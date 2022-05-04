Errori, bug, domande - pagina 248

Nuovo commento
 
AlexSTAL:

Mi dispiace... Come si fa a sapere di questa caratteristica se non è dichiarata da nessuna parte?

Il tuo post:

In questo caso particolare dovresti usare "abbiamo dimenticato di includere questa caratteristica nella documentazione" o "abbiamo appena aggiunto questa caratteristica"...

EnumToString:

 
Renat:

EnumToString:

1) Ho dato uno screenshot della build 370...

Quindi, per qualche motivo, il file di aiuto di 10 giorni non è stato aggiornato con uno nuovo...

Sì, controllato... 370 - il file di aiuto è vecchio e non aggiornato... aperto/chiuso due volte - niente... cancellato il primo file metaeditor_Russian.chm che ho visto - updated....

Prima di questo, ho premuto il pulsante "Reload later" (o come si chiama, dopo aver caricato un nuovo aiuto), ma l'aiuto è stato chiamato allo stesso tempo - forse questa sequenza di azioni è il punto?


2) Inoltre... A volte (anche se non molto spesso) MetaEditor non parte dalla prima volta, solo dalla seconda:


3) Nella sezione " Conversione di tipo di puntatori di classi base in puntatori di classi derivate" nella Guida: https: //www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 esempio:

((CPatternWW *)X).Value = 3;

nel suo contesto, naturalmente

[Eliminato]  
AlexSTAL:

Ho dato uno screenshot di 370 build...

Quindi, per qualche motivo, il file di aiuto non è stato aggiornato con uno nuovo in 10 giorni...

Sì, ho controllato... 370 - il file di aiuto è vecchio e non si aggiorna... aperto/chiuso due volte - niente... cancellato il primo file metaeditor_Russian.chm - updated....

Prima, ho cliccato il pulsante "Ricarica più tardi" (o come si chiama, dopo aver scaricato un nuovo aiuto), ma l'aiuto è stato chiamato allo stesso tempo - forse questa sequenza di azioni è il problema?


1. L'aiuto viene aggiornato prima nella versione Onlan e poi il file di aiuto viene aggiornato dopo qualche tempo (almeno era così prima).

Per questo motivo ho cercato per molto tempo l'aiuto attuale solo nella sezione della documentazione.

2. Per quanto mi ricordo, dopo aver caricato il file di aiuto vero e proprio è richiesto un riavvio obbligatorio, quindi "Reload later" potrebbe non permettere l'aggiornamento dell'aiuto.

 
Interesting:

2. Per quanto mi ricordo, dopo aver caricato il file di aiuto vero e proprio è richiesto un riavvio obbligatorio, quindi "Reboot later" può benissimo impedire che il file di aiuto venga aggiornato.

Beh, non sono un bambino... Sono stato io a non ricaricare il software durante il giorno... poi l'ho fatto, ma il file non è stato aggiornato....

Ho anche riavviato il mio computer - ancora non si aggiornava, anche se era scaricato....

[Eliminato]  
AlexSTAL:

Beh, non sono un bambino, dopo tutto... Sono stato io a non ricaricare il software durante il giorno... poi l'ho fatto, ma il file non si è aggiornato....

Ho anche riavviato il computer - ancora non si aggiorna, anche se è stato scaricato....

Questa è una novità allora, non ho mai visto un file scaricato e non aggiornato allo stesso tempo.

Come detto sopra, però, sono passato alla versione online della guida e non ho rimpianti al riguardo.

 

Tutte le funzioni commentate ottengono 'func' - chiamata ambigua alla funzione sovraccaricata con gli stessi parametri 

