Per favore, ditemi come dichiarare un array dinamico bidimensionale. C'è solo un esempio con una dimensione dinamica nell'aiuto per questo:
double matrix[][10][20];// array dinamico tridimensionale
ArrayResize(matrix,5);// imposta la dimensione della prima dimensione
E la dichiarazione:
double matrix[][];
non funziona, il compilatore scrive: ']' - valore di indice non valido
Aiuto, non riesco a capire cosa non gli piace... continua a scrivere 10016 (come se uno stop loss non fosse impostato correttamente) Grazie
Aiuto, non riesco a capire cosa non gli piace ... scrive tutto il tempo 10016 (come stop loss non è impostato correttamente) Grazie
Prima di tutto, avete scritto questa funzione in modo errato.
Dovrebbe essere così, ma non so dirti dell'errore di arresto.
In MQL5 c'è solo una dimensione dinamica.
Per usare più di una dimensione potete usare le strutture
Sarei dovuto andare in un forum vicino, ma c'è un problema con le immagini (non ha funzionato per caricarle)... :(
Agli sviluppatori.
Dal rapporto MT4 229. È un bug o cosa?
Non sembra esserlo.
Si scopre che ci sono stati solo 2 (su 45) trade perdenti, ed entrambi erano acquisti.
Forse sto cercando nel posto sbagliato?
Prova a pulire la cache. Ho provato diverse opzioni, diversi browser - l'aggiunta ha avuto successo.
Incollate l'immagine direttamente nei commenti, non come atach?