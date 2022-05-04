Errori, bug, domande - pagina 499

Nuovo commento
 

Costruire 496. Win32. Fresco ))))

L'ottimizzatore si blocca nel processo... Gli agenti diventano FINTI e ci rimangono per tutto il tempo che vogliono.
Il processo può essere ripristinato solo manualmente disabilitando gli agenti REMOTE cancellati e poi abilitandoli.
E così via fino al prossimo intoppo.

 
crOss:

Costruire 496. Win32. Frescamente ))))

1) Si usano server cloud o solo locali+remoti?

2) Nessuna interruzione della comunicazione con gli agenti remoti?

3) La genetica funzionava o era completamente esagerata?

 
Renat:

1) Sono stati usati server cloud o solo locali+remoti?

2) Non c'è stata nessuna interruzione della comunicazione con gli agenti remoti?

3) La genetica funzionava o era completamente esagerata?

1) No, i server cloud non sono stati utilizzati. Solo locale + remoto. Se solo quelli locali funzionano, non c'è nessun blocco.
2) La comunicazione è stabile.
3) La genetica funzionava (Equilibrio + fattore di recupero massimo)

 

Un consiglio.

C'è una funzione:

int NewWave_Manager(int ai_0, int ai_4, int ai_8,const double &ada_12[][6],...

come potete vedere l'array ada_12 è passato "per valore"

poi faccio quanto segue:

   double mymas[][6];
   ArrayCopy(mymas,ada_12);

allora sostituisco ada_12 con mymass ovunque nella funzione e il risultato del calcolo dell'indicatore cambia =(

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5
[Eliminato]  

Provate a impostare la dimensione dell'array mymass (ArrayResize() ), controllate il numero di elementi copiati

 
Expert:

Come potete vedere, l'array ada_12 è passato "per valore".

Il vostro array ada_12 è passato "per riferimento". Un'altra cosa è che viene specificatouno specificatore const.

Non ho lavorato con la funzione ArrayCopy(), ma la sua descrizione contiene solo array monodimensionali. Non so se è fondamentale.

Gli array hanno lo stesso numero di serie?

 
220Volt:

Provate a impostare la dimensione dell'array mymass ( ArrayResize() ), controllate il numero di elementi copiati

Se non c'è dimensionalità e a dimensionalità 1 il numero di elementi copiati = 0.

[Eliminato]  

//In assenza di dimensionalità e con dimensionalità 1 il numero di elementi copiati=0///.

Impostare la dimensione del ricevitore uguale a quella della sorgente. Source size = ArraySize(array source);ArrayResize(array receiver, size);

[Eliminato]  

Nel vostro caso size = ArrayRange(source, 0)

 

FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Impossibile aprire '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)

Il file è disponibile. È compilato con la build in cui si trova attualmente.

Cos'è l'errore 193? Suppongo che sia una gaffe da parte mia, ma non riesco a trovarlo. O al Service Desk?

ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

%1 non è un'applicazione Win32 valida. -- è così?

1...492493494495496497498499500501502503504505506...3184
Nuovo commento