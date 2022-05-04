Errori, bug, domande - pagina 565
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Buon pomeriggio, ho iniziato a scrivere multivariante, chiamo iMA, per qualche motivo nel commercio reale tutto funziona bene, non appena ho eseguito nel tester un esperto errore rimosso perché l'indicatore 'Moving Average' non può caricare [4804], che cosa è l'indicatore sull'indicatore, non molto chiaro, non ho potuto trovare una risposta plausibile su Internet. Per favore, consigliatemi, ve ne sarei molto grato.
Questo errore indica che il simbolo non è selezionato nella finestra Market Watch del tester e quindi l'Expert Advisor non può creare un indicatore utilizzando il simbolo giusto. Dovete creare programmaticamente una lista di simboli che lavoreranno con l'Expert Advisor
Non è abbastanza? SymbolSelect(SYM,true) lo faccio quando creo le classi per i simboli. Quando lo eseguo su demo, tutto funziona, in tester c'è un errore, non so dove guardare.
Posso vedere un esempio più completo? Il punto è che c'è un problema molto vecchio con la selezione dei simboli nel tester, che si verifica in certe situazioni.
Seleziono i simboli sulla base di una matrice pre-preparata, nessun problema con questo approccio.
Aggiornato il terminale, non riesco a identificare questo RESULT.RETCODE
Il download della cronologia si blocca al 52% per EUR... Apparentemente ci sono molte richieste ai server.
Porca puttana!!! Questa cosa di EGlobal mi sta uccidendo con le sue riconnessioni notturne! Era così fastidioso che ho spento gli avvisi acustici. Ora mi sono ricordato per caso, l'ho acceso - e sì: gli pseudotick sono generati ad ogni riconnessione, e quindi Print from OnCalculate alimenta il log.
Ok, almeno questo è risolto.
Signori, potete dirmi dove potrebbe essere il problema.
C'è una funzione per chiudere l'intero volume degli ordini per un simbolo. Il terminale è inondato da errori di tale contenuto:
2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 failed instant sell 0.20 EURUSD at 1.34542 [Richiesta non valida]
Ecco il codice della funzione:
Ci sono errori dopo che ho aggiornato la versione del mio terminale:
2011.11.12 19:20:14 Core 1 2011.02.21:44:00 fallito acquisto stop 8,81 EURUSD a 1,36996 (0,00000) sl: 1,36626 tp: 1,37683 [Richiesta non valida]
2011.11.12 19:24:29 Core 1 2011.02.25 02:10:00 fallito acquisto istantaneo 51,88 EURUSD a 1,38164 sl: 1,37794 tp: 1,38260 [Richiesta non valida]
Quale potrebbe essere il problema?
Tutto funzionava prima.
Ci sono errori dopo che ho aggiornato la versione del mio terminale:
2011.11.12 19:20:14 Core 1 2011.02.21:44:00 fallito acquisto stop 8,81 EURUSD a 1,36996 (0,00000) sl: 1,36626 tp: 1,37683 [Richiesta non valida]
2011.11.12 19:24:29 Core 1 2011.02.25 02:10:00 fallito acquisto istantaneo 51,88 EURUSD a 1,38164 sl: 1,37794 tp: 1,38260 [Richiesta non valida]
Quale potrebbe essere il problema?
Prima funzionava.