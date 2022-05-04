Errori, bug, domande - pagina 400

sergey1294:
Ho appena controllato manualmente e tutto si sta chiudendo bene. Ho aperto comprare 0,21 lotti e chiuso vendere 0,2 lotti, comprare 0,01 lotti è rimasto sul mercato anche se il minimo era 0,1 lotti. Ho controllato su 4 conti e anche lì non ci sono errori di chiusura parziale.
Quale server e quale tipo di account?
Valmars:

...È assurdo che non si possa chiudere completamente una posizione aperta.

Esattamente! È esattamente quello di cui sto parlando!

Forse mi sbaglio. Per favore, guidatemi nella giusta direzione. =)

 
voix_kas:

La posizione rimanente di 0,01 lotti è chiusa da un trade opposto dello stesso volume?

Cioè, un'operazione di vendita di 0,01 lotti va a buon fine (ovviamente, chiudendo completamente la posizione aperta)?

Sì, il volume rimanente di 0,01 lotto è chiuso, almeno in modalità manuale.
 
sergey1294:
Ho appena controllato manualmente e tutto si chiude bene. Ho aperto comprare 0,21 lotti e chiuso vendere 0,2 lotti, comprare 0,01 lotti è rimasto sul mercato anche se il minimo era 0,1 lotti. Ho controllato su Quaternario e anche lì non ci sono errori di chiusura parziale.
Su quale server hai controllato?
 
Valmars:
Su quale server hai controllato?

all'atpari

Rapporto sulla storia del commercio
Nome: Demo USD secondo
Conto di trading: 3072893 (USD, Alpari-Demo, demo)
Broker: Alpari NZ Limited
Data: 2011.06.02 00:07













Ordini
Orario di apertura Ordina Simbolo Tipo Volume Prezzo S / L T / P Tempo Stato Commento
2011.06.01 22:543972119EURUSDcomprare0.10 / 0.101.43418

2011.06.01 22:54riempito
2011.06.01 22:553972122EURUSDcomprare0.11 / 0.111.43424

2011.06.01 22:55riempito
2011.06.01 22:563972124EURUSDvendere0.20 / 0.201.43403

2011.06.01 22:56riempito
2011.06.01 22:593972136EURUSDvendere0.01 / 0.011.43427

2011.06.01 22:59riempito
Offerte
Tempo Deal Simbolo Tipo Direzione Volume Prezzo Ordina Commissione Scambiare Profitto Equilibrio Commento
2010.12.25 13:411412532
equilibrio



0.000.0010 000.0010 000.00
2011.06.01 22:541984790EURUSDcomprarein0.101.4341839721190.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:551984792EURUSDcomprarein0.111.4342439721220.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:561984794EURUSDvenderefuori0.201.4340339721240.000.00-3.639 996.37
2011.06.01 22:591984806EURUSDvenderefuori0.011.4342739721360.000.000.069 996.43

 0.00 0.00 -3.57 9 996.43

Equilibrio: 9996.43
Margine libero: 9996.43
Agevolazioni di credito: 0.00
Margine: 0.00
Profitto/Perdita fluttuante: 0.00
Livello di margine: 0.00%
sergey1294:
Sì, il restante volume 0,01 è chiuso, almeno in modalità manuale.

Provate il seguente algoritmo:

1. aprire una posizione lunga con un volume di 1,01 lotti.

Inviare un ordine di vendita con dimensione di 1,0 lotti. 3.

3. inviare un ordine di vendita nel volume di 0,01 lotti.

Non esiste una funzione/operazione di "chiusura" nel trading automatico. La posizione viene chiusa solo da un trade inverso di pari volume (se ho capito bene).

 
voix_kas:

Provate il seguente algoritmo:

1. aprire una posizione lunga con un volume di 1,01 lotti.

Inviare un ordine di vendita con dimensione di 1,0 lotti. 3.

3. inviare un ordine di vendita nel volume di 0,01 lotti.

Non c'è chiusura di posizione nel trading automatico. La posizione viene chiusa solo da un trade inverso di pari volume (se ho capito bene).

Provato, manualmente funziona eccezionalmente, programmaticamente non lo so, devo scrivere uno script di prova, ci vorrà del tempo
Rapporto sulla storia del commercio
Nome: Demo USD secondo
Conto di trading: 3072893 (USD, Alpari-Demo, demo)
Broker: Alpari NZ Limited
Data: 2011.06.02 00:19













Ordini
Orario di apertura Ordina Simbolo Tipo Volume Prezzo S / L T / P Tempo Stato Commento
2011.06.01 22:543972119EURUSDcomprare0.10 / 0.101.43418

