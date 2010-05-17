Tester di strategia - pagina 8

Grazie mille per il tester!

C'è certamente del lavoro da fare, ma nel complesso Cool!

 

consigliare l'antivirus, senza antivirus rifiutare il test

Preferibilmente gratis, non mi piace rompere

Non comprerò comunque uno a pagamento perché ci sono anche buoni programmi gratuiti

 
ottimo antivirus gratuito http://www.comodo.com/ lo uso da un anno ormai
 

il mio tester è veloce e il grafico mostra una linea retta senza scambi

 
C'è un eccellente antivirus gratuito di Microsoft: Microsoft Security Essentials (ma solo installato su copie legali di Windows).

Use Microsoft Security Essentials to help guard against viruses, spyware, and other malicious software. It provides real-time protection for your home or small business PCs. Microsoft Security Essentials is free* and we designed it to be simple to install and easy to use. It runs quietly and efficiently in the background so you don't have...
 
McAfee VirusScan Enterprise 8.7 (da non confondere con McAfee VerusScan) è anche molto buono. Questo è un antivirus per utenti aziendali (non c'è bisogno di crackarlo). È anche installato sui server Windows. In tre anni di utilizzo, nessun problema.
 
Renat:

Ricordatevi di attivare la modalità di ottimizzazione:



È possibile selezionare qualsiasi agente (locale o remoto) per le esecuzioni singole. Per esempio, è possibile eseguire singoli test su un agente remoto più veloce e potente.

In modalità di ottimizzazione, il sistema utilizzerà tutti gli agenti disponibili, compresi quelli remoti.


Grazie per la risposta. Non sarebbe male fare un po' di scorrimento quando non tutte le righe sono visibili nella finestra del tester. In qualche modo non ho trovato subito i due campi inferiori. Il mio tester si è aperto così.


 
Ci sono piani per visualizzare i test nel tester? E se sì, quando?
 
jmiller:
Ci sono piani per visualizzare i test nel tester? E se sì, quando?
È previsto. Non posso dire nulla sui tempi
 

1. C'è un modo per disabilitare i kernel locali?

Sarebbe bello avere una tale funzione. Io, per esempio, mi trovo bene a lavorare su un portatile, e il carico al 100% del processore del portatile crea un rumore di ventola scomodo.

2. Ci sono piani per rilasciare il tester per Linux? Sarebbe possibile eseguire l'ottimizzazione su sistemi RISC.

