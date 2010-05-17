Tester di strategia - pagina 6
Controllato il tester sul secondo robot, il tester ha mostrato una morte di successo il 20 di questo mese.... Sembra che la fine dei test non sia risolta... O sono solo io?
Come funziona l'ottimizzazione?
In "Input parameters" spunto i parametri da ottimizzare (il valore iniziale, il valore finale e il passo sono impostati). Il tester viene eseguito solo una volta sui valori iniziali e viene caricato solo un nucleo.
Cosa significa "Selezionare" in Tester nelle impostazioni dell'agente? È chiaro che il nucleo selezionato viene caricato per primo, che altro?
Ecco un rimprovero virus, butto un link da qui al servizio dex e lì non si possono aggiungere immagini =((((
Vi consiglio di rinunciare a questo "antivirus" AVG.
Questi bastardi hanno preso la via più facile e hanno chiamato Themida un sistema di protezione dai virus per ottenere più punti nelle valutazioni delle definizioni dei virus. Sanno molto bene che i loro "antivirus" generano il 100% di falsi positivi per Themida e danneggiano la reputazione degli sviluppatori di software. Non ha senso parlare con loro e non disabiliteremo i loro meccanismi di difesa.
Potresti essere un po' più specifico: come selezionare, per esempio, EurUsd e GbpUsd per la stessa corsa. Non ci sono caselle di controllo, niente. Viene selezionato solo uno strumento.
Nelle impostazioni del tester, viene selezionato il grafico di base, ma se l'Expert Advisor utilizza altri simboli o timeframe, questi vengono automaticamente scaricati e modellati.
Il motore multivaluta funziona in modo trasparente - su richiesta dell'Expert Advisor (tramite richieste di indicatori, funzioni CopyXXX) i dati vengono forniti e modellati automaticamente.
Oh, quindi devo programmare io stesso l'uso di diverse coppie di valute in Expert Advisor. Ma era possibile anche in MQL4. Molto probabilmente non ho ancora capito qualcosa. Ci occuperemo gradualmente dei tuoi esempi. Avrò bisogno di un semplice esempio di test multivaluta.
Non dimenticate di abilitare la modalità di ottimizzazione:
Cosa significa "Seleziona" nel Tester nelle impostazioni dell'agente? Che carichi prima il nucleo selezionato è chiaro, che altro?
È possibile selezionare qualsiasi agente (locale o remoto) per le esecuzioni singole. Per esempio, è possibile eseguire singoli test su un agente remoto più veloce e potente.
In modalità di ottimizzazione, il sistema utilizzerà tutti gli agenti disponibili, compresi quelli remoti.
In MT4 si può anche utilizzare l'accesso ad altri simboli con l'ultima barra modellata approssimativamente. In MetaTrader 5 altri simboli sono modellati in modo molto preciso.
A differenza di MT4, in MT5 è possibile fare trading su qualsiasi simbolo disponibile - questo è ora disponibile in quanto questi simboli sono ora modellati in dettaglio.
Prova a fare tu stesso dei trade su diversi simboli con gli Expert Advisors.
Mi associo. Ho sostituito questo antivirus molto tempo fa. Per di più, è ritardato.
DLL doveva essere spostata da
в
altrimenti non parte.