2011.06.01 22:54riempito
2011.06.01 22:553972122EURUSDcomprare0.11 / 0.111.43424

2011.06.01 22:55riempito
2011.06.01 22:563972124EURUSDvendere0.20 / 0.201.43403

2011.06.01 22:56riempito
2011.06.01 22:593972136EURUSDvendere0.01 / 0.011.43427

2011.06.01 22:59riempito
2011.06.01 23:183972198EURUSDcomprare1.01 / 1.011.43272

2011.06.01 23:18riempito
2011.06.01 23:183972200EURUSDvendere1.00 / 1.001.43243

2011.06.01 23:18riempito
2011.06.01 23:193972201EURUSDvendere0.01 / 0.011.43244

2011.06.01 23:19riempito
Offerte
Tempo Deal Simbolo Tipo Direzione Volume Prezzo Ordina Commissione Scambiare Profitto Equilibrio Commento
2010.12.25 13:411412532
equilibrio



0.000.0010 000.0010 000.00
2011.06.01 22:541984790EURUSDcomprarein0.101.4341839721190.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:551984792EURUSDcomprarein0.111.4342439721220.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:561984794EURUSDvenderefuori0.201.4340339721240.000.00-3.639 996.37
2011.06.01 22:591984806EURUSDvenderefuori0.011.4342739721360.000.000.069 996.43
2011.06.01 23:181984864EURUSDcomprarein1.011.4327239721980.000.000.009 996.43
2011.06.01 23:181984866EURUSDvenderefuori1.001.4324339722000.000.00-29.009 967.43
2011.06.01 23:191984867EURUSDvenderefuori0.011.4324439722010.000.00-0.289 967.15

 0.00 0.00 -32.85 9 967.15

Equilibrio: 9967.15
Margine libero: 9967.15
Agevolazioni di credito: 0.00
Margine: 0.00
Profitto/Perdita fluttuante: 0.00
Livello di margine: 0.00%
uncleVic:
Allega il tuo "pesce" e, brevemente, i desideri. Lo cercherò se possibile (non posso prometterlo rapidamente).

Grazie per l'aiuto. Roche ha scritto di alcune compensazioni, ma non ho ancora capito cosa spostare. Ho messo il codice e l'ho commentato. Strategia: disegnare frecce verdi sotto le barre quando Tenkan>Kijun e Tenkan e Kijun sono sopra la nuvola. Disegna frecce rosse quando Tenkan<Kijun e Tenkan e Kijun sono sotto la nuvola.

@ sergeev Grazie per la risposta, non ho problemi con questo, il problema è come lavorare correttamente con i dati che provengono dalla libreria std.

File:
Ich_2.mq5  5 kb
sergey1294:
Ho appena controllato manualmente e si chiude bene. Ho aperto comprare 0,21 lotti e chiuso vendere 0,2 lotti nel mercato comprare 0,01 lotto è rimasto anche se il minimo era 0,1 lotto. Ho controllato su Quaternario e anche lì non ci sono errori di chiusura parziale.

Questo è chiaramente un bug secondo me (almeno la configurazione del server è difettosa).

Il punto è che il server in modalità manuale non dovrebbe permettere scambi inferiori al volume minimo.

All'Alpari il minimo è 0,10. Questo può essere facilmente visto eseguendo lo script SymbolInfoSample del terminale standard post (mostrerà un minimo di 0,10 e passo 0,01).

E ora fai attenzione (430 build, account appena registrato su Alpari).

Conto di trading: 3089878 (USD, Alpari-Demo, demo)
Broker: Alpari
Data: 2011.06.02 05:30













Ordini
Orario di apertura Ordina Simbolo Tipo Volume Prezzo S / L T / P Tempo Stato Commento
2011.06.01 23:223972207EURUSDvendere0.10 / 0.101.43261

2011.06.01 23:22riempito
2011.06.01 23:233972211EURUSDcomprare0.01 / 0.011.43303

2011.06.01 23:23riempito
Offerte
Tempo Deal Simbolo Tipo Direzione Volume Prezzo Ordina Commissione Scambiare Profitto Equilibrio Commento
2011.06.01 23:191984869
equilibrio



0.000.0064 156.0064 156.00
2011.06.01 23:221984875EURUSDvenderein0.101.4326139722070.000.000.0064 156.00
2011.06.01 23:231984879EURUSDcomprarefuori0.011.4330339722110.000.00-0.4264 155.58

 0.00 0.00 -0.42 64 155.58
Posizioni di trading
Tempo Simbolo Tipo Volume Prezzo S / L T / P Prezzo di mercato Commissione Scambiare Profitto Commento
2011.06.01 23:22EURUSDvendere0.091.43261

1.433310.000.00-6.30

 0.00 0.00 -6.30

E ora qualcuno mi obbliga come fare una transazione inferiore al minimo (e questa non è una posizione, cioè il volume di transazione di 0,01) ...

Inoltre, uno screenshot della finestra di dialogo per fare una transazione (a mio parere, se il lotto è inferiore a 0,10, la transazione dovrebbe automaticamente vietare, ma no tutto è normale)!

sergey1294

Grazie per le informazioni.

Ancora una presa allora. Il requisito del volume minimo dell'ordine non è soddisfatto.

È accettabile quando non ci sono posizioni aperte e cerchiamo di aprire una posizione con un volume di 0,01 lotti in qualsiasi direzione?

Comunque, mi piacerebbe sentire le spiegazioni degli sviluppatori. La situazione è contraddittoria.

