Errori, bug, domande - pagina 564
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Qual è la causa di questo problema? Non può usare le risorse del cloud.
Spiegare.
C'è stato un annuncio preliminare dei cambiamenti previsti . La lista finale dei cambiamenti nella prossima build sarà pubblicata dopo il rilascio della build stessa.
Ho rosicchiato a lungo e duramente il codice dell'indicatore, fino a che non ho assolutamente disperato di catturare gli errori. Non l'ho scritto in "Dummies" perché sospetto non errori fatti da me, ma errori nel lavoro del terminale.
Lo scopo dell'indicatore è quello di posizionare i frattali sul timeframe corrente da un altro timeframe e aggiungerne di nuovi man mano che le nuove barre frattali appaiono. Per favore non suggerite altri metodi per disporre le frecce frattali, non si tratta di questo; le domande qui sono fondamentali, e si riferiscono a questo codice e, forse, sono legate al funzionamento errato del terminale. Ho preso un esempio dalla Guida di iFractals che è stato logicamente accorciato della metà (ai soli frattali superiori) per una più facile percezione e un po' di codice dal Fractals.mq5 standard è stato preso in prestito. Ho dovuto essere molto meticoloso per evitare qualsiasi malinteso: ho legato quasi tutti gli array possibili e pulito gli array lavorati, liberato l'handle dell'indicatore chiamato, il che non ha dato alcuna differenza evidente nei risultati. Sono stati notati i seguenti problemi e peculiarità nel funzionamento:
Ho una richiesta agli abitanti di noosphere e soprattutto agli sviluppatori: potreste spiegare ogni voce e consigliare come eseguire il debug del codice dell'indicatore (se non cambierò la sua implementazione).
Grazie e file allegati.
P.S.: Nei nomi dei file c'erano le parentesi, ma dopo il caricamento si sono rovinate.
Come posso determinare il profitto attuale su un trade magico?
questo codice restituisce i profitti su operazioni chiuse e ne ho bisogno su operazioni aperte
Come faccio a sapere perché l'inizializzazione fallisce?
Azzero gli errori prima dell'inizio dell'inizializzazione con
ResetLastError();
Alla fine dell'inizializzazione vedo un errore
Print("Ошибка " + IntegerToString(GetLastError()));
Finisco per entrare nella scheda Expert Advisors
2011.11.11 08:47:51 SimpleExpert (EURUSD,H1) Errore 0
Nella scheda "Diario"
2011.11.11 08:47:51 Esperti di inizializzazione di SimpleExpert (EURUSD,H1) fallito
Come faccio a sapere perché l'inizializzazione fallisce?
Prima di iniziare l'inizializzazione ho resettato gli errori con la funzione
ResetLastError();
Alla fine visualizzo un errore
Print("Ошибка " + IntegerToString(GetLastError()));
Ottengo il seguente risultato nella scheda Esperti
2011.11.11 08:47:51 SimpleExpert (EURUSD,H1) Errore 0
Nella scheda "Diario"
2011.11.11 08:47:51 Esperti di inizializzazione di SimpleExpert (EURUSD,H1) fallito
OnInit restituisce 0 o non 0?
OnInit restituisce true, in qualche modo mi è sfuggito.
Grazie, va bene così.
Come posso determinare il profitto attuale su un trade magico?
Questo codice restituisce i profitti sui trade chiusi, ma ne ho bisogno su quelli aperti