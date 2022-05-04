Errori, bug, domande - pagina 626
Una tale domanda.
C'è stato uno scambio a tavolino. Poi un'uscita Buy poco profonda. Non c'è dubbio con la prima linea della vendita e dell'acquisto.
Poi c'è una nuova posizione di acquisto e la seconda linea che collega la posizione di acquisto e la nuova posizione di vendita non è chiara. Perché li collega?
Condividono un identificatore di posizione comune.
è comprensibile. Ma in qualche modo non è interessante avere un bye inesistente con un nuovo villaggio collegato. E anche il commento sulla linea non ha senso.
Il by(out) si riferisce al primo villaggio (in). Ma il nuovo villaggio (in) non si lega realmente a quel bye. In generale, la linea funziona solo per logica, senza uno scopo evidente. E può solo portare a una percezione confusa.
Ci sono analoghi di librerie come stdlib.mqh, WinUser32.mqh, stderror.mqh in MQL5, in particolare, la funzione PostMessageA è interessante? Grazie mille.
PostMessageA non è un MQL. Questa è un'importazione di WinAPI da user32.dll
Solo in MQL5 avete bisogno di W endings
Quando si cerca di attaccare l'EA al grafico, il messaggio Invalid EX5 file appare nel registro e l'EA viene scaricato. Cosa significa questo?
Quando si cerca di attaccare l'EA al grafico, il messaggio Invalid EX5 file appare nel registro e l'EA viene scaricato. Cosa significa questo?
Puoi essere più specifico?
Ho appena scritto e compilato l'Expert Advisor. Metto il mouse su un grafico, poi appare la finestra delle proprietà dell'esperto e il suo nome è sul grafico (nell'angolo superiore destro). Ho spuntato la checkboxallow to import dll e premutook e un messaggio appare nel diario 2012.01.28 12:54:48 Thinker Invalid EX5 file e l'EA viene istantaneamente scaricato. Gli altri EA funzionano bene.
È comprensibile. Quale DLL e come stiamo cercando di caricare? Quale sistema operativo e quale build del terminale?
Scaricare 2 dll èkernel32.dll e user32.dll importando
OS windows 7 home basic, circa terminale Versione: 5.00 Build 574. Da un altro EA ha caricato esattamente le stesse funzioni dalle stesse librerie, allo stesso modo e tutto funziona bene come previsto.