Vorrei essere in grado di ottenere le coordinate dei pixel degli oggetti prezzo-tempo. Questo darebbe la possibilità di coordinare i prezzi con il display ed evitare problemi con diverse risoluzioni dello schermo.
Poi possiamo creare un oggetto trendline di sfondo che si muove permanentemente di
L'output funzionerebbe quindi come segue: (prima barra visibile) (massimo della finestra) (ultima barra visibile) (minimo della finestra) e dopo aver ottenuto le coordinate dei pixel ricalcolare tutti gli elementi etichettati tenendo conto della visualizzazione.
Così in una risoluzione, il campo del grafico ha 700 pixel nell'altra 1000.
Buon pomeriggio!
È possibile lavorare con diversi grafici su diversi monitor allo stesso tempo in una piattaforma MT5?
come è implementato per esempio nella piattaforma Thinkorswim
E sarebbe bene aggiungere anche qui il numero di barra attuale, sarebbe utile:
Sarebbe bello se le notizie dal terminale si aprissero nel browser di default dell'anguria (FF, opera, ecc.) invece che in IE.
Più precisamente, link aperti quando si visualizzano le notizie, ma penso che sarebbe un po' difficile da implementare, però... :)
Il numero della barra è fatto da un semplice indicatore. Io stesso lo facevo in 4.
Ci sarebbe una difficoltà qui, la serialità.
Alcune persone hanno bisogno della 0a barra come quella attuale e altre come quella più vecchia, quindi il suggerimento di Stringo è uno dei più sensati da questo punto di vista.
Sarebbe bello se le notizie dal terminale si aprissero nell'arbuser di default (FF, opera ecc.) invece che in IE.
Più precisamente i link aperti quando si visualizzano le notizie, ma penso che sarebbe un po' difficile da implementare... :)
Per esempio, vogliamo passare un valore di ritorno da un metodo oggetto, e dobbiamo inserire il nome dell'oggetto e il metodo completamente manualmente.
Suggerisco di mantenere il filtro di completamento automatico, ma di mettere le variabili corrispondenti in cima alla lista ed evidenziarle in verde, e tutte le altre sotto ed evidenziarle in giallo.
La finestra mostra, per esempio, i valori OHLC e i valori dell'indicatore, che corrispondono al numero della barra in cui si trova il cursore. Questo numero di barra deve essere visualizzato. Questo perché dobbiamo contarli manualmente sullo schermo. Oppure dobbiamo allegare un semplice indicatore ad ogni grafico.
Non è logico visualizzare il valore sull'asse Y, ma non per quale valore sull'asse X.