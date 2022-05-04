Errori, bug, domande - pagina 559
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Rompere il tuo silenzio - non è affatto GMT+1, è GMT+2 - che ne dici, non ti interessa - fanculo quelli che masticano solo ogni sorta di elemosina come le medie/oscillatori. il problema e il compito principale sono le notizie e le corrispondenze con il compagno dei lavoratori -
Inverno GMT+2
la tua risposta è disastrosa - che dire di blocchi e decenni di storia? su quali ?
la tua risposta è disastrosa - che dire di blocchi e decenni di storia? su quali ?
È quello che voglio dire, il problema non è nel cambiare il fuso orario, ma nella storia delle notizie nel tester (in tempo abbastanza reale che è).
ZS Hai bisogno di una struttura di notizie, e di organizzare la memorizzazione di un array di strutture di tipo serie temporali, che risolverà tutti i problemi.
Qual è il vostro orario di lavoro? Se mensile, puoi anche controllare tutto manualmente. Un'ora è irrilevante in questo caso.
Davvero, cosa c'è che non va nel terminale?
Aspettiamo il fine settimana perché non possiamo riavviare i server durante il campionato.
È stata rilevata una discrepanza nella generazione dei grafici al confine del fuso orario. L'errore è già stato risolto.
Rispondere perché è questo il caso?
1) mettere 4 linee di tendenza:
2) Ha cambiato la scala (ha spostato il cursore lungo la scala dei prezzi):
3) spostato orizzontalmente:
È così che dovrebbe essere (la linea più a sinistra del grafico)?
P.s. I prezzi del post precedente cancellati sono tornati)
Quanti oggetti di classe possono essere creati in modo indolore?
Quando ho più di 3000000, tutto funziona, ma alla cancellazione si verifica una terminazione anomala.
Quando il numero di oggetti è inferiore a ~3 ym, il programma termina normalmente.
PS come faccio normalmente a terminare il cammino quando ho un gran numero di oggetti di classe?
Quanti oggetti di classe possono essere creati in modo indolore?
Quando ho più di 3000000, tutto funziona, ma alla cancellazione si verifica una terminazione anomala.
Quando il numero di oggetti è inferiore a ~3 mil, il programma termina normalmente.
PS come terminare normalmente il programma con un gran numero di oggetti di classe?
L'eliminazione di 3 milioni di oggetti può richiedere un po' più di tempo rispetto al tempo standard di metacommutazione di Deinit.
Riferimento: MQL5 Reference> Programmi MQL5> Eventi nel terminale client:
.... L'esecuzione della funzione OnDeinit() è limitata a 2,5 secondi. ...
In questo caso, al termine, cancellando l'Expert Advisor dal grafico nel menu locale del terminale o chiamando ExpertRemove() - la terminazione anomala è garantita.
// se, naturalmente, vi piace un buon programmatore, cancellate gli oggetti solo in Deinit.
Quindi l'unica via d'uscita: fregarsene dell'educazione - cancellare prima gli oggetti e poi chiamare Deinit (tramite ExpertRemove()).
Spero che tu possa capire il resto da solo.