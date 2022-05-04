Errori, bug, domande - pagina 501

220Volt:

Qual è la ragione per cui la storia dello strumento su piccoli timeframe (meno di un giorno) non è disponibile per la visualizzazione sul grafico (dal 2009 circa)? È un errore o una decisione deliberata?

Avete Unlimited nelle vostre impostazioni?
Dov'è questa impostazione?

 
220Volt:

Dove si trova questa impostazione?

Servizio => Impostazioni => Grafici => Illimitato
Non è questo il punto, il punto è che quando cerco di andare sotto le barre giornaliere dopo il 2009 le barre vanno alla volta successiva, e prima del 2009 ho le barre giornaliere

 
220Volt:

Qual è la ragione per cui la storia dello strumento su piccoli timeframe (meno di un giorno) non è disponibile per la visualizzazione sul grafico (dal 2009 circa)? È un errore o una decisione deliberata?

Non tutti i broker hanno caricato la loro storia profonda.

Connettiti al nostro server demo digitando MetaQuotes nel campo del server e premendo Invio:

Poi apri un conto demo sul server MetaQuotes-Demo che appare.

 

Salve signori. Aiuta a risolvere una discussione tra vecchi amici - quale tempo viene utilizzato nel terminale MT5, dallo sviluppatore, sembra essere già lì e dai broker, e stiamo discutendo di metaquote. Altrimenti uno di noi non sopravviverà alla domenica. Grazie. Venerdì - il tempo nella panoramica del mercato era Greenwich e le candele erano basate su Greenwich, lo ricordo di sicuro, lo stavo guardando io stesso.

Pensavo che l'intera storia fosse in forma di minuti, quindi su diverse metà i grafici potrebbero non corrispondere?

 
220Volt:

Pensavo che l'intera storia fosse in forma di minuti, quindi su diverse metà i grafici potrebbero non corrispondere?

Tutta la storia è in forma di minuti, gli altri archi temporali sono costruiti solo a partire da essi.
Grazie

 
Arkadiy:

Salve signori. Aiuta a risolvere una discussione tra vecchi amici - quale tempo viene utilizzato nel terminale MT5, dallo sviluppatore, sembra essere già lì e dai broker, e stiamo discutendo di metaquote. Altrimenti uno di noi non sopravviverà alla domenica. Grazie. Il venerdì - il tempo nella revisione del mercato era Greenwich e le candele sono state costruite a Greenwich, me lo ricordo di sicuro, lo stavo guardando io stesso.

Il nostro server demo MetaQuotes-Demo ha GMT+1 con ora legale.

La stragrande maggioranza dei broker forex usa GMT+1 (l'ora legale è diversa) o GMT+2 con l'ora legale disattivata.

