Errori, bug, domande - pagina 61
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Come faccio a fare trading con gli ordini pendenti? Ho provato in questo modo:Un ordine viene eseguito e poi ad ogni tick gli ordini pendenti continuano ad essere piazzati.
Come faccio a fare trading con gli ordini pendenti? Provate in questo modo:Un ordine viene eseguito e poi ad ogni tick gli ordini pendenti continuano ad essere piazzati.
Come faccio a fare trading con gli ordini pendenti? Provate in questo modo:Un ordine viene eseguito e poi ad ogni tick gli ordini pendenti continuano ad essere piazzati.
installato WIN-7 64. scaricato e installato MT5.
Scheda di selezione della data disattivata.
installato WIN-7 64. scaricato e installato MT5.
Scheda di selezione della data disattivata.
installato WIN-7 64. scaricato e installato MT5.
Scheda di selezione della data disattivata.
Che tipo di periodo c'è? Di solito solo "Periodo personalizzato" rende attive le date (tutto il resto è automatico)...
Non sempre. Il primo esempio è ENUM_TIMEFRAMES.
Nessuna descrizione dei valori enum è prevista nell'aiuto, ma avete sempre la possibilità di scoprire il loro significato.
non così... sono un programmatore... e personalmente posso tirare tutto... e anche il cursore invisibile... dall'esterno...
Ma il prodotto è per un commerciante... che non ha alcuna comprensione della programmazione, ma a volte vuole fare qualcosa...
Devi ottenere tutte le informazioni possibili...
Per favore, datemi l'intero codice.
non così... sono un programmatore... e personalmente posso tirare tutto... e anche il cursore invisibile... dall'esterno...
ma è un prodotto per un commerciante... che non sa nulla di programmazione, ma a volte vuole fare qualcosa...
Devi ottenere tutte le informazioni possibili...