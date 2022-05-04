Errori, bug, domande - pagina 525
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Buon pomeriggio, è possibile cambiare lo strumento grafico standard in qualche modo? Più specificamente: aggiungere una linea verticale alla griglia Fibo, tracciata ad un fattore di 1,3
una domanda sull'uso degli indicatori. Ho scritto un codice di prova.
Visualizza periodicamente il frattale con i = 2, ma non è presente sullo schermo (dall'indicatore standard Fractals)
Si prega di consigliare qual è l'errore
I pulsanti del timeframe sulla barra del terminale sono bloccati. A volte diversi in una volta quando si passa frequentemente da un TF all'altro. Forse, è dovuto a un gran numero di finestre, indicatori, modelli... Tuttavia, una volta avevo altrettante finestre, ma questo effetto non è stato osservato. Lo screenshot è un esempio di incoerenza tra il pulsante timeframe premuto e il valore reale mostrato nell'angolo superiore sinistro del grafico. Più un effetto a lungo termine, anche se prima o poi viene via.
A volte non ne viene premuto nessuno.
Posso controllare la dimensione della finestra usando mql5?
una domanda sull'uso degli indicatori. Ho scritto un codice di prova.
Visualizza periodicamente il frattale con i = 2, ma non è presente sullo schermo (dall'indicatore standard Fractals)
Si prega di consigliare qual è l'errore
In qualche modo tra il 2001 e il 2006 gli esperti non vengono testati. Ho guardato l'euro e la sterlina. Chiuso il terminale, cancellato la cronologia. Scaricato di nuovo. Tutti uguali. È possibile aprire accordi fino al 2001. E dal 2001 al 2006 salta quando ci sono segnali. Perché?
Ho fatto un semplice indicatore, ma non capisco perché non vuole funzionare;(
Perché non vuole dividere uno per l'altro e mostrare il risultato?
A volte dà un risultato, ma non corrisponde alla realtà, per esempio EURUSD dovrebbe avere un valore entro 300-400 sull'orologio...
Ho fatto un semplice indicatore, ma non capisco perché non vuole funzionare;(
close[i] quando lo sostituisco, SmoothSpreadBuffer[i] quando lo sostituisco, perché non vuole dividere uno per l'altro e mostrare il risultato?
È vero, a volte dà un risultato, ma non corrisponde alla realtà, per esempio, l'orologio EURUSD dovrebbe avere un valore nella gamma di 300-400...
Basta sostituire i valori EURUSD qui per l'ora corrente e lo otterrai:
Ma per esempio con una media di 16 a prezzi di chiusura
o meglio usare
handle=iMA(name,period,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price); и т.д
Dopo l'ultima build, il terminale si blocca al caricamento. Non c'è accesso al menu o al menu contestuale. Nessun accesso al menu o al menu contestuale. WIn7. La finestra di panoramica dei simboli è vuota. L'icona della connessione è rossa. Nessun carico della CPU. Cosa fare e quando sarà disponibile la stabilità?
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: terminal.exe
Версия приложения: 5.0.0.514
Отметка времени приложения: 00343800
Сигнатура зависания: 86b5
Тип зависания: 1
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: 86b56845a796dcc49c1ed94bca152915
Доп. сигнатура зависания 2: 4dea
Доп. сигнатура зависания 3: 4dea45bbcdd37e9fd7bef8af1f8c0d94
Доп. сигнатура зависания 4: 1df5
Доп. сигнатура зависания 5: 1df5990b738955081f33bb6a466caece
Доп. сигнатура зависания 6: b4e6
Доп. сигнатура зависания 7: b4e6e85bfba9e3852328760498392cb4