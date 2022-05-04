Errori, bug, domande - pagina 251
Ma non dimenticate che il linguaggio viene iniziato e lavorato da programmatori principianti, che non hanno familiarità con le sottigliezze dei valori predefiniti, il sovraccarico delle funzioni, i problemi del compilatore, la specificazione obbligatoria dei quattro parametri in certi casi, ecc. I neofiti (me compreso) lavorano con il testo di aiuto, che è disponibile, e cercano di non speculare su ciò che non sanno. Per esempio, se tutte le tue linee si riflettessero nel Riferimento, néLizar né io avremmo avuto un problema in primo luogo.
C'è una sezione di sovraccarico di funzioni nella documentazione che dice:
Il compilatore seleziona la funzione giusta in base ai tipi di argomenti e al loro numero . Laregola con cui viene fatta questa selezione è chiamata algoritmo di corrispondenza della firma. La firma si riferisce all'elenco dei tipi usati nella dichiarazione della funzione.
...
L'overloading è la pratica di dare diversi valori a una funzione. La scelta di un valore particolare dipende dai tipi di argomenti ricevuti dalla funzione. La funzione particolare viene scelta in base alla consistenza della lista degli argomenti quando la funzione viene chiamata con la lista dei parametri nella dichiarazione della funzione.
Quando viene chiamata una funzione sovraccaricata, il compilatore deve avere un algoritmo per selezionare la funzione corretta. L'algoritmo che esegue questa selezione dipende da quali conversioni di tipo sono presenti. Il miglior abbinamento deve essere unico. Deve essere il migliore per almeno un argomento e buono come le altre partite per tutti gli altri argomenti.
Qui sotto c'è un algoritmo di corrispondenza per ogni argomento.
Algoritmo per selezionare una funzione sovraccaricata
Sì, nella foto, e qualsiasi server si scelga (tra quelli standard)
Ho installato il terminale oggi con mt5 ticket 373 (dal forum).
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
E un'altra cosa - forse sono io che ho un glitch, ma quando si seleziona un nuovo grafico,
non c'è aggiornamento e le barre appaiono dopo il riavvio del terminale. Fig. 3
E così la linea del prezzo scorre così fino a quando non si riavvia. Le uniche barre che appaiono sono quelle
che sono apparsi da quando il terminale è stato lanciato. Forse sto facendo qualcosa di sbagliato,
ma ho reinstallato 3 volte e ho provato a cancellare i file con le virgolette
Ancora non si aggiorna.
Stai rispondendo come un professionista che sa riconoscere la natura di una funzione dal suo aspetto. Prova a guardare la stessa domanda dal punto di vista di un non professionista.
...Ho citato una chiara dichiarazione del Manuale, secondo la quale "La maggior parte delle proprietà non richiede un numero di sottofinestra". E ha spiegato a cosa ha portato questa dicitura. Mi sono offerto di fare un chiarimento specifico in una sezione specifica del Manuale. Invece, mi rimanda alla sezione Overloading of Functions del forum. Allo stesso tempo (dal punto di vista di un principiante) la descrizione della funzione ChartGetInteger() non dice nulla sull'overloading.
Certo, avevo letto dell'overloading di funzioni qualche tempo fa. E ho concluso che non creerò funzioni sovraccaricate per me stesso (per non incorrere in problemi).Non avrei mai potuto immaginare che nel caso di ChartGetInteger() si dovesse parlare di sovraccarico di funzioni, perché solo i professionisti potrebbero parlarne subito.
Perciò ripeto ancora una volta: i non professionisti lavorano con quel testo di aiuto (aggiungerei: in relazione alla funzione concreta) che esiste, e cercano di non indovinare che non sanno. Se insistete sul fatto che il manuale ha una sezione "Sovraccarico di funzioni", e che questa sezione risolve tutti i problemi, suggerisco di fare il passo successivo: riflettere nel testo di aiuto per una specifica funzione ChartGetInteger() l'informazione che la funzione è sovraccaricabile, e quali conseguenze può avere. Anche se, secondo me, è più facile fare nel Riferimento ciò che ho menzionato prima nel paragrafo 5.
Da aggiungere. Ho allargato i miei orizzonti, quindi il problema è risolto per me. Grazie. Ora sto parlando di fare in modo che altri non professionisti non calpestino lo stesso rastrello. Questo è tutto. Sta agli sviluppatori lasciare le cose come sono - allora la discussione di oggi si perderà nel forum, e i nuovi arrivati saranno lasciati soli con una descrizione della funzione specifica così com'è.
Si prega di allegare il log del terminale.
Mi dispiace di averlo cancellato quando non era necessario. Non so di cosa si tratti
ma funziona su Alpari, forse qualcuno dovrebbe provare
da installare usando il link del forum "mt5 updates".
Grazie per l'aiuto - buona fortuna
Non so adesso, ma fino alla fine dell'estate Alpari aveva delle build obsolete. Cioè i loro aggiornamenti sono stati ritardati di 2-4 settimane.
Dovresti registrare un conto Alpari per il terminale scaricato qui, allora sarà chiaro dove le barre non sono aggiornate e se è colpa del terminale o no.
Per riferimento, il server Alpari vive qui - 62.213.101.242:443
4. l'esempio precedente mostra che il terzo parametro(sub_window) deve sempre essere specificato per la seconda variante della funzione, anche se la proprietà stessa non richiede un numero di subwindow. Cioè, la seconda variante della funzione (che può essere usata sia con due che con tre parametri) richiede sempre tutti e quattro i parametri. Giusto?
5. Se è corretto, abbiamo scoperto due cose. In primo luogo, la mia versione originale del problema si è rivelata errata. In secondo luogo, la ragione di questa versione errata è che le informazioni del Manuale sono incomplete. Perciò propongo un chiarimento al manuale: "Non c'è un valore predefinito per la seconda opzione, quindi il numero di sottofinestra deve essere sempre specificato. Per la maggior parte delle proprietà che non richiedono un numero di sottofinestra, è necessario specificare 0 (finestra principale del grafico)". O qualcosa del genere.
4. La seconda variante richiede tutti e quattro i parametri (a differenza della prima variante). Come abbiamo scoperto prima.
5. Il manuale ha bisogno di chiarimenti, più riferimenti incrociati e più esempi.
PS
Sono completamente d'accordo. Tuttavia, dobbiamo tenere conto che questo richiederà costi aggiuntivi: tempo, manodopera, ecc.
...E se per la versione online della Guida di fornire un blocco, in cui chiunque (l'autore di un articolo, l'autore di una domanda sul forum) può inserire il link al materiale esistente sul tema del sito? Sarebbe molto più facile per i moderatori rimuovere il link di sinistra che tenere traccia dei nuovi articoli/argomenti. E avremo l'opportunità di condividere la conoscenza con le "generazioni future" :)
Dicono che è meglio spiegare in immagini. Ci proverò...
Ecco come registrare un nuovo account su Alpine
1. Aggiungere un server alla lista.
2. Aggiungere un nuovo account
Accedere a un account esistente.
Beh, almeno tu stai ricevendo una scansione, ma io sto ricevendo n/a
su tutti gli input del server alpari, proverò il tuo.
(per esempio 148.58,....)