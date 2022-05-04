Errori, bug, domande - pagina 248
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mi dispiace... Come si fa a sapere di questa caratteristica se non è dichiarata da nessuna parte?
Il tuo post:
In questo caso particolare dovresti usare "abbiamo dimenticato di includere questa caratteristica nella documentazione" o "abbiamo appena aggiunto questa caratteristica"...
EnumToString:
EnumToString:
1) Ho dato uno screenshot della build 370...
Quindi, per qualche motivo, il file di aiuto di 10 giorni non è stato aggiornato con uno nuovo...
Sì, controllato... 370 - il file di aiuto è vecchio e non aggiornato... aperto/chiuso due volte - niente... cancellato il primo file metaeditor_Russian.chm che ho visto - updated....
Prima di questo, ho premuto il pulsante "Reload later" (o come si chiama, dopo aver caricato un nuovo aiuto), ma l'aiuto è stato chiamato allo stesso tempo - forse questa sequenza di azioni è il punto?
2) Inoltre... A volte (anche se non molto spesso) MetaEditor non parte dalla prima volta, solo dalla seconda:
3) Nella sezione " Conversione di tipo di puntatori di classi base in puntatori di classi derivate" nella Guida: https: //www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 esempio:
((CPatternWW *)X).Value = 3;
nel suo contesto, naturalmente
Ho dato uno screenshot di 370 build...
Quindi, per qualche motivo, il file di aiuto non è stato aggiornato con uno nuovo in 10 giorni...
Sì, ho controllato... 370 - il file di aiuto è vecchio e non si aggiorna... aperto/chiuso due volte - niente... cancellato il primo file metaeditor_Russian.chm - updated....
Prima, ho cliccato il pulsante "Ricarica più tardi" (o come si chiama, dopo aver scaricato un nuovo aiuto), ma l'aiuto è stato chiamato allo stesso tempo - forse questa sequenza di azioni è il problema?
1. L'aiuto viene aggiornato prima nella versione Onlan e poi il file di aiuto viene aggiornato dopo qualche tempo (almeno era così prima).
Per questo motivo ho cercato per molto tempo l'aiuto attuale solo nella sezione della documentazione.
2. Per quanto mi ricordo, dopo aver caricato il file di aiuto vero e proprio è richiesto un riavvio obbligatorio, quindi "Reload later" potrebbe non permettere l'aggiornamento dell'aiuto.
2. Per quanto mi ricordo, dopo aver caricato il file di aiuto vero e proprio è richiesto un riavvio obbligatorio, quindi "Reboot later" può benissimo impedire che il file di aiuto venga aggiornato.
Beh, non sono un bambino... Sono stato io a non ricaricare il software durante il giorno... poi l'ho fatto, ma il file non è stato aggiornato....
Ho anche riavviato il mio computer - ancora non si aggiornava, anche se era scaricato....
Beh, non sono un bambino, dopo tutto... Sono stato io a non ricaricare il software durante il giorno... poi l'ho fatto, ma il file non si è aggiornato....
Ho anche riavviato il computer - ancora non si aggiorna, anche se è stato scaricato....
Questa è una novità allora, non ho mai visto un file scaricato e non aggiornato allo stesso tempo.
Come detto sopra, però, sono passato alla versione online della guida e non ho rimpianti al riguardo.
Tutte le funzioni commentate ottengono 'func' - chiamata ambigua alla funzione sovraccaricata con gli stessi parametri
Tutte le funzioni commentate ottengono 'func' - chiamata ambigua alla funzione sovraccaricata con gli stessi parametri
Metaeditor 5.0 Build 370
Cari esperti! Insetto o no?! La funzione è nella libreria e prima si trovava nel corpo del programma (funzionava lì) - l'ho tolta perché era usata da diversi programmi.
Il risultato della moltiplicazione non è soddisfacente in alcun modo ed è uguale a 1.#INF. Immagino che questo sia l'infinito. E il risultato corrispondente di questa funzione:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, anche se dovrebbe essere 810.
//converte i punti nella loro quantità//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A) export
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Print(A," ",B);
return(B);
}
Anche se la funzione inversa funziona chiaramente...
//Converte la quantità in punti
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A) export
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A," ",B);
return (B)
}
???
Metaeditor 5.0 Build 370
Cari intenditori! Insetto o no?! La funzione è nella libreria, prima era nel corpo del programma (ci lavorava) - l'ha tolta a causa dell'uso di diversi programmi.
Il risultato della moltiplicazione non è soddisfacente in alcun modo, ed è uguale a 1.#INF. Credo che sia l'infinito. E il risultato corrispondente della funzione:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, anche se dovrebbe essere 810.
Metaeditor 5.0 Build 370
Cari intenditori! Insetto o no?! La funzione è nella libreria, prima era nel corpo del programma (ci lavorava) - l'ha tolta a causa dell'uso di diversi programmi.
Il risultato della moltiplicazione non è soddisfacente in alcun modo e il valore è 1.#INF. Credo che sia l'infinito. E anche il risultato della funzione:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, anche se dovrebbe essere 810.
//Trasforma gli elementi nel loro numero//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A)
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Stampa (A," ",B);
ritorno(B);
}
Anche se la funzione inversa funziona bene...
//converte l'importo in punti
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A)
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A,",B);
ritorno (B);
}
???
Per favore dai più dettagli, bitrate, build, OS...
Forse puoi citare il codice?
Non riesco a riprodurre il comportamento finora.