Errori, bug, domande - pagina 140
Ho impostato la dimensione e la posizione dei grafici, chiudo MT5, lo riapro - come risultato tutti i grafici sono allungati per tutta la larghezza della finestra, come me ne libero?
Creare una richiesta a servicedesk.
Si prega di fornire degli screenshot prima di riavviare il terminale (con le impostazioni di localizzazione) e dopo averlo riavviato.
Da questa storia sconclusionata ho solo una domanda: c'è un modo per affrontare questo?
Avete bisogno di una descrizione dettagliata dei parametri di test e delle date con le quali e entro le quali avete impostato ma non ottenete il risultato che volete. Sarebbe molto utile avere un esperto che si esegue.
Questo è meglio farlo sotto forma di una richiesta a servicedesk.
Sviluppatori.
Non ci sono simboli (o semplicemente non sono visibili) nella panoramica del mercato della nuova costruzione. O sono solo io ad avere questo difetto?
Bild gira sotto WinXP 32 bit.
O sono solo io?
La build è in esecuzione sotto WinXP 32 bit.
Ho ancora tutto. XP. Il tasto destro del mouse non aiuta?
Dopo tre riavvii, tutto sembra essere apparso. Lo proverò su altri terminali...
PS
Va bene su altri terminali. Probabilmente un glitch casuale :(
Curioso. Qualcuno ha notato un trucco come questo?
Dopo l'ottimizzazione, selezioniamo l'opzione (migliore) su"Run Single Test" per controllare e visualizzare il grafico,
e nel singolo test, otteniamo risultati completamente diversi
E nelle impostazioni tutto è uguale all'ottimizzazione.
L'ho già preso due volte, ho fermato l'ottimizzazione, la faccio partire, e il test non corrisponde all'ottimizzazione, e da +9000 a meno 9000... Non capisco quale sia il problema. Forse era il mio. Non ho ancora contattato il servizio.
Ho ancora altro da aggiungere. Nell'ultimo caso:
Dopo l'ottimizzazione (prima del test), ho cambiato il metodo di test da'OHLC a M1' (era durante l'ottimizzazione) a'Every tick', il risultato è stato lo stesso negativo. Poi ho cambiato il metodo di prova di nuovo a'OHLC a M1' e ho provato di nuovo. Le differenze sono insignificanti, i parametri sui quali c'è stata un'ottimizzazione sono indicati.
Ho scritto una funzione per controllare la sessione di trading. Sulla demo funziona nel tester non vuole, stampato i dati nel registro è quello che ho ottenuto
Dal demo:
Dal tester:
Codice:
Ecco le due volte che sono stato catturato, ho fermato l'ottimizzazione, l'ho eseguita e il test non corrisponde... Non so cosa c'è che non va. Forse è il mio. Non ho ancora contattato il servizio.
.... Forse le persone esperte possono rispondere sugli spread storici in mt5. Nella storia di mt4 lo spread è sempre stato preso uguale allo spread più recente nelle quotazioni. Pertanto, i risultati dei test variavano a seconda del momento in cui il tester veniva lanciato. Solo il sabato e la domenica i risultati non sono cambiati.
Ora, secondo la mia osservazione, questo viene corretto. Riempire la storia con gli spread
Questo è stato visto anche su mt4. Le quotazioni storiche (O,H,L,C) possono cambiare durante l'ottimizzazione. Può anche cambiare il risultato del commercio più recente se una nuova barra è arrivata durante l'ottimizzazione. Anche lo spread può cambiare: hai iniziato l'ottimizzazione con uno spread e l'hai controllato con un altro. Anche se mt5 dovrebbe includere gli spread storici (richieste e offerte), ma non ho controllato personalmente. Forse le persone esperte possono rispondere sugli spread storici in mt5. In mt4 lo spread per l'intera storia è stato sempre preso uguale all'ultimo spread nelle quotazioni. Pertanto, i risultati del test variavano a seconda del momento in cui il tester veniva lanciato. Solo il sabato e la domenica i risultati non sono cambiati.