Tester di strategia

C'è qualche speranza che il tanto atteso Strategy Tester appaia prima del nuovo anno?

 
Erm955 :

Naturalmente, era più facile e più semplice scrivere e fare il debug con il tester.

Gli sviluppatori hanno scritto che, mentre la funzionalità è in fase di debug, il tester non

 
Non credo che ci sarà un tester fino a gennaio, di sicuro.
 
Renat :
Che sfortuna :(

 
Quindi non sarà prima del 1° aprile di sicuro.
 
e poi forse anche MT6
 
sergeev :
e poi alla fine MT6.


Ho la sensazione che la prossima versione si chiamerà MT-64.

;)))

 
A proposito, ora che stiamo parlando del tester ed è ancora in fase di sviluppo, vorrei sapere se il ben noto bug del tester MT4, che permette agli EA testati di guardare nel futuro, sarà risolto? In questo momento, MT4 non può ottenere correttamente il valore della media mobile con il prezzo per la barra zero perché è calcolato sulla base dell'OHLC futuro completo, anche sul primo tick quando solo l'apertura è nota.
 

Le sue parole non sono vere. Ecco un EA da controllare:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 CheckTypical.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   double ma=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
   double price=Open[0];
   Print("ma=",ma,"   price=",price);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Se la tua affermazione fosse vera, allora il valore di ma e prezzo nei log di MetaTrader 4 tester sarebbe sempre diverso. In effetti, sono uguali.



 
Rosh :

La sua affermazione è vera. Tutto è fantastico.

 
Renat :
Gennaio! È molto presto.

non è una scadenza ovviamente non c'è molto tempo per aspettare.

--

Ho pensato a mezzo anno.

