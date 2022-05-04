Errori, bug, domande - pagina 220
Stiamo parlando di punti vicini alla scala "Balance max", che rappresenta i dati della colonna "Result", non la colonna "Pass", quindi l'ordinamento dovrebbe essere per la colonna "Result"
Certo :) Probabilmente a causa dei suggerimenti cerchiati "il valore specificato deveessere al centro della finestra della tabella in modo che i valori più piccoli e più grandi siano visibili allo stesso tempo" :)
Dopo l'ordinamento "il valore specificato dovrebbe essere alcentro della finestra tabellare in modo che sia i valori più piccoli che quelli più grandi siano visibili allo stesso tempo", per mostrare che il valore più vicino non è nascosto dal confine della finestra tabellare:
Dopo l'ordinamento "il valore specificato dovrebbeessere al centro della finestra della tabella in modo che sia i valori più piccoli che quelli più grandi siano visibili allo stesso tempo", per rendere visibile che il valore vicino non sia nascosto dietro il bordo inferiore o superiore della finestra della tabella, quindi dalla figura precedente questa possibilità può essere permessa.
:):):) Decisamente :) Soprattutto se si considera che dagli screenshot citati è chiaro sia che l'ordinamento stesso è presente, sia che qualsiasi "finestra centrale del tavolo" è fuori questione :)
La teorizzazione, tuttavia, basata su ipotesi e presupposti, va ben oltre la domanda"Che ne dici di cliccare qui? La risposta a questa domanda è semplice: cliccare non ha senso (dato l'ordinamento disponibile).
1. la domanda "click" non era destinata a te, perché non puoi rispondere, dato che non hai fatto i calcoli.
2. Manca ancora l'ordinamento corretto.
3. Proprio perché "non è in questione nessuna "finestra centrale del tavolo"", qualsiasi conclusione tratta sarà prematura.
La domanda non era rivolta a te.
:) Ecco l'argomento decisivo :) È tutto classico :) Gli screenshot non contano :)
Lasciatemi spiegare. La domanda riguarda chiunque abbia ottenuto risultati simili a quelli di sultanm. Prima di fare queste domande, sarebbe una buona idea leggere attentamente gli screenshot. Allora la domanda sarebbe scomparsa da sola.
2. Manca ancora l'ordinamento corretto.
:) Dovrò ripeterlo: la domanda riguarda chiunque abbia ottenuto risultati simili a quelli di sultanm. Prima di fare queste domande, sarebbe una buona idea leggere attentamente gli screenshot. Allora la domanda sarebbe scomparsa da sola.
Ho un intero carrello pieno di risultati di calcolo simili. Se sultanm ha sollevato ancora una volta la questione, non significa che nessun altro sia interessato.
Per quanto riguarda "evidenziare gli argomenti decisivi", questa azione mostra che il loro autore ignora semplicemente l'implementazione di sultanm dell'ordinamento normale, la cui presenza può essere vista a occhio nudo nello screenshot che ha citato.
Dovrei anche aggiungere che l'ordinamento per la colonna "Profitto" e l'ordinamento per la colonna "Risultato" sono metodi di ordinamento alternativi (per gli scopi che sultanm o io vogliamo). Insistere nell'usare solo uno dei metodi di ordinamento alternativi è un po' strano.
Nell'ultima build, CopyClose, CopyTime, CopyHigh... hanno smesso di funzionare. E non funziona quando si copia per date di inizio e fine dell'intervallo di tempo richiesto. Tutti gli indicatori e gli Expert Advisors utilizzano queste funzioni. Pertanto, tutto il lavoro si è fermato.
1. La domanda riguarda chiunque, ma non te, perchénon puoi rispondere, perchénon hai fatto i calcoli, o meglio, non hai i risultati dei calcoli.
2. "Prima di fare queste domande, sarebbe una buona idea leggere attentamente gli screenshot. Allora la domanda sarebbe scomparsa da sola.
La domanda è sorta dopo un'attenta lettura, perché è diventato chiaro che:
2.1. l'ordinamento è stato fatto su indicatori diversi, poiché l'indicatore "Saldo max", i cui valori sono dati senza ordinamento nella colonna "Risultato", e l'indicatore "Profitto" sono indicatori diversi, anche se correlati;
2.2. dopo l'ordinamento per l'indicatore in studio, i valori più vicini sopra e sotto dovrebbero essere visibili simultaneamente o, come ultima risorsa,la barra di scorrimento della finestra della tabella.
Sì :) Non ha senso ripetere l'ovvio.
Strano. Questa è la terza volta. Ci sono due punti sul grafico che sono vicini nel valore e uno nei risultati.
è lo stesso risultato! i parametri di input per questi punti sono gli stessi!
nel log del tester per il secondo punto troverete qualcosa come "risultato trovato nella cache". cioè, in qualche nuova iterazione dell'algoritmo genetico i test possono essere eseguiti con tali parametri che sono già stati utilizzati in precedenza. il risultato sarà preso dalla cache. in questo caso il punto sul grafico sarà, ma non ci sarà una stringa duplicata nei risultati.
A proposito, mi sembra che se si sceglie la modellazione di requotes, allora questa cache non dovrebbe essere usata. cosa ne pensano gli sviluppatori?
e un altro bug: quando il mio algoritmo genetico è andato oltre 10496, il grafico ha iniziato a visualizzare in modo errato - verticalmente è scalato correttamente, si poteva capire che venivano trovati risultati più alti, ma orizzontalmente non si aggiornava. punti come se fossero aggiunti da qualche parte sulla destra, già oltre il confine del grafico.