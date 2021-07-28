Auguri per MT5 - pagina 65
Mi mancano gli avvisi integrati... Vorrei sentire qualche suono quando l'ordine pendente, lo stop loss e il take profit vengono attivati.
Mi dispiace, potrebbe essere inappropriato, ma non ho trovato dove postarlo subito.
Guida di riferimento MQL5 / Fondamenti del linguaggio / Sintassi / Identificatori /
La"Lunghezza dell'identificatore non può superare i 63 caratteri."dovrebbe essere corretto in"La lunghezza dell'ID non può superare i 63 caratteri."Il file di aiuto MQL5 è stato scaricato dal server oggi.
Esatto, l'espressione"La lunghezza dell'identificatore non può superare i sessantatre caratteri" è un po' confusa per un programmatore, perché quando si parla di lunghezza, si intende il numero di caratteri, non una posizione specifica nella stringa.
Pertanto, sarebbe più corretto scrivere"La lunghezza dell'identificatore non può superare i sessantatre caratteri (o sessantatre caratteri)"
.
È possibile rendere possibile l'estrazione dei set-file dalla stessa cartella in cui li avete salvati. In questo momento, il terminale non ricorda la cartella in cui è stato salvato il file impostato (o meglio lo fa, ma solo per il prossimo salvataggio, non per l'estrazione).
Correzione.