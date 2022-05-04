Errori, bug, domande - pagina 401
Ora fai attenzione (430 build, account appena registrato su Alpari).
sergey1294
Grazie per le informazioni.
Ancora una presa allora. Il requisito del volume minimo dell'ordine non è soddisfatto.
È accettabile quando non ci sono posizioni aperte e cerchiamo di aprire una posizione con un volume di 0,01 lotti in qualsiasi direzione?
Comunque, mi piacerebbe sentire le spiegazioni degli sviluppatori. La situazione è contraddittoria.
Quello attuale è il numero 458 del 25/05/2011.
Pensate che non ci sia questo dentro?
non puoi fare un trade con meno volume anche in modalità manuale, ma puoi chiudere il resto della posizione con meno di minlot. come ho detto, è lo stesso anche in quad
Infatti, permette di chiudere una posa esistente su qualsiasi volume (se questo non è un bug, non so cosa - forse era originariamente previsto ...), sarà necessario ricordare nel caso in cui.
L'apertura di una nuova posa non permette, e nemmeno il capovolgimento di una posa esistente in un volume errato.
Se vuoi fare trading su qualsiasi volume, puoi farlo manualmente, ma in sostanza è comprensibile.
Ecco, ora è tutto chiarito. Si applicano le regole della granulazione del volume, tranne che per la chiusura completa di una posizione, nel qual caso lo scambio può essere di qualsiasi volume. Dovremmo specificarlo nella documentazione.
Correzione.
Non solo quello completo. Da quanto ho capito, l'eccezione (se è un'eccezione) si applica in tre casi:
a) Chiusura completa di una posizione con un lotto uguale (i dettagli tecnici saranno omessi);
b) Trimming di una posizione esistente - diminuzione del volume di una posizione esistente di un multiplo di un passo (presumibilmente);
c) Oversampling/ramping - aumento del volume di una posizione esistente di un multiplo di un passo (supposto).
PS
Un rotolo è molto probabilmente possibile se il volume risultante non è inferiore al minimo. Qui non ho controllato (ma in effetti non è più un'eccezione alla regola).
Ragazzi, tutte le nostre conclusioni sono speculazioni.
Abbiamo bisogno di un commento specifico da parte degli sviluppatori: è una caratteristica o un bug?
Se è una caratteristica, dovrebbe essere descritta nel massimo dettaglio a livello di documentazione!
Se è un bug, allora ovviamente ci deve essere una chiara restrizione a livello del "motore MQL5" - il lotto minimo e il passo minimo devono essere uguali.
Ho dato un'occhiata al forum, e i rappresentanti dello sviluppatore sembrano discutere prontamente tutte le domande che sorgono. Questo è un grande vantaggio di questa piattaforma.
Spero che daranno una risposta esauriente nel prossimo futuro.
Se prendiamo in considerazione che in MT4 è anche presente in una certa misura, allora approviamola come una caratteristica (gli sviluppatori sanno meglio di me la documentazione).
Se il nostro manager non conosce la differenza tra l'ordine che abbiamo piazzato e l'ordine che abbiamo piazzato, allora è un problema del broker e non del complesso di trading.
PS
Anche se ci possono essere casi in cui il broker non sarà contento che il trader abbia approfittato di questa scappatoia. L'importante è non essere sfacciati.
Di solito i broker impostano il passo uguale all'ordine minimo
Molto spesso lotto minimo = 0,1, passo 0,01.
Nei DC, sì, non sono sicuro che un broker veramente funzionante imposti il server in questo modo.
Ma le società di brokeraggio, non importa quanto siano gentili, dopo un po' guardano le azioni molto subdole del cliente e possono prendere misure (che tipo di società di brokeraggio vorrebbe una tale impudenza?)
Ma se non siete troppo sfacciati, questo metodo può funzionare.
Di nuovo, non sono a favore della speculazione e della speranza del "forse".
Una risposta diqualità da parte degli sviluppatori sarebbe in grado di risolvere la questione in modo inequivocabile .