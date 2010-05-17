Tester di strategia - pagina 7
MT4 non può contare profitti/perdite su più ordini aperti di strumenti diversi simultaneamente. Può farlo MT5?
Se l'MT5 può generare segnali postikino, questa è acrobazia!
MetaTrader 4 modellava anche le barre postivamente, ma solo su un simbolo corrente.
Solo ora ha visto la coda con il periodo Farvard. Quindi c'è un modo per automatizzare l'analisi Farvard (intendo l'analisi Lucas e Lebo)?
Ho capito che MT4 modellava minimamente il segnale della barra M1.
MetaTrader 4 ha modellato accuratamente la barra zero del suo simbolo basata sulle barre M1: Strategy Tester: Modalità di modellazione quando si testano le strategie di trading.
Ma MetaTrader 5 è in grado di simulare molto più accuratamente lo sviluppo delle barre (compresi altri simboli) applicando barre M1 dettagliate (la storia del grafico è tutta in forma M1) e considerando lo spread salvato all'interno di ogni barra M1. Nei prossimi giorni la storia dello spread sulle barre M1 negli ultimi 10 anni sarà corretta, il che darà risultati più accurati durante i test.
Inoltre, in MetaTrader 5 abbiamo incluso modalità di stress test per gli Expert Advisors. Sarà possibile abilitare la modalità aggressiva di simulazione di slippage, requotes ed esecuzioni parziali, che permetterà di scrivere Expert Advisors più stabili e protetti.
Per ora la solita modalità è in piedi, ma presto ne aggiungeremo di nuove.
1. Il tester si blocca in modalità test (dopo la fine del processo di test - in grigio, anche se tutti i dati in uscita vengono ricevuti)
2. il test su tutte le impostazioni viene eseguito solo per il periodo dal 01/10/2010 al 23/04/2010. La storia precedente non viene eseguita.
Programma tramite Serverdesk.
Controlla la cronologia profonda, nelle impostazioni imposta Maximum bars in history = Unlimited e riavvia.
Per testare: spazzare il grafico giornaliero EURUSD al 1993 e poi eseguire il test su EURUSD, specificando tutta la cronologia disponibile.
Tutto è andato dal 2001.01.01 al 2010. Risolto anche il blocco (è mio). Terme!