ADR:
Mi mancano gli avvisi integrati... Vorrei sentire qualche suono quando l'ordine pendente, lo stop loss e il take profit vengono attivati.
Si possono ordinare sceneggiature da trenta centesimi in Jobs . Non ci sono restrizioni sulla complessità dell'ordine.
Cosa sappiamo di PlaySound()? Ne hai davvero bisogno (voglio dire - se qualcosa va storto, non sarai in grado di ripararlo)?
 
Sì, so cosa si può fare)) Si può anche fare il proprio terminale. Volevo solo avere i suoni integrati per gli eventi di connessione, disconnessione, ecc.
 

Mi dispiace, potrebbe essere inappropriato, ma non ho trovato dove postarlo subito.

Guida di riferimento MQL5 / Fondamenti del linguaggio / Sintassi / Identificatori /

La"Lunghezza dell'identificatore non può superare i 63 caratteri."dovrebbe essere corretto in"La lunghezza dell'ID non può superare i 63 caratteri."Il file di aiuto MQL5 è stato scaricato dal server oggi.

 
Non voglio discutere, ecco degli esempi:


 

Non voglio discutere, non sono bravo in russo, ma c'è chiaramente una differenza nel significato della frase.

Se si usa la parola "simbolo", il significato è diverso.

"non superiore a sessantatre caratteri" e "non superiore a sessantatre caratteri".

Numero quantitativo o ordinale: 63 bottiglie, 63° bottiglia

 
Esatto, l'espressione"La lunghezza dell'identificatore non può superare i sessantatre caratteri" è un po' confusa per un programmatore, perché quando si parla di lunghezza, si intende il numero di caratteri, non una posizione specifica nella stringa.

Pertanto, sarebbe più corretto scrivere"La lunghezza dell'identificatore non può superare i sessantatre caratteri (o sessantatre caratteri)"
.

 
Corretto.
 

È possibile rendere possibile l'estrazione dei set-file dalla stessa cartella in cui li avete salvati. In questo momento, il terminale non ricorda la cartella in cui è stato salvato il file impostato (o meglio lo fa, ma solo per il prossimo salvataggio, non per l'estrazione).

 
Rosh:
Correzione.
Allora, è "esperto di compilazione" o "esperto di compilazione"?
