Errori, bug, domande - pagina 214
Vi ricordo che il risultato è stato ottenuto con un semplice Expert Advisor, che praticamente non dedica tempo a nessuna analisi e non usa indicatori, cioè i risultati sarebbero stati ancora più tristi con un EA funzionante.
Per il confronto:
L'esecuzione di questo test con 10000 scambi su una macchina Windows 7, Intel Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70 GHz, 2038 MB (PR111) ha richiesto 472866ms.
Alla luce di quanto sopra, c'è una certa probabilità che alcuni dei candidati per il Campionato 2010 potrebbero essere stati ingiustamente squalificati a causa della barriera dei 15 minuti e delle peculiarità del tester (se ci fossero molti accordi).
** - ci sono state diverse volte in cui il tester non è riuscito a visualizzare il grafico dei simboli con i trade visualizzati alla fine del test.
Non sono stato in grado di scrivere un "semplice EA" che mostrasse tali risultati. Ecco il mio codice:
Interessante...
Il codice EA si prega di pubblicare.
L'Expert Advisor è basato sul modello dell'articolo Come scrivere rapidamente un Expert Advisor per l'Automated Trading Championship 2010.
La classe CExpertAdvisor viene utilizzata senza alcuna modifica. Forse questo è un effetto collaterale dell'uso delle classi? I risultati del test danno l'impressione che il rallentamento inizi dopo il superamento di una certa soglia. Forse è una tabella delle transazioni di una dimensione limitata, dopo la quale la riallocazione della memoria / raccolta dei rifiuti inizia ad avere effetto?
PS. Ancora una volta vorrei ricordarvi che l'Expert Advisor utilizza la funzione del conto Alpari-Demo (margine zero), altrimenti il numero di trade potrebbe cambiare.
Nessun problema nemmeno con l'output in XLSX?
Tabella - Risultato dell'ottimizzatore: Registrazione OFF? Un effetto collaterale della registrazione?
Questa classe contiene il metodo GetDealByOrder(ulong order)
che viene chiamato in ogni scambio. Di conseguenza, ogni volta viene rivista l'intera storia degli scambi e c'è un rallentamento del tempo di prova che è proporzionale al quadrato del numero di scambi.
Queste cose è meglio non usarle in un Expert Advisor che deve essere ottimizzato o testato, perché le perdite di tempo sono inevitabili. È meglio sostituire queste chiamate in modo algoritmico per questi casi.
Cioè, tutti quelli che hanno usato il modello di Expert Advisor sono "colpiti"...
E XLSX? Non ha niente a che fare con il codice dell'Expert Advisor, vero?
Questa classe contiene il metodo GetDealByOrder(ulong order)
ulong CExpertAdvisor::GetDealByOrder(ulong order) // получение тикета сделки по тикету ордера
{
PositionSelect(m_smb);
HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER));
uint total=HistoryDealsTotal();
for(uint i=0; i<total; i++)
{
ulong deal=HistoryDealGetTicket(i);
if(order==HistoryDealGetInteger(deal,DEAL_ORDER))
return(deal); // запомнили тикет сделки
}
return(0);
}
che viene chiamato ad ogni transazione. Di conseguenza, in questo Expert Advisor in queste condizioni specificate l'intera storia delle transazioni viene cercata ogni volta, e il tempo di prova che è proporzionale al quadrato del numero di transazioni, sta rallentando.
Queste cose è meglio non usarle in un Expert Advisor che deve essere ottimizzato o testato, perché le perdite di tempo sono inevitabili. È meglio sostituire queste chiamate in modo algoritmico per questi casi.
HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER));
Questo metodo cerca in tutta la storia e non solo in quella parte della storia che è associata a una posizione aperta? Se non ho più di 5 operazioni collegate a una posizione aperta, penso che sia meglio usare HistorySelectByPosition piuttosto che cercare nell'intera storia HistorySelect(0,TimeCurrent());
P.S. CExpertAdvisor non ha guardato
In questo caso, abbiamo migliaia di affari in una posizione, e tutti hanno lo stesso identificatore di posizione POSITION_IDENTIFIER. Quindi, la chiamata di HistorySelectByPosition in questo caso è equivalente alla chiamata diHistorySelect(0,TimeCurrent()), l'enumerazione di questi affari porta a una ricerca di tutti gli affari dalla storia.
Diciamo che è stato fatto un esempio sfortunato di utilizzo del modello dell'articolo. È come nella storia degli uomini siberiani e della motosega giapponese.
E XLSX? Il codice EA ha qualcosa a che fare con questo?