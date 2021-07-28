Auguri per MT5 - pagina 59
Per lavorare con gli oggetti grafici, abbiamo urgentemente bisogno dell'evento di ridimensionamento della finestra del grafico.
Lasciatemi spiegare un esempio per cosa (ci sono molti altri esempi in cui questo sarà necessario).
Abbiamo un controllo "Grid", per esempio:
ridimensioniamo la finestra e otteniamo un'immagine come questa:
ora chiamiamo un metodo della classe per ridimensionare e otteniamo:
Quindi, siamo costretti a monitorare costantemente la dimensione della finestra da soli, il che non è buono per le prestazioni complessive.
Inoltre, abbiamo bisogno di monitorare non solo su OnTick ma anche su timer, perché non ci sono tick nei fine settimana, per esempio.
Per lavorare con oggetti grafici, l'evento di ridimensionamento della finestra del grafico è molto necessario.
Per lavorare con oggetti grafici, l'evento di ridimensionamento della finestra del grafico è molto necessario.
Io sostengo questo. Inoltre, abbiamo bisogno dell'evento di cambiamento delle proprietà del grafico, perché a volte dobbiamo monitorare non solo il cambiamento delle dimensioni della finestra. Ho scritto una richiesta a servicedesk prima del nuovo anno.
ChartEvent può lanciare un evento speciale sul cambiamento delle proprietà della finestra.
Scusa... Non capisco - è una domanda o un'affermazione?
Se è una dichiarazione, puoi lanciarla, ma devi controllarla tu stesso, ed è una risorsa...
Se domanda - allora un evento separato in ChartEvent è ideale....
Lanceremo noi stessi un tale evento in OnChartEvent, così gli sviluppatori possono facilmente gestire cambiamenti significativi nell'ambiente grafico.
Il compito è già stato fissato, guardiamo la soluzione.
Grande!
Vorrei anche occuparmi del mio biglietto #35077...
Leggete questo articolo Creare un tabellone usando classi dalla Standard Library e Google Chart API, in esso l'autore ha implementato il ridimensionamento, forse vi aiuterà
Non si tratta di scalare, ma del punto di chiamata per quello scalare....
Ho fatto un rapido controllo e ha tutto quello di cui ho scritto sopra:
La funzione OnTimer() controlla la dimensione della finestra, e regola la dimensione del tabellone se necessario, controlla anche l'arrivo dei trade comeOnCalculate(), solo nel caso in cui i tick arrivino meno frequentemente di 1 al secondo.
