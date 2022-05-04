Errori, bug, domande - pagina 219
Salve, non riesco ad eseguire un'operazione di base - cambiare lo stop loss su un ordine con una posizione ancora aperta (trasferimento a lossless). Pensavo che la ricerca mi avrebbe dato un risultato, ma non è stato così.
La richiesta è una variabile globale, una posizione viene aperta con essa e poi voglio spostare lo stop loss
request.order = P_order;
request.action = TRADE_ACTION_MODIFY;
request.sl = sl;
OrderSend(request, result);
if(result.retcode==10009 || result.retcode==10008) {
Alert("Перенос SL");
return true;
} else {
Alert("Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: ",GetLastError());
return false;
}
}
Risultato
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00 failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00 Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8
Perché la struttura è riempita con dati corretti, cambio i dati di cui ho bisogno, ma questo è il risultato?
Ais:
Che ne dici di cliccare qui?
Sul nome della colonna.
risultato
Perché la struttura è riempita con i dati corretti, cambio i dati in essa, ma questo è il risultato?
Dal codice di errore e dalla linea "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" segue che l'errore potrebbe essere nella coincidenza dei primi due valori. Il volume è zero, ecc.
colpa mia, non ho letto la documentazione, dovrei usare TRADE_ACTION_SLTP per cambiare i livelli....
Ais:
Che ne dici di cliccare qui?
Al nome della colonna.
Non "di nuovo", ma esattamente la colonna indicata dalla freccia, perché:
Dove si clicca esattamente? Sul nome della colonna o sul risultato del calcolo?
Notate che il dot plot mostra i dati della colonna esatta su cui vi viene chiesto di "cliccare".
Suggerimento: vedere i valori della scala "Balance max".
Lo fa, perché:
Non discutiamo di sciocchezze. L'unica differenza tra le due colonne vicine è che "Risultato" = "Profitto" + "Saldo iniziale". Quindi non ha senso cliccare di nuovo sulla colonna "Risultato", se i dati nella tabella sono già ordinati cliccando su "Profitto". Il ricercatore curioso non otterrà nessuna nuova informazione cliccando di nuovo.
Suggerimento: Il "Saldo iniziale" è fisso e non cambierà durante il calcolo.
Poiché la scala verticale nel dot plot mostra i dati nella colonna "Risultato", allora:
1. la tabella indicata deve essere ordinata per la stessa colonna "Risultato";
2. il valore specificato deve essere al centro della finestra della tabella in modo che sia i valori più piccoli che quelli più grandi possano essere visti allo stesso tempo.
Solo se queste condizioni sono soddisfatte si possono trarre delle conclusioni.
Sì, sì, sì. E poiché nel dot plot la scala orizzontale riflette i dati della colonna "Pass", la suddetta tabella deve anche essere ordinata per la stessa colonna "Pass" :) Dalla serie: "Clicca via!" :)
Vedere:
sultanm:Strano. Questa è la terza volta. Ci sono due punti sul grafico che sono vicini nel valore, ma uno nei risultati.
Questi sono punti vicini al valore della scala "Balance max" che rappresentano i dati della colonna "Result", non la colonna "Pass", quindi l'ordinamento deve essere per la colonna "Result".
Suggerimento: vedere i punti cerchiati in rettangoli rossi:
Certo :) Probabilmente a causa dei suggerimenti cerchiati "il valore specificato deveessere al centro della finestra della tabella in modo che i valori più piccoli e più grandi siano visibili allo stesso tempo" :)
sultanm, per divertimento, clicca di nuovo sulla tabella (questa volta la colonna "Risultati") per convincere il tuo collega che i dati sono identici.