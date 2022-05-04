Errori, bug, domande - pagina 258
costruire 375. signori sviluppatori:
1) riporterete mai la disabilitazione opzionale della visualizzazione in fase di test?
Voglio dire che un sacco di gente l'ha già chiesto... davvero dispendioso in termini di tempo chiudere queste finestre!!!
2) riportare nel tester sul processo di ottimizzazione le informazioni sul tempo già passato e la previsione del tempo rimanente
1) fare la visualizzazione dopo
2) minimizzare la finestra di test facendo doppio clic e vedere
1) la visualizzazione sarà fatta più tardi
2) riducete a icona la finestra di test facendo doppio clic e vedrete
Non capisco la seconda: la finestra di Stategy Tester ha solo un pulsante "Chiudi". cliccato ovunque.
la scheda Settings mostra il processo con il numero di passaggi, ma non il tempo. e in MT4 era
Quando il tester è in funzione, clicca sul nome della finestra "Strategy Tester" o sullo spazio vuoto accanto alle schede.
Penso che abbia senso rimettere le informazioni sul tempo dove erano prima.
Non lavoro mai con una finestra minimizzata. Inoltre, quando si applica la minimizzazione,
la finestra Strategy Tester dimentica la sua configurazione precedente (dimensioni, posizione).
Aiutami. Ho scritto un semplice indiretto per verificarlo. Non riesco a far girare correttamente l'array. Questa è la foto alla fine.
Provate questi cambiamenti.
Prova questo tipo di cambiamento.
Mi sono sempre chiesto perché la scala dei prezzi (grafici) non mostra 100, 200, ecc. perché è comodo e familiare
