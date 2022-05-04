Errori, bug, domande - pagina 247
Probabilmente è necessario aggiungere una cosa del genere:
Ma non ho bisogno di un oggetto delle classi menzionate. Quello di cui ho bisogno è una semplice funzione per la stringa di tipo base che ho descritto.
C'è una funzione chiamata EnumToString
Non c'è questa funzione nell'aiuto, ma sul sito web c'è....
Non so gli esperti, ma ho letto su questo sito che un sito web è un flessibile
risorsa aggiornabile, e un manuale è solo un manuale.
Cioè è meglio fidarsi dell'aiuto su un forum di software che del
nel manuale!
Sì, è un bug, lo sistemeremo dopo il rilascio della build
Nel frattempo, puoi usare questo
Sarà nel prossimo aggiornamento.
Mi dispiace... Come si fa a sapere di questa caratteristica se non è dichiarata da nessuna parte?
Il tuo post:
Esiste una tale funzione EnumToString
In questo caso particolare dovresti usare "abbiamo dimenticato di includere questa caratteristica nella documentazione" o "abbiamo appena aggiunto questa caratteristica"...
...per arrivare al metodo di una classe, che è il metodo PeriodStr, è necessario dichiarare la classe appropriata, nel nostro caso è la classe CIndicator (MQL5 Reference / Standard Library / Classes for working with indicators / Basic classes / CIndicator ) . Non è così?
Non c'è bisogno di mettere se stessi prima degli altri...