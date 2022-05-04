Errori, bug, domande - pagina 566
Ho il controllo OrderCheck.Di conseguenza, fino alle richieste sono già respinte con un risultato poco chiaro.retcode.Già scritto alla SD.Bad un altro...Domani l'aggiornamento terminale accadrà sul reale e float...
Si può disattivare l'aggiornamento?
Signori, c'è qualcosa nella tendenza delle nuove costruzioni che non mi rende affatto felice.... che cosa sono le giunture!!!? (questa è la domanda, semmai)
Si scopre, qui - corretto, e là - storto. Oh, per l'amor del cielo..... il più possibile.
//memoria.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// tipo di riempimento dell'ordine - tutto o niente
Il tipo di ordine è stato commentato nel tuo ordine di compravendita.
Rimuovere le due barre. Questo è un campo obbligatorio nella query. L'hai commentato, cioè non fa parte dell'ordine di compravendita.
Lei ha:
e ne hai bisogno:
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// tipo di riempimento dell'ordine - tutto o niente
non funziona:
Allora il problema è nella nuova build, dato che non sei l'unico ad avere un errore.
Prova anche a rimuovere il commento dalla richiesta di scambio. Non è richiesto quando si chiude una posizione.
Sì, errore 10013 Invalid Request. Ho provato diversi metodi. Il solito modo di inviare una richiesta non funziona. Chi funziona probabilmente lo invia attraverso una classe, non ne so nulla.
Qui... La stessa canzone, credo.
Scrivi, chi sa come inviare una richiesta "attraverso una classe"! O datemi un link o qualcosa del genere... perché il fine settimana è andato... volevo programmare con loro, e gli sviluppatori hanno fatto una tale sorpresa... se non lunedì... ma no.