Errori, bug, domande - pagina 219

Nuovo commento
 

Salve, non riesco ad eseguire un'operazione di base - cambiare lo stop loss su un ordine con una posizione ancora aperta (trasferimento a lossless). Pensavo che la ricerca mi avrebbe dato un risultato, ma non è stato così.

La richiesta è una variabile globale, una posizione viene aperta con essa e poi voglio spostare lo stop loss

bool UpdateOrderSL(double sl) {
   request.order = P_order;
   request.action = TRADE_ACTION_MODIFY;
   request.sl = sl;
   OrderSend(request, result);
   if(result.retcode==10009 || result.retcode==10008) {
      Alert("Перенос SL");
      return true;
   } else {
      Alert("Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: ",GetLastError());
      return false;
   }

} 


Risultato

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: 4756
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00   Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8


Perché la struttura è riempita con dati corretti, cambio i dati di cui ho bisogno, ma questo è il risultato?

Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
  • www.mql5.com
Основы языка / Переменные / Глобальные переменные - Документация по MQL5
 

Ais:

Che ne dici di cliccare qui?

Sul nome della colonna.

Dallo screenshot si può vedere che il mouse è stato cliccato sulla colonna adiacente chiamata "Profitto". "A proposito di cliccare con il mouse" ancora una volta non ha senso.
 
SergiusD:

risultato

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: 4756
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00   Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8


Perché la struttura è riempita con i dati corretti, cambio i dati in essa, ma questo è il risultato?

Dal codice di errore e dalla linea "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" segue che l'errore può essere nella coincidenza dei primi due valori. Il volume è zero, ecc.
 
Yedelkin:
Dal codice di errore e dalla linea "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" segue che l'errore potrebbe essere nella coincidenza dei primi due valori. Il volume è zero, ecc.

colpa mia, non ho letto la documentazione, dovrei usare TRADE_ACTION_SLTP per cambiare i livelli....

 
Yedelkin:

Ais:

Che ne dici di cliccare qui?

Al nome della colonna.

Dallo screenshot, si può vedere che un clic del mouse è stato fatto sulla colonna adiacente chiamata "Profitto". "Di nuovo, cliccare con il mouse" non ha senso.

Non "di nuovo", ma esattamente la colonna indicata dalla freccia, perché:

Urain:
Yedelkin:
Dove si clicca esattamente? Sul nome della colonna o sul risultato del calcolo?
Quando si clicca su una colonna, tutti i dati vengono ordinati in ordine crescente di questa colonna, quindi il passaggio che è da qualche parte in basso ma vicino al risultato viene ordinato accanto ad esso.

Notate che il dot plot mostra i dati della colonna esatta su cui vi viene chiesto di "cliccare".

Suggerimento: vedere i valori della scala "Balance max".

 
Ais:

Lo fa, perché:

Non discutiamo di sciocchezze. L'unica differenza tra le due colonne vicine è che "Risultato" = "Profitto" + "Saldo iniziale". Quindi non ha senso cliccare di nuovo sulla colonna "Risultato", se i dati nella tabella sono già ordinati cliccando su "Profitto". Il ricercatore curioso non otterrà nessuna nuova informazione cliccando di nuovo.

Suggerimento: Il "Saldo iniziale" è fisso e non cambierà durante il calcolo.

 

Poiché la scala verticale nel dot plot mostra i dati nella colonna "Risultato", allora:

1. la tabella indicata deve essere ordinata per la stessa colonna "Risultato";

2. il valore specificato deve essere al centro della finestra della tabella in modo che sia i valori più piccoli che quelli più grandi possano essere visti allo stesso tempo.

Solo se queste condizioni sono soddisfatte si possono trarre delle conclusioni.

 

Sì, sì, sì. E poiché nel dot plot la scala orizzontale riflette i dati della colonna "Pass", la suddetta tabella deve anche essere ordinata per la stessa colonna "Pass" :) Dalla serie: "Clicca via!" :)

 

Vedere:

sultanm:

Strano. Questa è la terza volta. Ci sono due punti sul grafico che sono vicini nel valore, ma uno nei risultati.

Questi sono punti vicini al valore della scala "Balance max" che rappresentano i dati della colonna "Result", non la colonna "Pass", quindi l'ordinamento deve essere per la colonna "Result".

Suggerimento: vedere i punti cerchiati in rettangoli rossi:

 
Ais:

Stiamo parlando di punti vicini alla scala "Balance max", che rappresenta i dati della colonna "Result", non la colonna "Pass", quindi l'ordinamento dovrebbe essere per la colonna "Result"

Certo :) Probabilmente a causa dei suggerimenti cerchiati "il valore specificato deveessere al centro della finestra della tabella in modo che i valori più piccoli e più grandi siano visibili allo stesso tempo" :)

sultanm, per divertimento, clicca di nuovo sulla tabella (questa volta la colonna "Risultati") per convincere il tuo collega che i dati sono identici.

1...212213214215216217218219220221222223224225226...3184
Nuovo commento