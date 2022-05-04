Errori, bug, domande - pagina 259
Moderatori, una domanda per voi.
Non posso inviare una richiesta a servicedesk.
E il pulsante di chiusura non funziona
Vorrei sapere se c'è un'alternativa allo script del ciclo infinito in 5, perché un tale script è molto capriccioso, vorrei che continuasse a funzionare quando si riapre il terminale o si cambia il timeframe?
Se siete soddisfatti della frequenza minima di 1 secondo allora OnTimer, altrimenti
Finché non c'è un'operazione di microsecondi in OnTimer.
possibile perdita di dati a causa della conversione del tipo ChartObject.mqh 481 4
possibile perdita di dati a causa della conversione del tipo ChartObject.mqh 867 17
possibile perdita di dati a causa della conversione del tipo ChartObjectsTxtControls.mqh 519 4
Bild 375 - vornings è apparso nelle biblioteche standard. Potrebbero essercene altri, non li ho ancora controllati.
Se vi accontentate di una frequenza minima di 1s allora OnTimer, altrimenti
Fino a OnTimer non c'è nessuna operazione al microsecondo.
Potreste dirmi come faccio a sapere se un trade è stato chiuso da uno stop loss?
In MT5 non è il trade che chiude sullo stop loss, ma la posizione, al momento si può sapere solo dal commento del trade che ha chiuso la posizione sullo stop loss. Ecco un codice di esempio.
L'EA è stato ottimizzato sull'intervallo AB. Qui sopra c'è un'esecuzione con questi parametri sull'intervallo AD. Non capisco cosa succede al punto C.
Non riesco a capire che l'Expert Advisor non è ottimizzato praticamente sull'intervallo CD. Forse c'è un cambiamento in alcune regole commerciali dopo 25.10.2010 (punto C) o qualcos'altro?
Qual è la dimensione media degli scambi con profitto dell'Expert Advisor? Qualcosa mi dice che è meno di 10 pips.
Il problema è probabilmente nei dati storici - o sono più pettinati (filtrati), o semplicemente più corretti (per esempio contengono gli spread corretti).
Cos'è il server?