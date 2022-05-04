Errori, bug, domande - pagina 258

Nuovo commento
 

costruire 375. signori sviluppatori:

1) riporterete mai la disabilitazione opzionale della visualizzazione in fase di test?

Voglio dire che un sacco di gente l'ha già chiesto... davvero dispendioso in termini di tempo chiudere queste finestre!!!

2) riportare nel tester sul processo di ottimizzazione le informazioni sul tempo già passato e la previsione del tempo rimanente

 

1) fare la visualizzazione dopo

2) minimizzare la finestra di test facendo doppio clic e vedere

 
Renat:

1) la visualizzazione sarà fatta più tardi

2) riducete a icona la finestra di test facendo doppio clic e vedrete



Non capisco la seconda: la finestra di Stategy Tester ha solo un pulsante "Chiudi". cliccato ovunque.

la scheda Settings mostra il processo con il numero di passaggi, ma non il tempo. e in MT4 era

 
Voodoo_King:

Non capisco la seconda: la finestra di Stategy Tester ha solo un pulsante "Chiudi". Ho cliccato ovunque.

La scheda Impostazioni mostra il processo con il numero di passaggi, ma non il tempo. In MT4 era...

Quando loStrategy Tester è in esecuzione, fai doppio clic sul nome della finestra"Strategy Tester" o sullo spazio vuoto accanto alle schede.
 
Yedelkin:
Quando il tester è in funzione, clicca sul nome della finestra "Strategy Tester" o sullo spazio vuoto accanto alle schede.
bene, ha funzionato :) solo non capisco perché è nascosto così?

Penso che abbia senso rimettere le informazioni sul tempo dove erano prima.

Non lavoro mai con una finestra minimizzata. Inoltre, quando si applica la minimizzazione,
la finestra Strategy Tester dimentica la sua configurazione precedente (dimensioni, posizione).

 

Aiutami. Ho scritto un semplice indiretto per verificarlo. Non riesco a far girare correttamente l'array. Questa è la foto alla fine.



#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1 Lime

input string             Symbol1="GBPCHF";                  // Символ №1
input datetime           DateStart=D'01.01.2011 00:00:00';  // Стартовая дата

                                                            //input bool               IsStdDev=true;                     // Включение StdDev
input int                ExtStdDevPeriod=20;                // Период 
input ENUM_MA_METHOD     ExtStdDevMAMethod=MODE_SMA;        // Метод МА
input ENUM_APPLIED_PRICE ExtStdDevAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Тип цены
input int                ExtStdDevShift=0;                  // Смещение в будущее

double Sum0Buffer[];
double ExtStdDev1Buffer[];

int    StdDev1Handle=INVALID_HANDLE;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Sum0Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArrayInitialize(Sum0Buffer,0.0);
   ArrayInitialize(ExtStdDev1Buffer,0.0);

   StdDev1Handle=iStdDev(Symbol1,0,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(StdDev1Handle==INVALID_HANDLE || StdDev1Handle==0)
     {
      StdDev1Handle=iStdDev(Symbol1,0,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
      return(rates_total);
     }

   int Copy=CopyBuffer(StdDev1Handle,0,DateStart,TimeCurrent(),ExtStdDev1Buffer);
   if(Copy<=0)return(rates_total);

//ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
ArraySetAsSeries(Sum0Buffer,true);

   for(int i=Copy-1; i>=0; i--)
     {
      Sum0Buffer[i]=ExtStdDev1Buffer[i];
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
sergey1294:

Aiutami. Ho scritto un semplice indiretto per verificarlo. Non riesco a far girare correttamente l'array. Questa è la foto alla fine.

Provate questi cambiamenti.

#property indicator_buffers 1

   // SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
   ArraySetAsSeries(Sum0Buffer,true);
 
alexvd:

Prova questo tipo di cambiamento.

Grazie per tutto il vostro aiuto. Ora funziona tutto.
 

Mi sono sempre chiesto perché la scala dei prezzi (grafici) non mostra 100, 200, ecc. perché è comodo e familiare

 
Makser:

Mi sono sempre chiesto perché la scala dei prezzi (grafici) non mostra 100, 200, ecc. perché è comodo e familiare

Mi sono sempre chiesto perché la scala dei prezzi (grafici) non mostra 100, 200, ecc. È così comodo e familiare.
1...251252253254255256257258259260261262263264265...3184
Nuovo commento