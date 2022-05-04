Errori, bug, domande - pagina 133
Per quanto capisco la maturazione, come nella demo o nel tester...
Così, quando si emettono valori nel log, solo una volta (per la prima volta) la funzione parabolica, cioè CopyBuffer, restituisce 0 e non -1, come dovrebbe essere in caso di errore (anche se non dovrebbe essere nemmeno così, tutti i dati sono lì, tutti scaricati, nessun grande array multidimensionale, nessun errore dovrebbe verificarsi!) E questo succede SOLO nel tester e SOLO UNA volta. Da qui in poi tutto funziona bene.
Nel codice di base non mi interessa cosa restituiscono le funzioni, alla fine quando si tratta di una richiesta di scambio, i valori ricevuti per la richiesta sono controllati dalla funzione universale, e se tutto è OK inviamo la richiesta, altrimenti - aspettiamo che sia OK...
Provate il seguente codice nella vostra funzione per ottenere il valore parabolico.
Otterrete qualcosa di simile a questo nel log
Spiegherà perché si ottiene 0 e non -1.
Lo ripeto per la terza volta. I dati ci sono, ma i valori dell'indicatore in quel momento POSSONO ancora essere calcolati. È scritto nell'aiuto!
Che cos'è? Ricrittografia o rateizzazione
FC soffre di accumulo eccessivo, MT ha avuto accumulo per tutta la vita. Singolo nei giorni normali e x3 il mercoledì(il giorno del triplo scambio dovrebbe essere chiarito)...
Esattamente, stiamo ottenendo il valore parabolico, non la risposta di CopyBuffer...
ok... cambiare la funzione parabolica con quella che hai fornito (con le stampe).
Aggiungo le stampe nel ciclo for (non ha protezione dello zero)
Eseguirlo nel tester
e così via all'infinito, finché non si preme cancel
Expert Advisor sul grafico
nessun errore nel diario
guarda l'immagine nella scheda Experts; nessun messaggio d'errore
si possono contare i punti parabolici, tutto coincide bene, al dodicesimo, uscire dal ciclo...
Mi sono reso conto molto tempo fa che in MQL5 in "quel momento" o in quel... I dati qui o là possono non essere calcolati... Ma non è giusto, bisogna sistemarlo, non scrivere stampelle nel codice
a proposito, è lo stesso con tutti gli altri indicatori, non solo con la parabolica
Non so cosa sia la fc, ho solo bisogno di sapere come sarà ai campionati.
FC - Forex Club e dire il suo terminale Rumus2.
Hai un account di prova per il campionato? Provatelo e tutto sarà chiaro...
Mi sono reso conto molto tempo fa che in MQL5 in "quel momento" o in quel... I dati qui o là possono non essere calcolati... Ma non è giusto, bisogna sistemarlo, non scrivere stampelle nel codice
Devi aggiustarlo, non scrivere stampelle... A proposito, è lo stesso con tutti gli altri indicatori, non solo con il parabolico.
Non moltiplichiamo la discussione.
Questo argomento è stato discusso molte volte. È stato rivisitato non molto tempo fa(https://www.mql5.com/ru/forum/1951)
Seduto... Guardare...
Non crederò mai che MQL5 e MQL4 siano stati scritti dallo stesso team.((((
MQ4 - volare...
MQ5 è un gioco da ragazzi. Senza offesa - ma...((((
Non ho visto questo thread... stessa cosa...
Il punto è che non ho intenzione di fare stupidamente controlli su ogni linea per tutte le occasioni, confondendo e ingombrando il codice. Se questo è fuori questione allora... si aggiungono le stampelle, un progetto abbastanza grande è finalmente completamente rifatto e funzionante...
E in generale, sono solo stupito di questo approccio... Si scopre che non è la prima volta che si pone una tale domanda (e sono sicuro che più di una volta in futuro si presenterà in altre persone), e ogni volta "per la prima volta" a spendere un sacco di tempo di lavoro tuo e di altri per spiegare che cosa è necessario fare per aggirare questo bug ...
L'unica cosa da fare è aggiungere in TESTER che raccomandato in quel thread solo UN sonno (1000) all'inizio di Expert Advisor.
Non deve essere tale che la shell implichi dei glitch, e questi glitch devono essere evitati nel codice. E il TERMINALE funziona bene e correttamente, non ci sono ERRORI (in questa situazione). Ma il funzionamento del tester è DIVERSO da quello del terminale.
ps EQU ciao:)