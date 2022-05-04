Errori, bug, domande - pagina 253
E in generale ho notato da molto tempo... è estremamente raro che le domande indesiderate abbiano una risposta (come lo stesso zig-zag)...
L'aiuto aggiornato dal sito web viene controllato non più di una volta alla settimana quando si chiede aiuto.
Questo è fatto in modo che migliaia di terminali non debbano salire inutilmente spesso per gli aggiornamenti.
Questo comportamento è ragionevole.
Bild 375, gli agenti sono messi fuori combattimento da tutti.
Ci sarà una correzione dopo il 10.01.2011?
Versione e bit rate del terminale
mt5 375
Descrizione del problema
Ridisegno dell'indicatore, quando il terminale usa un alto carico di CPU pic. zq5_92.jpg s95.jpg
--Terminale con indicatore già installato (e tutte le barre)
-ha iniziato a ridisegnare (e il carico del processore nel dispatcher è sotto 100)
Informazioni aggiuntive
Ho confrontato con MT4, non c'è questo problema e il carico della CPU (pic vb4.jpg) non supera il 40%.
A differenza di mt5 (375) il carico è molto più alto.
Ho chiuso tutti i programmi che caricavano la CPU e ho lasciato quelli importanti (torrent, antivirus)
e ha ottenuto zq5_92.jpg s95.jpg
In particolare inizia a caricare pesantemente la cpu quando si riavvolge il grafico.
Ho visto lo stesso sulla build 370, 373.
Informazioni sul sistema:
GeForse 8600 (512 Mb)
AMD 2.51 GHz
RAM 2,5 Gb
Windows xp sp2 (ma lo stesso su MS 7)
Viene in mente la scrittura impropria del codice dell'indicatore, ma su questo -
Ho dato il codice a un buon programmatore:
"Tutto è scritto secondo le regole e qui non c'è nessun errore -.
L'unico problema è nel terminale stesso".
Portatemi il codice sorgente dell'indicatore, per favore. Vi è già stato chiesto di farlo. Se non vuoi pubblicarlo pubblicamente, allegalo alla domanda nel Service Desk. Non si può aiutare senza il codice, nemmeno uno screenshot o una parola possono aiutare.
Non voglio discutere perché sono d'accordo. è sì - è così! MA!
risolvere in qualche modo con il ridisegno(https://www.mql5.com/ru/articles/174)
Grazie per l'attenzione!
1. Cancellato tutti gli account, chiuso il terminale. Riaperto. In tutte le finestre con grafici: "ASPETTA L'AGGIORNAMENTO". Ho aspettato a lungo... Ho pensato che durante il giorno e mezzo i tick si erano accumulati e la storia doveva essere scaricata. Ma non è successo nessun miracolo. Dovrebbe essere così: niente conti - niente visualizzazione del grafico? O è un bug? Risolvetelo, se è un bug. In caso contrario, spiega qual è la bellezza.
2. Creato un nuovo conto demo. Il numero di finestre quando si carica il terminale rimane lo stesso, ma tutti i modelli sono volati all'inferno. Se uccido i vecchi account, non significa che rinuncio a tutti i miei precedenti disegni sui grafici! Non è ovvio?! Naturalmente conservo i modelli per ogni evenienza, ma nel complesso mi sono abituato al fatto che non vanno mai da nessuna parte quando chiudo e riapro, e quando aggiorno il terminale. La build è l'ultima. Per favore, risolvete il problema.
3. A volte i picchi di tensione sotto il tetto della mia casa, nessun UPS ancora. La macchina si blocca, e dopo l'avvio del sistema operativo (Windows XP SP2) tutte le costruzioni grafiche sui grafici, fatte durante l'ultima sessione (è lì che si è bloccato tutto) senza la normale chiusura del terminale, sono perse. Si scopre che dopo aver avviato il terminale vado un passo indietro fino alle penultime costruzioni salvate. Ho letto di un problema simile qualche tempo fa, sembra, con il salvataggio della posizione delle finestre del grafico. Fisso o no - non lo so, non ha fissato l'obiettivo di scoprirlo, perché non disturbato. Ma sul fatto che le ultime build volano via, non ha tenuto tranquillo, perché sono stato colpito in pieno. Vorrei chiedervi di risolvere il problema, se possibile.
Leggere da pagina 251. E in generale il terminale dal sito di Alpari
https://c.mql5.com/3/3/mt5setup.rar
dare un'occhiata
o passare al server Alpari. Buona fortuna
Molto tempo fa (molto prima dell'abolizione della servitù della gleba) ho chiesto agli sviluppatori di MT4 di eliminare i lanci nei saldi negativi, e avevo grandi speranze che MT5 ne facesse a meno. Ma ora ho l'opportunità di registrare conti con leva 1:500 in MT5 e ho avuto la possibilità di controllare. Risultati (ho scambiato con lotto completo):
Non so se gli sviluppatori si sono dimenticati della mia richiesta o l'hanno rimandata per molto tempo, oppure non possono risolvere il problema. Ma la richiesta stessa è ovvia.