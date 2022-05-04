Errori, bug, domande - pagina 252
Beh, almeno si può scannerizzare, ma il mio dice n/a
su tutte le impostazioni del server alpari proverò il tuo
Il sopra descritto !(per esempio 148.58,....)
Lo screenshot 3 è un conto demo reale che ho al momento di scrivere questo post.
Manca solo la finestra di dialogo con i dettagli dell'account.
L'IP e la porta sono quelli mostrati negli screenshot presentati.
PS
Il nome dell'account non deve contenere numeri (solo lettere)...
Bild 375, gli agenti sono messi fuori combattimento da tutti.
Domanda: come accedere alle variabili globali create durante i test.
Voglio che l'indicatore riceva i dati sul capitale e sul saldo dall'EA durante i test per ottenere il saldo sincronizzato e il capitale dell'xpert che lavora sotto il grafico.
Altrimenti, a cosa servono le variabili globali durante i test e come controllarle?
I valori delle variabili passate all'agente per i test vengono visualizzati nel log dei test, così come il risultato.
Per risolvere il tuo problema, puoi creare un parser e ricevere i dati necessari da passare all'indicatore per la visualizzazione.
Ma per ora non c'è modo di restituire nulla dall'agente, tranne il risultato. E ce n'è solo uno e non è sufficiente per tutte le caratteristiche del passaggio fatto dall'agente.
Probabilmente un giorno MQ risolverà questa questione.
Se l'indicatore è chiamato dall'Expert Advisor, lavorano nello stesso ambiente e hanno accesso alle variabili globali comuni.
EnumToString:
1) Ho dato uno screenshot della build 370...
Quindi, per qualche motivo, il file di aiuto di 10 giorni non è stato aggiornato a quello nuovo...
Sì, controllato... 370 - il file di aiuto è vecchio e non aggiornato... aperto/chiuso due volte - niente... cancellato il primo file metaeditor_Russian.chm che ho visto - updated....
Prima di questo, ho premuto il pulsante "Reload later" (o come si chiama, dopo aver caricato un nuovo aiuto), ma l'aiuto è stato chiamato allo stesso tempo - forse questa sequenza di azioni è il punto?
2) Inoltre... A volte (anche se non molto spesso) quel MetaEditor dalla prima volta non parte, solo la seconda:
3) Nella sezione " Conversione di tipo di puntatori di classi base in puntatori di classi derivate" nella Guida: https: //www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277 esempio:
((CPatternWW *)X).Value = 3;nel suo contesto, naturalmente
Qualche mese fa gli sviluppatori hanno spiegato che i file di aiuto sono aggiornati molto meno frequentemente delle build. Per evitare di sprecare megabyte di file di aiuto. Per accelerare, hanno raccomandato il metodo che hai usato tu.
Se questo è il caso... non c'è niente da dire....
Perché disturbare???? Potrebbe ancora fare una richiesta....
La logica algoritmica è imperfetta....
E in generale ho notato da tempo ... che le domande indesiderate hanno molto raramente una risposta (ad esempio lo stesso zigzag) ...
Sono nel servizio prima comunicato strettamente con le aziende straniere sul tema degli errori e non il completamento ...
Così hanno solo il 30% semplicemente ignorare i vostri commenti - il resto sono così fortemente interessati a risolvere i problemi, che anche guardare nella loro bocca....
P.S. Poco più di un anno e mezzo fa lavoravo come capo del dipartimento IT in una grande azienda a Samara city....
Ho anche incontrato questa posizione po___iska con NinjaTrader (lavoro per interesse personale)....
Sono pronto a rispondere di ogni parola che ho scritto ovunque.
Per cosa sono le corse????
Forse non mi sono espresso bene. L'idea è che i materiali di aiuto sono aggiornati sul lato server di MQ quotidianamente, ma in piccole porzioni. Aggiornare l'aiuto insieme alle compilazioni significa che ogni volta si scaricano dal terminale utente megabyte di informazioni con una piccola quantità di "nuove parti". Perciò è più conveniente aggiornare l'aiuto meno frequentemente, rispetto alle compilazioni, cioè quando si accumulano abbastanza "parti"-aggiornamenti. Il modo non standard è noto a voi.