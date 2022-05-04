Errori, bug, domande - pagina 502

Renat:

Il nostro server demo MetaQuotes-Demo è GMT+1 con l'ora legale attivata.

La stragrande maggioranza dei broker forex usa GMT+1 (l'ora legale è diversa) o GMT+2 con l'ora legale disattivata.

Pardon - e venerdì 26 era GMT+0, almeno guarda la chiusura.
 
Arkadiy:
Sì, era GMT+0 venerdì su Metaquotes-Demo, questa è la cosa strana.
 
Arkadiy:
Sì, venerdì era GMT+0 su Metaquotes-Demo.

Venerdì è uscito un aggiornamento di Microsoft che ha cambiato l'ora legale russa - questo ha fatto sì che l'ora sul computer cambiasse bruscamente.

Abbiamo prontamente corretto.

 
Renat:

Venerdì è uscito un aggiornamento di Microsoft che ha cambiato l'ora legale russa - questo ha fatto sì che l'ora sul computer cambiasse bruscamente.

L'abbiamo corretto prontamente.

Grazie, ma a parte questo errore (era il GMT+0 di venerdì, che era dovuto a problemi di computer) il resto del tempo era e sarà dell'Europa centrale? Mi scuso per il fastidio.
 
Arkadiy:
Grazie, ancora, a parte questo errore (è un errore - quel venerdì era GMT+0, a causa di errori del computer) tutti gli altri orari erano e saranno dell'Europa centrale? Mi scuso per il fastidio.
Sì, GMT+1 con l'ora legale.
 
TheXpert:
ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

%1 non è un'applicazione Win32 valida. -- è così?


Sì. Invii la sua richiesta e noi ce ne occuperemo.
 
TheXpert:

FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Impossibile aprire '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)

Il file è disponibile. È compilato con la build in cui si trova attualmente.

Cos'è l'errore 193? Suppongo che sia una gaffe da parte mia, ma non riesco a trovarlo. O al Service Desk?

ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

%1 non è un'applicazione Win32 valida. -- è così?


Meglio, ovviamente, il Service Desk con le fonti.
 
maryan.dirtyn:

dimmi qual è il problema...

C'è scritto:

Dico al consulentedi fare trading solo a 00 minuti... ma fa trading tutto il tempo

Si prega di postare il codice dove si dice all'EA di fare questo.
 

Buon pomeriggio!

Per favore, aiutatemi a capire

Ho un semplice script

void OnStart()
  {
    int h;
    int    m_integer  = 23;
    string m_string   = "EURUSD";
    double m_double   = 1.2345678;    
    
    h=FileOpen("TEST_CSV_FILE.CSV",FILE_CSV|FILE_WRITE,";");
    FileWrite(h,  
              m_integer, 
              m_string, 
              DoubleToString(NormalizeDouble(m_double,5),5));
    FileWrite(h,  
              m_integer, 
              m_string, 
              DoubleToString(NormalizeDouble(m_double,5),5));
    FileClose(h);
  }

Dopo che funziona, il file viene creato, ma dopo ogni carattere scrive '. (codice '00').

Sembra così:

File CSV in modalità esadecimale

Di conseguenza, la dimensione del file è il doppio di quanto dovrebbe essere.

Sto facendo qualcosa di sbagliato?

 
snookeredman:

Sto facendo qualcosa di sbagliato?

No, non c'è niente di male. Puoi cambiare la pagina del codice in CP_ACP. E i punti sono la sostituzione dei caratteri non validi da parte dell'editore.
