Errori, bug, domande - pagina 256

Per favore, ditemi come dichiarare un array dinamico bidimensionale. C'è solo un esempio con una dimensione dinamica nell'aiuto per questo:

double matrix[][10][20];// array dinamico tridimensionale

ArrayResize(matrix,5);// imposta la dimensione della prima dimensione


E la dichiarazione:

double matrix[][];

non funziona, il compilatore scrive: ']' - valore di indice non valido

 

Aiuto, non riesco a capire cosa non gli piace... continua a scrivere 10016 (come se uno stop loss non fosse impostato correttamente) Grazie

#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
#define MAGIC_NUMBER 12937
input double BASELOT=0.5;
input double stoploss=0.0;
input double takeprofit=0.0;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   int send;
   int signalMA=signalMA();
   if(signalMA==1)
     {
      send=1;
      Send(send);
        } else if(signalMA==2) {
      send=2;
      Send(send);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int signalMA() 
  {
   int signalMA=0;
   double inMA6 = iMA(NULL,0,6,0,MODE_SMA,0);
   double inMA1 = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,0);
   if(inMA6>inMA1)
     {
      signalMA=1;
     }
   if(inMA6<inMA1)
     {
      signalMA=2;
     }
   return(signalMA);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Send(int send)
  {
   MqlTick tick;
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult tradeResult;
   MqlTradeCheckResult checkResult;
   static bool br=false;
   if(!br) 
     {
      if(send==1) 
        {
         br=true;
         request.price=tick.bid;
         request.sl = stoploss;
         request.tp = takeprofit;
         request.type=ORDER_TYPE_SELL;
           } else if(send==2){
         br=true;
         request.price=tick.ask;
         request.sl = stoploss;
         request.tp = takeprofit;
         request.type=ORDER_TYPE_BUY;
        }
      if(br) 
        {
         request.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
         request.symbol       = _Symbol;
         request.volume       = BASELOT;
         request.deviation    = 5;
         request.type_filling = ORDER_FILLING_AON;
         request.type_time    = ORDER_TIME_GTC;
         request.comment      = "";
         request.magic        = MAGIC_NUMBER;
         if(OrderCheck(request,checkResult)) 
           {
            OrderSend(request,tradeResult);
              } else {
            Print("Error: ",checkResult.retcode);
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
tmt0086:

Aiuto, non riesco a capire cosa non gli piace ... scrive tutto il tempo 10016 (come stop loss non è impostato correttamente) Grazie

Prima di tutto, avete scritto questa funzione in modo errato.

int signalMA() 
  {
   int signalMA=0;
   double inMA6 = iMA(NULL,0,6,0,MODE_SMA,0);
   double inMA1 = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,0);
   if(inMA6>inMA1)
     {
      signalMA=1;
     }
   if(inMA6<inMA1)
     {
      signalMA=2;
     }
   return(signalMA);
  }

Dovrebbe essere così, ma non so dirti dell'errore di arresto.


//+------------------------------------------------------------------+
#define MAGIC_NUMBER 12937
input double BASELOT=0.5;
input double stoploss=0.0;
input double takeprofit=0.0;

int handleMA1=INVALID_HANDLE;
int handleMA2=INVALID_HANDLE;

double inMA6[];
double inMA1[];

MqlTick tick;
MqlTradeRequest request;
MqlTradeResult tradeResult;
MqlTradeCheckResult checkResult;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   handleMA1=iMA(NULL,0,6,0,MODE_SMA,0);
   handleMA2= iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,0);

   int send;
   int signalMA=signalMA();
   if(signalMA==1)
     {
      send=1;
      Send(send);
        } else if(signalMA==2) {
      send=2;
      Send(send);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int signalMA()
  {
   int sig=0;
   if(handleMA1==INVALID_HANDLE)
     {
      handleMA1=iMA(NULL,0,6,0,MODE_SMA,0);
      return(0);
     }
   if(handleMA2==INVALID_HANDLE)
     {
      handleMA2=iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,0);
      return(0);
     }
   if(CopyBuffer(handleMA1,0,0,1,inMA6)<1) return(0);
   if(CopyBuffer(handleMA2,0,0,1,inMA1)<1) return(0);
   if(!ArraySetAsSeries(inMA6,true)) return(0);
   if(!ArraySetAsSeries(inMA1,true)) return(0);

