Si prega di chiarire esattamente come si esegue il terminale? Dalla linea di comando?
Apro la cartella MetaTrader 5 e faccio doppio clic su terminal.exe
Dopo aver chiuso il terminale nel Task Manager di Windows, rimane "sospeso":
Un normale avvio del programma non inizierà il programma finché non forzerete la terminazione del processo in Manager.
Questo non succede ogni volta.
Non ci sono script in loop o esperti sui grafici? Possono causare un ritardo nello scarico del terminale.
Esattamente questa volta l'Expert Advisor era appeso al grafico, ma non ci sono loop infiniti. Dopo aver chiuso il terminale ho aperto immediatamente il Task Manager, poiché mi sono ricordato che momenti simili erano già accaduti e ho deciso di vedere come funzionava questa volta. terminal64.exe era presente nei processi. Ho aspettato circa un minuto e ho chiuso forzatamente il processo.
Il terminale si chiude immediatamente senza l'Expert Advisor?
Se subito, significa che la questione è solo con questa EA.
Un minuto non è sufficiente, è possibile scaricare il terminale fino a 5-6 minuti (dopo 10 si dovrebbe iniziare a preoccuparsi).
Il terminale si scarica rapidamente e un minuto è estremamente lungo.
Inoltre, dovreste considerare l'influenza degli antivirus in esecuzione e il disco su cui il terminale è in esecuzione. Alcuni riescono ad avviare il terminale da unità di rete lente o unità flash con velocità di scrittura di 3 Mb/sec (o meno).
Windows si chiude più velocemente per me). Ci sono momenti in cui si deve riavviare un particolare programma per risolvere un "glitch". Nel mondo del software questo è normale, secondo me. In un buon software è meno frequente, naturalmente. In MT5 non è così comune per me.
Renat:
Il terminale si chiude immediatamente senza Expert Advisor?
Se si chiude subito, è a causa di questo Expert Advisor.
Ho provato diverse volte ad aprire e chiudere il terminale utilizzando lo stesso Expert Advisor senza incontrare tale situazione. Il terminale è stato scaricato per circa 5 secondi.
Nel mio caso è probabilmente nell'ordine delle cose, dato che molti programmi sono in esecuzione simultaneamente. Forse questo è il motivo di un conflitto da qualche parte. Tutto sommato, non è cruciale.