class CA
  {
public:
   void func(bool &n){n=n+1; Print("перегрузка bool ",n);};
   void func(char &n){n=n+1; Print("перегрузка char ",n);};
   void func(uchar &n){n=n+1; Print("перегрузка uchar ",n);};
   void func(short &n){n=n+1; Print("перегрузка short ",n);};
   void func(ushort &n){n=n+1; Print("перегрузка ushort ",n);};
   void func(int &n){n=n+1; Print("перегрузка int ",n);};
   void func(uint &n){n=n+1; Print("перегрузка uint ",n);};
   void func(color &n){n=n+1; Print("перегрузка color ",n);};
   void func(long &n){n=n+1; Print("перегрузка long ",n);};
   void func(ulong &n){n=n+1; Print("перегрузка ulong ",n);};
   void func(datetime &n){n=n+1; Print("перегрузка datetime ",n);};
   void func(float &n){n=n+1; Print("перегрузка float ",n);};
   void func(double &n){n=n+1; Print("перегрузка double ",n);};
   void func(string &n){n=n+1; Print("перегрузка string ",n);};
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   CA a;
   bool      t0=0;
   char      t1=1;
   uchar     t2=2;
   short     t3=3;
   ushort    t4=4;
   int       t5=5;
   uint      t6=6;
   color     t7=7;
   long      t8=8;
   ulong     t9=9;
   datetime t10=10;
   float    t11=11;
   double   t12=12;
   string   t13=13;
   a.func(t0);    Print("bool ",t0);
   //a.func(t1);    Print("char ",t1);
   //a.func(t2);    Print("uchar ",t2);
   //a.func(t3);    Print("short ",t3);
   //a.func(t4);    Print("ushort ",t4);
   //a.func(t5);    Print("int ",t5);
   //a.func(t6);    Print("uint ",t6);
   a.func(t7);    Print("color ",t7);
   //a.func(t8);    Print("long ",t8);
   //a.func(t9);    Print("ulong ",t9);
   a.func(t10);   Print("datetime ",t10);
   a.func(t11);   Print("float ",t11);
   a.func(t12);   Print("double ",t12);
   a.func(t13);   Print("string ",t13);
  }
 
Urain:

Tutte le funzioni commentate ottengono 'func' - chiamata ambigua alla funzione sovraccaricata con gli stessi parametri



grazie, sistemiamo la cosa
 

Metaeditor 5.0 Build 370

Cari esperti! Insetto o no?! La funzione è nella libreria e prima si trovava nel corpo del programma (funzionava lì) - l'ho tolta perché era usata da diversi programmi.

Il risultato della moltiplicazione non è soddisfacente in alcun modo ed è uguale a 1.#INF. Immagino che questo sia l'infinito. E il risultato corrispondente di questa funzione:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, anche se dovrebbe essere 810.

//converte i punti nella loro quantità

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A) export
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Print(A," ",B);
return(B);

}

Anche se la funzione inversa funziona chiaramente...

//Converte la quantità in punti
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A) export
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A," ",B);
return (B)

}


???

 
KffAlex:

Metaeditor 5.0 Build 370

Cari intenditori! Insetto o no?! La funzione è nella libreria, prima era nel corpo del programma (ci lavorava) - l'ha tolta a causa dell'uso di diversi programmi.

Il risultato della moltiplicazione non è soddisfacente in alcun modo, ed è uguale a 1.#INF. Credo che sia l'infinito. E il risultato corrispondente della funzione:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, anche se dovrebbe essere 810.


Cercate di inserire correttamente il codice. E prima di tutto, stampate il valore di _Digits nel log.
MQL5.community - Памятка пользователя
MQL5.community - Памятка пользователя
  • 2010.02.23
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
KffAlex:

Metaeditor 5.0 Build 370

Cari intenditori! Insetto o no?! La funzione è nella libreria, prima era nel corpo del programma (ci lavorava) - l'ha tolta a causa dell'uso di diversi programmi.

Il risultato della moltiplicazione non è soddisfacente in alcun modo e il valore è 1.#INF. Credo che sia l'infinito. E anche il risultato della funzione:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, anche se dovrebbe essere 810.

//Trasforma gli elementi nel loro numero

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A)
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Stampa (A," ",B);
ritorno(B);

}

Anche se la funzione inversa funziona bene...

//converte l'importo in punti
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A)
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A,",B);
ritorno (B);

}


???

Per favore dai più dettagli, bitrate, build, OS...

Forse puoi citare il codice?

Non riesco a riprodurre il comportamento finora.

1...241242243244245246247248249250251252253254255...3184
Nuovo commento