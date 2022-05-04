Errori, bug, domande - pagina 500

dimmi qual è il problema...

void OnTick(){ MqlDateTime time; TimeCurrent(time); Print(time.min);}

C'è scritto:

Dico al consulentedi fare trading solo a 00 minuti... ma fa trading tutto il tempo

 
dimmi qual è il problema...

C'è scritto:

cosa vuoi scrivere?
  
void OnTick(){ MqlDateTime time; TimeCurrent(time); if(time.min!=00) return; Print(time.min);}

Anche quandonon sono 00 minuti... Scrive ancora tutto il tempo... o sono nel posto sbagliato?

 
Scusa, ho sbagliato... c'è qualcosa che non va... o io... o io.
 
qual è la causa dell'errore 4756 nel tester?
 
qual è la causa dell'errore 4756 nel tester?
Non posso credere che tu non sapessi dove cercarlo)).
 

L'ho cercato... ma cosa significa...? "Impossibile inviare la richiesta di scambio"... per tre mesi di prova... e poi improvvisamente tutto va bene...

 
L'ho cercato... ma cosa significa...? "Impossibile inviare la richiesta di scambio"... per tre mesi di prova... e poi improvvisamente tutto va bene...

Oltre all'errore di cui sopra, il log può anche mostrare il motivo tra parentesi quadre []. Per esempio, [stop non valido] o [volume non valido]. C'è qualcosa del genere?
 
L'ho capito...[fermata non valida] ... l'errore schermato era nei parametri
Qual è la ragione per cui la storia dello strumento su piccoli timeframe (meno di un giorno) non è disponibile per la visualizzazione sul grafico (dal 2009 circa)? Si tratta di un errore o di una decisione deliberata?

