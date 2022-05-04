Errori, bug, domande - pagina 563
Di nuovo - (ho detto VOLUME=26004 a suo tempo) e ora alle 12:00 è elencato come 26397. Offende la mancanza di risposte all'argomento, signori.
In generale, VOLUME è una signora rispettata. Sarebbe buona educazione trattarla con un po' di rispetto.
è più facile essere 2+2=4
C'è una frase strana e incompleta nell'aiuto di https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples:"Cambiamo un po' l'esempio e aggiungiamo un disegno come una semplice linea - DRAW_LINE. Che la linea sia ora il numero 1, mentre i candelieri giapponesi saranno il numero 2. Numero di buffer e numero". Più non separati da uno spazio"subnumero".
Grazie per il post, la versione corretta è
Cambiamo un po' l'esempio e aggiungiamo un disegno come una semplice linea - DRAW_LINE. Che la linea sia ora il numero 1, mentre i candelieri giapponesi saranno il numero 2. Il numero di buffer e il numero di costruzioni è aumentato.
//- ci sono 5 buffer nell'indicatore
#proprietàindicator_buffers 5
//--- 2 costruzioni grafiche nell'indicatore
#proprietàindicator_plots 2
//--- la costruzione grafica numero 1 sarà visualizzata come una linea
#proprietàindicator_type1DRAW_LINE
//--- la linea sarà disegnata nel colore clrDodgerRed
#propertyindicator_color1clrDodgerRed
//--- la costruzione grafica di tipo 2 sarà visualizzata dai candelieri giapponesi
#proprietàindicator_type2DRAW_CANDLES
//--- I candelieri giapponesi saranno disegnati nel colore clrDodgerBlue
#propertyindicator_color2clrDodgerBlue
//--- 5 matrici per i buffer degli indicatori
doppio LineBuffer[];
doppio OBuffer[];;
doppio HBuffer[];;
doppio LBuffer[];
doppio CBuffer[];
I migliori auguri
In tutti i tempi c'è confusione con i volumi - cattiva comunicazione.
Penso che tu abbia bisogno di regolare la tempistica da qualche parte in alcune parti del tuo caso.
Cosa sta causando questo problema?
Impossibile aprire i risultati dei test di un particolare EA.
Cosa causa questo problema:
Non riesco ad aprire i risultati dei test di un certo EA.
Annuncio dell'aggiornamento di MetaTrader 5
... verrà rilasciata un'ulteriore notizia contenente l'elenco finale dei cambiamenti e i numeri di build ......
Spiegare.