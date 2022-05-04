Errori, bug, domande - pagina 247

denkir:

Probabilmente è necessario aggiungere una cosa del genere:

Ma non ho bisogno di un oggetto delle classi menzionate. Quello di cui ho bisogno è una semplice funzione per la stringa di tipo base che ho descritto.


C'è una funzione EnumToString
 
uncleVic:
AlexSTAL:

Sarà nel prossimo aggiornamento.
 

alexluek:

Cancella il file di aiuto MQL5 e premi F1 in MetaEditor 5 - scaricherà l'ultima versione, che corrisponde alla versione online.
mql5:

Sì, è un bug, lo sistemeremo dopo il rilascio della build

Nel frattempo, puoi usare questo


a.set((int)1,(int)2,Long);
A proposito, l'overloading tra long e ulong non funziona nemmeno con questa chiamata.
 
Mi dispiace... Come si fa a sapere di questa caratteristica se non è dichiarata da nessuna parte?

Il tuo post:

In questo caso particolare dovresti usare "abbiamo dimenticato di includere questa caratteristica nella documentazione" o "abbiamo appena aggiunto questa caratteristica"...

 
Yedelkin:

...per arrivare al metodo di una classe, che è il metodo PeriodStr, è necessario dichiarare la classe appropriata, nel nostro caso è la classe CIndicator (MQL5 Reference / Standard Library / Classes for working with indicators / Basic classes / CIndicator ) . Non è così?

Per usare il metodo di qualcuno dovete dichiarare un'istanza della classe.
 
Grazie mille - questa è l'opzione migliore nel mio caso :-)
 
AlexSTAL:

Mi dispiace... Come si fa a sapere di questa caratteristica se non è dichiarata da nessuna parte?

Il tuo post:

In questo caso particolare dovresti usare "abbiamo dimenticato di includere questa caratteristica nella documentazione" o "abbiamo appena aggiunto questa caratteristica"...

Non c'è bisogno di mettere se stessi prima degli altri...

Non hai proprio ragione. La caratteristica è apparsa sulla 14.12(https://www.mql5.com/ru/forum/23/page10/#comment_37671), è solo che il terminale locale non ha ancora aggiornato la guida.
