papaklass:... Questo è ciò di cui hai scritto nei tuoi post precedenti.
Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана.
Non sono stato io a scriverlo, stavo sottolineando che il compilatore non controlla la logica del codice e non può indovinare che un particolare blocco sarà eseguito solo quando l'inizializzazione è fatta (nelle tue parole). Il compilatore assumesolo che se c'è qualche variabile non inizializzata nel codice, sarà usata prima o poi. E il punto dei miei post è che a volte, a differenza della dichiarazione categorica di Renate, questa assunzione può non avverarsi.
Quindi, per evitare tali errori, inizializzate sempre le vostre variabili.
Come avete visto, l'esempio precedente mostra che questo avvertimento non significa sempre un errore, tutto qui.
Nell'ultima build, l'analisi in avanti non funziona:
Alcuni indicatori possono non usare buffer di indicatori.
Se non si specifica la direttiva #property indicator_buffers, si otterrà un avvertimento del compilatore: nessun plot di indicatori definito per l'indicatore
Allo stesso tempo, non è permesso specificare il numero di buffer uguale a zero. Questa situazione potrebbe essere in qualche modo corretta - il messaggio potrebbe essere rimosso o il numero nullo di buffer potrebbe essere permesso.
È nella build 344.
Perché il debugger funziona solo dentro OnInit()?
E da lì in poi con quale risultato?
Forse l'output ha un risultato non nullo, ecco perché il debug si ferma.
Agli sviluppatori.
Agli sviluppatori.
Mi chiedo perché si verificano quattro eventi OnTrade quando una posizione viene chiusa?
Non è molto?