Errori, bug, domande - pagina 499
Costruire 496. Win32. Fresco ))))
L'ottimizzatore si blocca nel processo... Gli agenti diventano FINTI e ci rimangono per tutto il tempo che vogliono.
Il processo può essere ripristinato solo manualmente disabilitando gli agenti REMOTE cancellati e poi abilitandoli.
E così via fino al prossimo intoppo.
1) Si usano server cloud o solo locali+remoti?
2) Nessuna interruzione della comunicazione con gli agenti remoti?
3) La genetica funzionava o era completamente esagerata?
1) No, i server cloud non sono stati utilizzati. Solo locale + remoto. Se solo quelli locali funzionano, non c'è nessun blocco.
2) La comunicazione è stabile.
3) La genetica funzionava (Equilibrio + fattore di recupero massimo)
Un consiglio.
C'è una funzione:
come potete vedere l'array ada_12 è passato "per valore"
poi faccio quanto segue:
allora sostituisco ada_12 con mymass ovunque nella funzione e il risultato del calcolo dell'indicatore cambia =(
Provate a impostare la dimensione dell'array mymass (ArrayResize() ), controllate il numero di elementi copiati
Il vostro array ada_12 è passato "per riferimento". Un'altra cosa è che viene specificatouno specificatore const.
Non ho lavorato con la funzione ArrayCopy(), ma la sua descrizione contiene solo array monodimensionali. Non so se è fondamentale.
Gli array hanno lo stesso numero di serie?
Se non c'è dimensionalità e a dimensionalità 1 il numero di elementi copiati = 0.
//In assenza di dimensionalità e con dimensionalità 1 il numero di elementi copiati=0///.
Impostare la dimensione del ricevitore uguale a quella della sorgente. Source size = ArraySize(array source);ArrayResize(array receiver, size);
Nel vostro caso size = ArrayRange(source, 0)
FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Impossibile aprire '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)
Il file è disponibile. È compilato con la build in cui si trova attualmente.
Cos'è l'errore 193? Suppongo che sia una gaffe da parte mia, ma non riesco a trovarlo. O al Service Desk?ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 non è un'applicazione Win32 valida. -- è così?