Uff, dopo due aggiornamenti della build il tester funziona. Ma c'è una domanda: alla fine del test, una posizione viene lasciata aperta e poi si chiude con una perdita. C'è un modo per risolvere il problema? Non corrisponde alla realtà. Per esempio, è così in Strategy Tester:
Nel conto reale, appare così:
Per esempio, nel tester, non considerare i trade che sono chiusi dal tester alla fine del test per costrizione.
il mio antivirus sta combattendo =((
Non ho intenzione di spegnerlo, aspetterò che lo sistemino.
Come e cosa si rompe?
Si prega di fornire dettagli. Il modo migliore è usare la funzione "Service Desk" dal tuo sito web - aggiungerà il tuo compito direttamente alla lista dei compiti per gli sviluppatori.
Sì, chiudere solo i trade positivi e scartare quelli negativi che si sono accumulati alla fine del test, se il margine è sufficiente, ovviamente, alla fine del test! Sarà facile fare grails!
179
Hmm, ho volutamente dato lo stesso risultato su un account reale. Non ci sono operazioni perdenti che portano a una chiamata di margine! E il tester ha mostrato il risultato sbagliato nell'ultimo scambio!
Il robot online ha chiuso con una perdita il 7 e l'8 e questo è stato lo schema:
E il tester ha mostrato una chiamata di margine il 7.
Il robot online è sopravvissuto con successo fino al 23 di questo mese.
Non c'è ancora una descrizione del Tester?
Non ho visto nessun multi-strumento. Solo su uno strumento finora?
Ecco un virus, ti mando un link al servizio dex da qui, non puoi aggiungere immagini lì =((
Potresti essere un po' più specifico: come selezionare, per esempio, EurUsd e GbpUsd per la stessa corsa. Non ci sono caselle di controllo, niente. Viene selezionato solo uno strumento.