblicare valori interi. Usate identificatori costanti, vi proteggerà da possibili errori.
Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define)
Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define)
  • www.mql5.com
Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define) - Документация по MQL5
1...545556575859606162636465666768...3184
Nuovo commento