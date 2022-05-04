Errori, bug, domande - pagina 502
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il nostro server demo MetaQuotes-Demo è GMT+1 con l'ora legale attivata.
La stragrande maggioranza dei broker forex usa GMT+1 (l'ora legale è diversa) o GMT+2 con l'ora legale disattivata.Pardon - e venerdì 26 era GMT+0, almeno guarda la chiusura.
Sì, venerdì era GMT+0 su Metaquotes-Demo.
Venerdì è uscito un aggiornamento di Microsoft che ha cambiato l'ora legale russa - questo ha fatto sì che l'ora sul computer cambiasse bruscamente.
Abbiamo prontamente corretto.
Venerdì è uscito un aggiornamento di Microsoft che ha cambiato l'ora legale russa - questo ha fatto sì che l'ora sul computer cambiasse bruscamente.
L'abbiamo corretto prontamente.
Grazie, ancora, a parte questo errore (è un errore - quel venerdì era GMT+0, a causa di errori del computer) tutti gli altri orari erano e saranno dell'Europa centrale? Mi scuso per il fastidio.
ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 non è un'applicazione Win32 valida. -- è così?
FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Impossibile aprire '<...>\MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)
Il file è disponibile. È compilato con la build in cui si trova attualmente.
Cos'è l'errore 193? Suppongo che sia una gaffe da parte mia, ma non riesco a trovarlo. O al Service Desk?ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 non è un'applicazione Win32 valida. -- è così?
dimmi qual è il problema...
C'è scritto:
Dico al consulentedi fare trading solo a 00 minuti... ma fa trading tutto il tempo
Buon pomeriggio!
Per favore, aiutatemi a capire
Ho un semplice script
Dopo che funziona, il file viene creato, ma dopo ogni carattere scrive '. (codice '00').
Sembra così:
Di conseguenza, la dimensione del file è il doppio di quanto dovrebbe essere.
Sto facendo qualcosa di sbagliato?
Sto facendo qualcosa di sbagliato?