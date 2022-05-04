Errori, bug, domande - pagina 566

Ho il controllo OrderCheck.Di conseguenza, fino alle richieste sono già respinte con un risultato poco chiaro.retcode.Già scritto alla SD.Bad un altro...Domani l'aggiornamento terminale accadrà sul reale e float...

Si può disattivare l'aggiornamento?

 
C'è un modo per mettere il terminale in modalità offline per testare il funzionamento di alcuni programmi MQl a la off-line?
 

Signori, c'è qualcosa nella tendenza delle nuove costruzioni che non mi rende affatto felice.... che cosa sono le giunture!!!? (questa è la domanda, semmai)

Si scopre, qui - corretto, e là - storto. Oh, porca puttana..... il più possibile.

 
Cmu4:

Signori, c'è qualcosa nella tendenza delle nuove costruzioni che non mi rende affatto felice.... che cosa sono le giunture!!!? (questa è la domanda, semmai)

Si scopre, qui - corretto, e là - storto. Oh, per l'amor del cielo..... il più possibile.

Ho un progetto piuttosto complesso, ma non ho trovato alcun bug dopo il passaggio alla nuova build. Ho ricompilato tutti i file e tutto è andato bene. Ma ognuno potrebbe avere le proprie sfumature...
 
papaklass:
//memoria.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// tipo di riempimento dell'ordine - tutto o niente
Il tipo di ordine è stato commentato nel tuo ordine di compravendita.
Non capisco bene cosa farne. cancellarlo?
 
papaklass:

Rimuovere le due barre. Questo è un campo obbligatorio nella query. L'hai commentato, cioè non fa parte dell'ordine di compravendita.

Lei ha:

//memoria.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// tipo di riempimento dell'ordine - tutto o niente
e ne hai bisogno:

mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// tipo di riempimento dell'ordine - tutto o niente

non funziona:

 
papaklass:
Allora il problema è nella nuova build, dato che non sei l'unico ad avere un errore.
È proprio questo... come faccio ora a formare la mia funzione di chiusura? Dopotutto, se la si guarda in modo puramente visivo, la funzione genera il prezzo corretto, tenendo conto dello slippage....
 
, errore 10013 Invalid Request.Tried diversi metodi.Il solito modo di inviare una richiesta non funziona.Chi funziona probabilmente invia attraverso una classe.Non sono un boom in esso.
papaklass:
Prova anche a rimuovere il commento dalla richiesta di scambio. Non è richiesto quando si chiude una posizione.
Provato, non aiuta allo stesso modo. Inoltre, ricordo dai tempi di MKL4, che tutto ciò che si trova nella linea dopo // non è preso in considerazione dal compilatore. Quindi "//....." = "spazio_vuoto".
 
Karlson:
, errore 10013 Invalid Request. Ho provato diversi metodi. Il solito modo di inviare una richiesta non funziona. Chi funziona probabilmente lo invia attraverso una classe, non ne so nulla.

Qui... La stessa canzone, credo.

Scrivi, chi sa come inviare una richiesta "attraverso una classe"! O datemi un link o qualcosa del genere... perché il fine settimana è andato... volevo programmare con loro, e gli sviluppatori hanno fatto una tale sorpresa... se non lunedì... ma no.

