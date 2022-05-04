Errori, bug, domande - pagina 400
Ho appena controllato manualmente e tutto si sta chiudendo bene. Ho aperto comprare 0,21 lotti e chiuso vendere 0,2 lotti, comprare 0,01 lotti è rimasto sul mercato anche se il minimo era 0,1 lotti. Ho controllato su 4 conti e anche lì non ci sono errori di chiusura parziale.
...È assurdo che non si possa chiudere completamente una posizione aperta.
Esattamente! È esattamente quello di cui sto parlando!
Forse mi sbaglio. Per favore, guidatemi nella giusta direzione. =)
La posizione rimanente di 0,01 lotti è chiusa da un trade opposto dello stesso volume?
Cioè, un'operazione di vendita di 0,01 lotti va a buon fine (ovviamente, chiudendo completamente la posizione aperta)?
Su quale server hai controllato?
all'atpari
Sì, il restante volume 0,01 è chiuso, almeno in modalità manuale.
Provate il seguente algoritmo:
1. aprire una posizione lunga con un volume di 1,01 lotti.
Inviare un ordine di vendita con dimensione di 1,0 lotti. 3.
3. inviare un ordine di vendita nel volume di 0,01 lotti.
Non esiste una funzione/operazione di "chiusura" nel trading automatico. La posizione viene chiusa solo da un trade inverso di pari volume (se ho capito bene).
Allega il tuo "pesce" e, brevemente, i desideri. Lo cercherò se possibile (non posso prometterlo rapidamente).
Grazie per l'aiuto. Roche ha scritto di alcune compensazioni, ma non ho ancora capito cosa spostare. Ho messo il codice e l'ho commentato. Strategia: disegnare frecce verdi sotto le barre quando Tenkan>Kijun e Tenkan e Kijun sono sopra la nuvola. Disegna frecce rosse quando Tenkan<Kijun e Tenkan e Kijun sono sotto la nuvola.
@ sergeev Grazie per la risposta, non ho problemi con questo, il problema è come lavorare correttamente con i dati che provengono dalla libreria std.
Questo è chiaramente un bug secondo me (almeno la configurazione del server è difettosa).
Il punto è che il server in modalità manuale non dovrebbe permettere scambi inferiori al volume minimo.
All'Alpari il minimo è 0,10. Questo può essere facilmente visto eseguendo lo script SymbolInfoSample del terminale standard post (mostrerà un minimo di 0,10 e passo 0,01).
E ora fai attenzione (430 build, account appena registrato su Alpari).
E ora qualcuno mi obbliga come fare una transazione inferiore al minimo (e questa non è una posizione, cioè il volume di transazione di 0,01) ...
Inoltre, uno screenshot della finestra di dialogo per fare una transazione (a mio parere, se il lotto è inferiore a 0,10, la transazione dovrebbe automaticamente vietare, ma no tutto è normale)!
sergey1294
Grazie per le informazioni.
Ancora una presa allora. Il requisito del volume minimo dell'ordine non è soddisfatto.
È accettabile quando non ci sono posizioni aperte e cerchiamo di aprire una posizione con un volume di 0,01 lotti in qualsiasi direzione?
Comunque, mi piacerebbe sentire le spiegazioni degli sviluppatori. La situazione è contraddittoria.