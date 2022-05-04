Errori, bug, domande - pagina 404
Costruire 463 x64
Sono solo sotto shock (positivo)
Il terminale con gli esperti in bilico ha iniziato a caricare in meno di 30 secondi invece di 15-20 minuti (non me lo sono perso)!
Cosa avete modificato?
Il terminale si avvia effettivamente entro 10 secondi, ma si scontra ancora con l'antivirus.
Agli sviluppatori.
Cosa devo fare per non spegnere l'antivirus e dopo l'aggiornamento il terminale non ha avuto problemi?
Puoi allegare il vecchio e il nuovo registro di avvio?
Cioè le prime N linee del vecchio avvio della build precedente fino al momento della stabilizzazione e le prime N linee del log della nuova build fino al momento della stabilizzazione?
Cosa succede esattamente (screenshot, log, descrizioni) e su quale antivirus?
Da parte nostra, facciamo tutto correttamente entro limiti ragionevoli e tutti i nostri file sono firmati digitalmente. Agli antivirus semplicemente non piace quando un programma si aggiorna da solo.
Sono stati aggiunti esempi per 25 indicatori tecnici. Lo farà anche per gli altri la prossima settimana.
Ho già descritto il problema prima.
In generale si presenta così:
1. Quando si aggiorna a una nuova build, durante il primo riavvio il terminale non può caricare normalmente la nuova build.
Il processore è caricato al 70-100%. il processo terminal.exe si blocca nelle liste (non può scaricare il processo manualmente). Il processo esiste ma non l'interfaccia (un paio di volte l'interfaccia ha cercato di apparire, ma solo una finestra bianca senza menu e altri elementi era visibile).
KIS 2011 Antivirus (11.0.2.556 - b.c.d). La massima protezione è abilitata (tranne forse per il controllo parentale), ma MT5 ha tutti i permessi di cui ha bisogno.
Inoltre ho spuntato tutte le caselle di controllo dove possibile - Fidati dei programmi con firma digitale.
3. il terminale può partire solo se ho disabilitato il riavvio automatico dopo gli aggiornamenti, spengo l'antivirus (smette di funzionare), e poi lancio il terminale.
Tutti i riavvii vengono eseguiti normalmente con l'antivirus attivo.
Ci sono casi di riavvio riuscito dopo l'aggiornamento, ma il terminale carica circa 15-20 minuti (meno in circostanze fortunate).
PS
Può non essere collegato all'antivirus (per esempio, il lavoro interno del terminale al cambio di build), ma ci vuole troppo tempo con la protezione attiva.
Almeno una volta era così.
Build 463, WinXP SP3.
Da diverse build, l'ottimizzatore non funziona correttamente. Durante l'ottimizzazione, gli agenti passano allo stato "finito" o "pronto", e alcuni rimangono nello stato "occupato" fino a quando non si disabilita/abilita manualmente gli agenti con lo stato "occupato" (cioè il processo di test si ferma effettivamente). Dopo aver "riavviato" gli agenti in stato di occupato tutti gli altri agenti si svegliano e il processo continua fino a un altro stallo.
Durante il processo si può osservare nel log quanto segue:
Perché le parentesi non sono evidenziate quando la distanza è lunga?
stringo:
Interessante:
Preferirei sentire la risposta alla seguente domanda - Ci aspettiamo parametri in OnTrade() dal campionato o no?
Naturalmente, se ci sono ancora progetti sull'argomento...
Non aspettare.
Il problema non è chiuso, gli sviluppatori ne hanno discusso più volte. Non siamo arrivati a una conclusione definitiva: l'implementazione risulta troppo ingombrante. Quindi, una soluzione è rimandata per il momento.
Cioè l'implementazione di questa variante causa seri problemi?Da lì risolverei il segnale da solo. E ora non vedo proprio il senso di usare la funzione OnTrade(void) - per eseguire gli stessi filtri ogni volta che arriva ogni evento commerciale con, diciamo, 12 simboli scambiati.
Scarica il log (troverò i 15 minuti più tardi se necessario... e questo sarà probabilmente sufficiente)