   if(inMA6[0]>inMA1[0]) sig=1;
   else if(inMA6[0]<inMA1[0]) sig=2;
   else sig=0;
   return(sig);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Send(int send)
  {
   static bool br=false;
   if(!br)
     {
      if(send==1)
        {
         br=true;
         request.price=tick.bid;
         request.sl = stoploss;
         request.tp = takeprofit;
         request.type=ORDER_TYPE_SELL;
           } else if(send==2){
         br=true;
         request.price=tick.ask;
         request.sl = stoploss;
         request.tp = takeprofit;
         request.type=ORDER_TYPE_BUY;
        }
      if(br)
        {
         request.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
         request.symbol       = _Symbol;
         request.volume       = BASELOT;
         request.deviation    = 5;
         request.type_filling = ORDER_FILLING_AON;
         request.type_time    = ORDER_TIME_GTC;
         request.comment      = "";
         request.magic        = MAGIC_NUMBER;
         if(OrderCheck(request,checkResult))
           {
            OrderSend(request,tradeResult);
              } else {
            Print("Error: ",checkResult.retcode);
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
-Alexey-:

double matrix[][10][20];// array dinamico tridimensionale

ArrayResize(matrix,5);// imposta la dimensione della prima dimensione

E la dichiarazione:


double matrix[][];

double matrix[][];

non funziona, il compilatore scrive: ']' - valore di indice non valido

In MQL5 c'è solo una dimensione dinamica.

Per usare più di una dimensione potete usare le strutture

struct SDynamic
  {
   double            data[];
  };

...

SDynamic Arr2D[];

...

bool Arr2DResize(SDynamic &a2d[],int d1,int d2)
  {
   if(ArrayResize(a2d,d1)!=d1) return(false);
   for(int i=0;i<d1;i++)
      if(ArrayResize(a2d[i].data,d2)!=d2) return(false);
   return(true);
  }

...

Arr2DResize(Arr2D,10,10);

...

Print(Arr2D[0].data[3]);
mql5:

C'è solo una dimensione dinamica in MQL5.

per usarne più di uno, potete usare le strutture

Caro mql5, grazie per il tuo aiuto, le spiegazioni e l'esempio pratico.
Sarei dovuto andare in un forum vicino, ma c'è un problema con le immagini (non ha funzionato per caricarle)... :(


Agli sviluppatori.

Dal rapporto MT4 229. È un bug o cosa?


 
Interesting:

Sarei dovuto andare in un forum vicino, ma c'è un problema con le cortine (non ha funzionato per caricarle)... :(



L'immagine, per come la vedo io, è data.

Serve la versione del browser.

alexvd:

Un'immagine, come ho capito, è data.

Ho bisogno della versione del browser.

Ho provato a mettere l'immagine in formato Png e Gif (ho anche provato a metterla come Jpg, usando il servizio radikal.ru).

Browser Firefox 3.6.13.

PS

Ho provato a metterlo in questo thread - Nuova versione di MetaTrader 4 Client Terminal build 228

Ciò che è strano Png sembra essere presente lì.

Interesting:

Sviluppatori.

Dal rapporto MT4 229. È un bug o cosa?



Non sembra esserlo.

Si scopre che ci sono stati solo 2 (su 45) trade perdenti, ed entrambi erano acquisti.

Forse sto cercando nel posto sbagliato?

 
Interesting:

Ho provato a mettere l'immagine in formato Png e Gif (ho anche provato a metterla come Jpg, usando radikal.ru).

Firefox 3.6.13 browser.

PS

Ho cercato di inserirlo in questo thread - Nuova versione MetaTrader 4 Client Terminal build 228

Ciò che è strano Png sembra essere presente lì.

Prova a pulire la cache. Ho provato diverse opzioni, diversi browser - l'aggiunta ha avuto successo.

Incollate l'immagine direttamente nei commenti, non come atach?

