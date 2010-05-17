Tester di strategia
C'è qualche speranza che il tanto atteso Strategy Tester appaia prima del nuovo anno?
Naturalmente, era più facile e più semplice scrivere e fare il debug con il tester.
Gli sviluppatori hanno scritto che, mentre la funzionalità è in fase di debug, il tester non
Non credo che ci sarà un tester fino a gennaio, di sicuro.
Che sfortuna :(
e poi alla fine MT6.
Ho la sensazione che la prossima versione si chiamerà MT-64.
;)))
Le sue parole non sono vere. Ecco un EA da controllare:
//+------------------------------------------------------------------+
//| CheckTypical.mq4 |
//| Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
double ma=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
double price=Open[0];
Print("ma=",ma," price=",price);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Se la tua affermazione fosse vera, allora il valore di ma e prezzo nei log di MetaTrader 4 tester sarebbe sempre diverso. In effetti, sono uguali.
La sua affermazione è vera. Tutto è fantastico.
Non credo che ci sarà un tester fino a gennaio, di sicuro.
Gennaio! È molto presto.
non è una scadenza ovviamente non c'è molto tempo per aspettare.
--
Ho pensato a mezzo anno.
