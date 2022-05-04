Errori, bug, domande - pagina 218
È possibile impostare programmaticamente il focus nell'oggetto CChartObjectEdit?
Cioè, dovete essere in grado di inserire del testo nel campo di input immediatamente dopo la sua creazione e senza attivarlo con il mouse.
Una richiesta agli sviluppatori. Mentre il lavoro su MT5 è in ebollizione e i cambiamenti sono ancora in corso, sarebbe molto bello espandere il numero di passaggi di ottimizzazione.
Per quanto ho capito la soluzione per tanti compiti si trova per circa 10 000 varianti può essere un po' più o un po' meno. Qualche ora di ricerca su un processore e le migliori varianti sono state trovate.
La versatilità dei test MQL5+OP+Multicore ci permette di guardare a nuovi orizzonti di compiti (ad esempio la ricerca di modelli) che possono essere risolti utilizzando gli strumenti MT5.
Ma ecco il problema:
L'articolo pubblicato sul tuo sito ha un esempio di algoritmo genetico https://www.mql5.com/ru/articles/55 dove ci sono voluti 3^100 forward brute force per risolvere un problema di ricerca su 100 barre - beh questo è un po' più di LongInt :) mentre la soluzione è stata trovata in 17 000 iterazioni. L'algoritmo genetico può trovare soluzioni per molte più varianti di LongInt. E questa limitazione è completamente infondata e obsoleta. Beh, tranne che in questa fase finale di MT5 sarà difficile farlo.
Una richiesta molto grande agli sviluppatori, se non è troppo difficile, per favore rendete il numero di passaggi almeno 2^LongInt (2 alla potenza).
Strano. Questa è la terza volta. Ci sono due punti sul grafico che sono vicini nel valore, ma uno nei risultati.
"Strano. Questa è la terza volta. Ci sono due punti sul grafico che sono vicini come valore, ma ce n'è solo uno nei risultati".
Che ne dici di cliccare qui?
Sul nome della colonna.
Dove si clicca esattamente? Sul nome della colonna o sul risultato del calcolo?