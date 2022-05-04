Errori, bug, domande - pagina 266
Il problema del looping non è nel modo in cui la variabile viene cambiata (a meno che, ovviamente, non venga cambiata a zero), ma nel controllare il valore di quella variabile, che non sarà mai meno di zero.
Non capisco cosa intendi. Per evitare il "problema", si può, per esempio, semplicemente aggiungere una condizione aggiuntiva per uscire dal ciclo
o fare il ciclo non basato su for, ma su while...
Non capisco cosa sta cercando di dire.
Non capisco cosa sta cercando di dire. Per evitare il "problema", si può, per esempio, semplicemente aggiungere una condizione aggiuntiva per uscire dal ciclo
o fare il ciclo non basato su for, ma su while...
I numeri non sono arrotondati. Forse sto facendo qualcosa di sbagliato, per favore consigliatemi.
Ecco il codice:
Questo è il risultato:2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.61999999999999999
1) Leggere: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double e https://www.mql5.com/ru/article s/1561
2) Se volete l'arrotondamento in particolare quando stampate: DoubleToString
Grazie, mi ha aiutato.
Ecco un'altra confusione con l'arrotondamento dei punti di profitto e di prezzo per simbolo GBPUSD. Non sembra che debba essere così.
qual è l'aggiornamento automatico disponibile attraverso il sistema LiveUpdate.
come eseguirlo
il terminale non può aggiornare
Win 7 - 32 il terminale è avviato dal comando "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable
S.I. Devo reinstallarlo ogni volta?
Ho accidentalmente cancellato il file esperto dalla finestra del navigatore. Come si è scoperto, anche il file .mq5 con lo stesso nome è stato cancellato
Potete consigliarmi se questi file possono essere ripristinati (trovati)?
Non riesco a trovare un argomento simile.
sono nel cestino di windows (se non è spento)