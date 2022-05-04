Errori, bug, domande - pagina 402

Nuovo commento
 

Ho scoperto che la funzione Comment ( https://www.mql5.com/ru/docs/common/Comment ) dal corpo dell'indicatore emette un messaggio nella finestra principale.

Per esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Oscillatore acceleratore/deceleratore
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{

Commento("Test");

.....

Nella mia logica, dovrebbe essere visualizzato nella sua finestra


Документация по MQL5: Общие функции / Comment
Документация по MQL5: Общие функции / Comment
  • www.mql5.com
Общие функции / Comment - Документация по MQL5
[Eliminato]  
voix_kas:

Interessante

Di nuovo, non sono a favore della speculazione e della speranza del "forse".

Una risposta diqualità da parte degli sviluppatori sarebbe in grado di risolvere la questione senza ambiguità .

Preferirei sentire una risposta alla seguente domanda - Dobbiamo aspettare i parametri in OnTrade() o no?

Naturalmente, se ci sono ancora piani per questo numero...

 

In Alpari ha sempre lavorato sul Classic ed è scritto nei termini e condizioni.

"Lotto minimo 0,1 (passo - 0,01)"

Aprire 0,1 chiudere 0,09 rimane 0,01

[Eliminato]  
Buter:

In Alpari ha sempre lavorato sul Classic ed è scritto nei termini e condizioni.

"Lotto minimo 0,1 (passo - 0,01)"

Si apre 0,1, si chiude 0,09, e rimane 0,01.


Non sono contrario a questo approccio, la cosa principale è che la documentazione dovrebbe dichiarare esplicitamente, per esempio:

Il requisito del volume minimo di transazioni è soddisfatto solo in assenza di una posizione già aperta. Altrimenti, il requisito del volume della transazione è soddisfatto solo in termini di granulazione minima.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
 
Buter:

In Alpari ha sempre lavorato sul Classic ed è scritto nei termini e condizioni.

"Lotto minimo 0,1 (passo - 0,01)"

Aprire 0,1 chiudere 0,09 rimane 0,01

Ho appena provato manualmente su un account reale - non ha funzionato, "volume sbagliato".
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
[Eliminato]  

Salve.

Recentemente ho visto sul forum un indicatore sulle Bande di Bollinger che colora le barre a seconda di quale deviazione è stata rotta: se superiore, il trend è in alto, se inferiore, il trend è in basso.

Non riesco a trovarlo.

Se sai cosa intendo, per favore dammi il link. Grazie.

[Eliminato]  
AlexSTAL:
Ho appena provato manualmente su un account reale - non ha funzionato, "volume sbagliato".

MT4 o MT5?

Ho controllato con MT5 e funziona tutto, non ho controllato con MT4 (molto probabilmente sarà difficile farlo manualmente, non dico che non sia possibile - è un sistema azionario).

 
Interesting:

MT4 o MT5?

Tutto funziona in MT5, non ho controllato in MT4 (molto probabilmente sarà difficile farlo a mano, non dico che non sia possibile - è un sistema di blocco).

In MT4, naturalmente... L'ho scritto su un conto reale
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
[Eliminato]  
AlexSTAL:
In MT4 naturalmente... L'ho scritto su un conto reale.

Cercato il nome ALPARI e REAL :)

Allora potrebbe non funzionare a mano.

[Eliminato]  
tester_el_pro:

Flessibilità delle impostazioni dell'interfaccia - c'è un suggerimento per rendere mt5 più flessibile per l'utente, in termini di impostazioni per la visualizzazione dei nomi dei simboli, più specificamente - la possibilità di rinominare qualsiasi cioè non - non gbpusd - ma ... - Per esempio - non gbpusd ma ... sterlina", così come l'introduzione di pannelli di separazione come - valuta e freccia giù, metalli, azioni, ciò che non sarebbe stato tutto in un mucchio, nei bar, separando può anche aggiungere mini icone, come la valuta, il segno di una sterlina o una piccola carta verde, metalli - bene oro piccoli bar, ecc Approx. tale flessibilità impostazioni colori, cursori e riquadri disponibili nella piattaforma "Pro Trader", spero di non suonare come la pubblicità, perché il vostro al momento certamente più facile e meglio... :)
Sarebbe anche bello se si potesse cambiare lo sfondo, sotto il simbolo nella lista dei simboli, così come il colore shifft, per esempio una maggiore evidenziazione uno sfondo nero e font bianco, medio, blu e bianco e totalmente senza importanza, come ci sono nero su bianco ...



ci sono notizie??????

1...395396397398399400401402403404405406407408409...3184
Nuovo commento