Errori, bug, domande - pagina 216
Ho incontrato un problema di overflow dello stack di chiamata (così penso).
Dopo aver chiamato un metodo di uno degli oggetti, vedi esempio qui sotto. Il codice è semplificato, solo il succo. La classe CClass1 è una classe base e list1 ha diversi oggetti che sono discendenti di questa classe e le loro funzioni init sono implementate in modo diverso. Così, in una classe in cui la funzione init recupera una tale lista (per dirla semplicemente, inizializza un'interfaccia annidata, un pannello nel pannello) dopo il ritorno da init nella linea
c'è un errore
2010.12.02 00:21:00 test1 (EURUSD,H1) Accesso al puntatore non valido in 'Container.mqh' (74,10)
Cioè il puntatore t è morto.
Quando si esegue il debug, non c'è questo errore, dopo la chiamata del metodo il puntatore è "vivo", le interfacce annidate sono create e Expert Advisor funziona ulteriormente.
Questo è l'unico modo per aggirare l'errore:#proprietà stacksize puntatore non ha ottenuto nulla.
È difficile dire qualcosa di sicuro. Avete bisogno del codice sorgente.
Prova a scrivere una richiesta a servicedesk.
Sono tornato dalle vacanze, ho iniziato i terminali, ho aggiornato alla build 360 e un indicatore ha smesso di funzionare...
Ho letto le modifiche: 6. MQL5: Corretta l'elaborazione dell'evento click su un grafico.
Ora quando si clicca su un oggetto grafico vengono generati due eventi contemporaneamente: CHARTEVENT_OBJECT_CLICK + CHARTEVENT_CLICK, mentre prima c'era solo un CHARTEVENT_OBJECT_CLICK, che permette di simulare un doppio clic
Sarà sempre così o è un bug?
Ancora una volta ho colpito il muro dell'impossibilità,
Ho bisogno di passare un parametro al costruttore, in modo che la classe sia inizializzata con certi parametri,
come posso aggirare questo problema, cosa mi consigliate?
к
Beh, non vedo altra via d'uscita
e, naturalmente, dovete mettere gli Init nel giusto ordine nel caso di classi ereditate
Vorrei che scrivessero un articolo sulla gestione degli errori in progetti complessi,Print and return come qui non è la soluzione.
Cioè, per creare un pre-costruttore che completerebbe il processo di costruzione, e che a sua volta visualizza un flag di inizializzazione.
In generale, è una buona soluzione, ma ci sono alcuni inconvenienti. Dobbiamo interrogare ogni funzione con il flag di inizializzazione, e con un gran numero di funzioni di classe, non è conveniente.
E se dovessimo cambiare qualcosa, tutte le funzioni dovrebbero essere riscritte.
SZ Ho modificato il codice, ho corretto il refuso.
Beh, se ci fosse un costruttore, non significherebbe che l'inizializzazione sia avvenuta con successo. in ogni caso, è necessario verificare il fatto dell'inizializzazione
Naturalmente si può controllare una volta:
Ma se usate il vostro codice, potete fare una regola per controllare il fatto dell'inizializzazione al momento della chiamata, e se sarà usato da altri, non potete scrivere nelle istruzioni: "dovete usare solo questa costruzione, altrimenti non posso garantire per le conseguenze". No, dovete comunque controllare l'inizializzazione nei metodi di classe.
Agli sviluppatori.
Subito dopo il riavvio della nuova costruzione
PS
L'aggiornamento del terminale installato in un'altra cartella ha avuto successo, i simboli sono nella lista (ma non c'erano grafici aperti prima dell'aggiornamento)...
Ditemi se questo è un bug o se non è permesso.
Dà un errore
Molto probabilmente, il punto è che ArrayInitialize() è destinato a riempire solo gli array di un certo tipo, numerico per essere esatti (molto probabilmente int o double).
Poiché l'array ha il tipo ENUM_ORDER_TYPE, la chiamata di ArrayInitialize causerà un errore, dicendo che questo metodo di chiamata non è permesso.
Secondo me, ci sono due opzioni in questo caso:
1. cambiare il tipo di array ENUM_ORDER_TYPE in int, tenendone conto nel codice (almeno i tipi di ordine possono essere facilmente rappresentati come int);
2. Implementare indipendentemente l'"inizializzazione" dell'array.