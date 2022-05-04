Errori, bug, domande - pagina 495
E un'altra domanda, per esempio la seguente situazione:
Ho bisogno di 100 barre dalla serie temporale High sul grafico orario. Cosa sarà più efficiente - copiare 100 barre dall'Expert Advisor o prenderle dall'array passato all'indicatore? Cioè, la domanda è: se attacco l'indicatore al grafico, copierà le barre che non userò?(È possibile scoprire il tempo di esecuzione usando MQL?
Terminale client MetaTrader 5 build 495
Il tester accartoccia ancora la fine del grafico con un gran numero di scambi:
Per favore correggetelo nella prossima build. Per favore, correggetelo!
La fine del grafico è particolarmente importante per stimare il commercio con la stessa strategia nel prossimo futuro. Il campionato è a rischio di fallimento.;)
--Esempio di un Expert Advisor di trading attivo nel trailer. Il suo grafico è anche nella foto.
Ciao! Con questo codice, in particolare l'ordine dei TF specificati, l'indicatore non sarà visualizzato se eseguito su M5.
Dopo l'aggiornamento all'ultima build, tutti i pannelli che sono stati costruiti usando Bitmap Label non vengono visualizzati correttamente o non vengono visualizzati affatto. L'elenco dei cambiamenti ha dichiarato:
8. MQL5: risolto il lavoro con le immagini per le etichette bitmap.
Cosa è stato cambiato esattamente? Voglio dire, cosa devi aggiustare ora per farlo funzionare di nuovo?
Cercando di modificare un post appena aggiunto (IE8), per qualche motivo "Nuovo commento" appare senza il testo che volevo modificare.
Il risultato è che il testo del messaggio corretto viene cancellato. Prima non era così.
1. Dopo l'aggiornamento da 489 a 495, non è stato possibile connettere gli agenti cloud (nessuna marcatura in "uso"), fino a quando i parametri MQL5.Community sono stati reinseriti nel setup.
2. errore (secondo me) nel dispacciamento delle corse durante l'ottimizzazione:
L'ottimizzazione è stata eseguita (2 parametri variabili, 525 esecuzioni), 1 nucleo locale e 3 reti cloud disponibili. Di conseguenza, 4 corse sono state fatte dagli agenti delle nuvole, dopo di che le nuvole sono andate in stato finito. Il resto, probabilmente (devo fermare l'ottimizzazione), è andato al nucleo locale...
3. Durante l'ottimizzazione al passo 2, il log del tester ha smesso di apparire in MetaTrader 5\tester\logs\20110825.log.
Dopo aver fermato il processo di ottimizzazione, l'output del log riprende. Frammento di registro:
2011.08.25 09:05:26 Tester fermato dall'utente
2011.08.25 09:05:26 File cache del tester S:/Program Files\MetaTrader 5\tester\cache\fourth_2011_multi.GBPUSD.M1.0.xml scritto
2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud USA connessione chiusa
2011.08.25 09:05:26 Connessione MQL5 Cloud Europe chiusa
2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud Cyprus connessione chiusa
2011.08.25 09:05:26 2011.08.25 09:05:26 Connessione Core 1 chiusa
2011.08.25 09:05:26 Ottimizzazione del tester passata in 5 ore 52 minuti 14 secondi
2011.08.25 09:05:26 Ottimizzazione del tester finita, totale passaggi 16
2011.08.25 03:16:48 MQL5 Cloud Europe USDJPY: sincronizzazione storia completata [7 Kb]
2011.08.25 03:16:48 MQL5 Cloud Europe USDJPY: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:46 MQL5 Cloud USA USDCHF: sincronizzazione storia completata [8 Kb]
2011.08.25 03:16:46 MQL5 Cloud USA USDCHF: storia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:45 MQL5 Cloud USA USDJPY: sincronizzazione storia completata [7 Kb]
2011.08.25 03:16:45 MQL5 Cloud Cipro USDJPY: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:41 MQL5 Cloud USA USDCAD: sincronizzazione storia completata [7 Kb]
2011.08.25 03:16:41 MQL5 Cloud USA USDCAD: storia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:32 MQL5 Cloud Europe GBPJPY: sincronizzazione storia completata [8 Kb]
2011.08.25 03:16:32 MQL5 Cloud Europe GBPJPY: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:31 MQL5 Cloud Europe GBPCHF: sincronizzazione storia completata [9 Kb]
