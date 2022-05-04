Errori, bug, domande - pagina 409
Per favore consigliatemi come il seguente codice funzionerà su mql5 non capiscoin frequenza come ottenere l'ora corrente?
Vedere
stringo:
Quindi i gravi problemi sono causati dall'implementazione di questa opzione?
Esattamente. Il fatto è che il commercio e la coda dei messaggi non sono sincronizzati in alcun modo. Uno stesso biglietto può ricevere un mucchio di messaggi.
Inoltre, quando si riceve il primo messaggio da questo mucchio, non si sa nulla della disponibilità di altri messaggi sullo stesso biglietto. Ti sei affrettato a elaborare una modifica del ticket, ma il ticket esiste già, è già nella cronologia delle posizioni chiuse. Cosa fare? Sconosciuto.
Ora, quando si verifica un evento di trading impersonale, è possibile conoscere immediatamente lo stato attuale delle posizioni aperte e la storia del trading. Non avete un numero di biglietto e non avete nulla a cui fare riferimento se non lo stato attuale.
Ho perso il contatto per un paio di giorni.
Forse, ci sono diverse varianti di utilizzo dei possibili parametri della funzioneOnTrade(), ma il mio obiettivo è questa variante:
1. ordini. Alla ricezione del prossimo messaggio "dalla pila", scopro dal ticket dell'ordine se l'ordine è nella lista degli ordini aperti(OrderSelect) o nella lista degli ordini storici(HistoryOrderSelect). Cioè ottengo le informazioni più aggiornate sulla posizione attuale di un certo ordine, in relazione alle liste di ordini.
2. Posizioni. Alla ricezione del prossimo messaggio "dall'heap", scopro lo stato di posizione di questo simbolo dal suo nome(PositionSelect). Cioè, ottengo anche le informazioni più accurate sullo stato attuale della posizione.
Poi lavoro con le proprietà di un simbolo specifico, se necessario.
Così, cerco di evitare un uso eccessivo di controlli ciclici.
Cosa c'è scritto? Quali sono i sintomi?
Niente, sto cercando di aprire un conto demo (ho provato diversi DC)
torna indietro
e poi non può creare un account
Cercando di aprire un conto demo (ho provato diverse società di brokeraggio)
viene fuori
Ho provato diverse società di intermediazione e dopo questo non posso aprire un conto.
Agli sviluppatori di
Win 2003 SP2 (in modalità terminale) perde costantemente informazioni sul mio conto di trading è un bug o è stato progettato per migliorare la sicurezza?
Più precisamente, se uso alternativamente la stessa copia del programma in modalità normale e terminale con diversi account, i dati dell'account scompaiono di tanto in tanto. Apparentemente, se si lavora solo in modalità terminale con diversi account, la situazione sarà simile (non l'ho ancora verificato).
La maggior parte dei trader ha bisogno di sapere se uno stop loss o take profit è stato attivato e su quale strumento. Il resto degli eventi di trading sono esotici e hanno poco a che fare con il trading. IMHO. Pertanto, se ci fosse un simbolo nella funzione OnTrade(), si potrebbe determinare (per esempio, confrontando il saldo corrente con quello precedente) cosa ha innescato sl o tp.
In difesa del biglietto :) Preferisco lavorare con gli ordini in sospeso e seguire il loro destino dalla nascita alla pensione. Che tipo di "esotismo poco rilevante per il commercio" è questo? Al contrario, è un'esigenza di tempo per seguire il destino degli ordini attraverso la loro bigliettazione. - È necessario per evitare di piazzare un secondo ordine in sospeso o di superare l'attivazione di un ordine già piazzato. Se abbiamo i parametri descritti sopra, possiamo spostare il blocco di tracciamento del punto dell'ordine nella funzione OnTrade().