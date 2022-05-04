Errori, bug, domande - pagina 563

Arkadiy:
Di nuovo - (ho detto VOLUME=26004 a suo tempo) e ora alle 12:00 è elencato come 26397. Offende la mancanza di risposte all'argomento, signori.
In generale VOLUME è una signora rispettata. Sarebbe una buona forma trattarla con un po' di rispetto.
 
C'è una strana, sorta di frase incompleta nell'aiuto su https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples:"Cambiamo un po' l'esempio, aggiungiamo un disegno come una semplice linea - DRAW_LINE. Che la linea sia ora il numero 1, mentre i candelieri giapponesi saranno il numero 2. Numero di buffer e numero". Plus non è separato da uno spazio"subnumber".
Arkadiy:
In generale, VOLUME è una signora rispettata. Sarebbe buona educazione trattarla con un po' di rispetto.
Mi assicuro che non si offenda.
 
Arkadiy:
In generale, VOLUME è una signora rispettata. Sarebbe una buona forma trattarla con un po' di rispetto.
È più facile che sia 2+2=4.
 
Arkadiy:
è più facile essere 2+2=4
Scriverete una domanda al Service Desk.
x100intraday:
C'è una frase strana e incompleta nell'aiuto di https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples:"Cambiamo un po' l'esempio e aggiungiamo un disegno come una semplice linea - DRAW_LINE. Che la linea sia ora il numero 1, mentre i candelieri giapponesi saranno il numero 2. Numero di buffer e numero". Più non separati da uno spazio"subnumero".

Grazie per il post, la versione corretta è

Cambiamo un po' l'esempio e aggiungiamo un disegno come una semplice linea - DRAW_LINE. Che la linea sia ora il numero 1, mentre i candelieri giapponesi saranno il numero 2. Il numero di buffer e il numero di costruzioni è aumentato.

//- ci sono 5 buffer nell'indicatore

#proprietàindicator_buffers 5

//--- 2 costruzioni grafiche nell'indicatore

#proprietàindicator_plots 2

//--- la costruzione grafica numero 1 sarà visualizzata come una linea

#proprietàindicator_type1DRAW_LINE

//--- la linea sarà disegnata nel colore clrDodgerRed

#propertyindicator_color1clrDodgerRed

//--- la costruzione grafica di tipo 2 sarà visualizzata dai candelieri giapponesi

#proprietàindicator_type2DRAW_CANDLES

//--- I candelieri giapponesi saranno disegnati nel colore clrDodgerBlue

#propertyindicator_color2clrDodgerBlue

//--- 5 matrici per i buffer degli indicatori

doppio LineBuffer[];

doppio OBuffer[];;

doppio HBuffer[];;

doppio LBuffer[];

doppio CBuffer[];

 

I migliori auguri

In tutti i tempi c'è confusione con i volumi - cattiva comunicazione.

Penso che tu abbia bisogno di regolare la tempistica da qualche parte in alcune parti del tuo caso.

 

Cosa sta causando questo problema?

Errore nell'apertura dei risultati del test.

Impossibile aprire i risultati dei test di un particolare EA.
 
Lis:

Cosa causa questo problema:


Non riesco ad aprire i risultati dei test di un certo EA.
C'è stato un problema con la formattazione del rapporto OpenXML. È stato corretto, ma forse non ancora incluso nella build attuale. Prova ad aprirlo con OpenOffice, se disponibile.
 
Rosh 2011.11.01 19:59 2011.11.01 19:59:10


Annuncio dell'aggiornamento di MetaTrader 5


... verrà rilasciata un'ulteriore notizia contenente l'elenco finale dei cambiamenti e i numeri di build ...

...

Spiegare.