2011.08.25 03:16:31 MQL5 Cloud Europe GBPCHF: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:29 MQL5 Cloud Cipro USDCHF: sincronizzazione storia completata [8 Kb]
2011.08.25 03:16:29 MQL5 Cloud Cipro USDCHF: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:22 MQL5 Cloud USA GBPJPY: sincronizzazione storia completata [8 Kb]
2011.08.25 03:16:22 MQL5 Cloud USA GBPJPY: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:21 MQL5 Cloud Cipro USDCAD: sincronizzazione storia completata [7 Kb]
2011.08.25 03:16:21 MQL5 Cloud Cipro USDCAD: storia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:16 MQL5 Cloud Europe EURJPY: sincronizzazione storia completata [8 Kb]
2011.08.25 03:16:16 MQL5 Cloud Europe EURJPY: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:12 MQL5 Cloud Europe GBPJPY: sincronizzazione storia completata [8 Kb]
2011.08.25 03:16:12 MQL5 Cloud Cyprus GBPJPY: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:03 MQL5 Cloud USA GBPCHF: sincronizzazione storia completata [9 Kb]
2011.08.25 03:16:03 MQL5 Cloud USA GBPCHF: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:02 MQL5 Cloud Europe EURGBP: sincronizzazione storia completata [7 Kb]
2011.08.25 03:16:02 MQL5 Cloud Europe EURGBP: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:16:01 MQL5 Cloud Cyprus GBPCHF: sincronizzazione storia completata [18 Kb]
2011.08.25 03:16:01 MQL5 Cloud Cyprus GBPCHF: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:15:57 MQL5 Cloud USA EURJPY: sincronizzazione storia completata [8 Kb]
2011.08.25 03:15:57 MQL5 Cloud USA EURJPY: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:15:53 MQL5 Cloud USA EURJPY: sincronizzazione storia completata [8 Kb]
2011.08.25 03:15:53 MQL5 Cloud Cipro EURJPY: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:15:43 MQL5 Cloud Cipro EURGBP: sincronizzazione storia completata [7 Kb]
2011.08.25 03:15:43 MQL5 Cloud Cipro EURGBP: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:15:38 MQL5 Cloud Cyprus EURCHF: sincronizzazione storia completata [8 Kb]
2011.08.25 03:15:38 MQL5 Cloud Cipro EURCHF: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:15:37 MQL5 Cloud Europe EURCHF: sincronizzazione storia completata [8 Kb]
2011.08.25 03:15:37 MQL5 Cloud Europe EURCHF: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:14:51 MQL5 Cloud USA EURGBP: sincronizzazione storia completata [7 Kb]
2011.08.25 03:14:51 MQL5 Cloud USA EURGBP: cronologia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:14:49 MQL5 Cloud USA EURCHF: sincronizzazione storia completata [8 Kb]
2011.08.25 03:14:49 MQL5 Cloud USA EURCHF: storia per l'anno 2011 sincronizzata
2011.08.25 03:13:16 Core 1 sincronizzazione comune completata
2011.08.25 03:13:16 Core 1 autorizzato (agent build 495)
2011.08.25 03:13:15 MQL5 Cloud USA sincronizzazione comune completata
2011.08.25 03:13:15 Core 1 connesso
2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Europe sincronizzazione comune completata
2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Europe autorizzato (server build 495)
2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Cyprus sincronizzazione comune completata
2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud USA autorizzato (server build 495)
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud USA connesso
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus autorizzato (server build 495)
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Europe collegato
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cipro collegato
2011.08.25 03:13:13:13 MQL5 Cloud USA in connessione con 2.agents.mql5.com:443
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Europe in connessione con 1.agents.mql5.com:443
2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus in connessione con 3.agents.mql5.com:443
2011.08.25 03:13:13 Core 1 in connessione con 127.0.0.1:3000
2011.08.25 03:13:13 Processo agente Core 1 avviato
2011.08.25 03:13:12 La dimensione del test del task pack iniziale è 131
2011.08.25 03:13:12 Ottimizzazione completa del tester avviata
2011.08.25 03:13:10 Tester Experts\fourth_2011_multi.ex5 su GBPUSD,M1 da 2010.10.04 00:00 a 2010.12.24 00:00
