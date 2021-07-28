Auguri per MT5 - pagina 57
Non ci sono complicazioni qui - questa finestra mostra, per esempio, i valori di OHLC, così come i valori dell'indicatore - corrispondono a un certo numero di barra dove si trova il cursore. Questo numero di barra dovrebbe essere visualizzato. Questo perché dobbiamo contarli manualmente sullo schermo. Oppure, si dovrebbe allegare un semplice indicatore ad ogni grafico.
Non è logico emettere un valore sull'asse Y, ma non emettere per quale valore sull'asse X.
C'è il giorno e l'ora della barra, c'è l'OHLC, certe indicazioni dell'indicatore (per esempio), ma non sono legate al numero della barra.
Se vogliamo legarlo a un numero di barra, dobbiamo considerare come "standard" il dato dove si trova la 0a barra.
Sarebbe più conveniente per te se la 0a barra fosse la più vecchia, mentre per me sarebbe quella attuale (come in MT4). Come devo fare?
PS
Non sono a favore o contro la "numerazione delle barre". Sono favorevole a che la proposta sia formulata in modo più chiaro e soddisfacente per tutti (non la maggior parte, ma tutti).
Non si tratta di questo, ma del fatto che non ce l'hai :) Non ho scritto affatto sulla numerazione delle barre - sta agli sviluppatori come :)
Citazione testuale...
E sarebbe bene aggiungere il numero di barra attuale, sarebbe comodo:
Se sulla barra corrente (come in MT4) non mi dispiace, ma sicuramente ci sarà un altro parere.
E come lo numeriamo, con 0 bar o partendo da uno?
Beh, io ho un'idea molto migliore, per esempio: suggerisco che dovremmo disegnare anche il numero di barra nella finestra dei dati, numerare la barra a partire da 1 barra e selezionare la barra più vecchia della storia come punto di segnalazione.
Citazione testuale...
Una domanda - Dov'è il punto di riferimento? Se sulla barra corrente (come in MT4) non mi dispiace, ma sicuramente ci sarà un'altra opinione.
Non posso farne a meno nei grandi progetti... :)
Quello che mi manca davvero è un navigatore di codici come Alt+M, ma in una finestra separata.
Non puoi farne a meno nei grandi progetti... :)
Beh, sì, in grandi progetti la navigazione esistente non è chiaramente sufficiente, una lista di funzioni in una grande libreria (o in un file con diverse classi) non è chiaramente una soluzione sufficiente.
Non so di MS, ma Borland ha tali navigatori molto ben fatti. In ogni caso, vuoi avere la navigazione normale in una scheda separata o in una finestra separata.
Beh, sì, in grandi progetti la navigazione esistente non è chiaramente sufficiente, una lista di funzioni in una grande libreria (o in un file con diverse classi) non è chiaramente una soluzione sufficiente.
Non so di MS, ma Borland ha tali navigatori molto ben fatti. In ogni caso, vuoi avere la navigazione normale in una scheda separata o in una finestra separata.
Mi piacerebbe anche avere il refactoring, ma penso che sia solo un sogno per ora :)
IntellIJ IDEA è ben fatto :)
Vorrei più refactoring, ma penso che sia solo un sogno per ora :)
C'è molto da desiderare, ma è improbabile che ME rimanga gratuito se avesse caratteristiche come questa (nello screenshot, si può vedere che quando si compilano le variabili di funzione, appare automaticamente una lista di variabili adatte per tipo, tenendo conto della visibilità globale):
Vorrei essere in grado di ottenere le coordinate dei pixel degli oggetti prezzo-tempo. Questo darebbe la possibilità di coordinare i prezzi con il display ed evitare problemi con diverse risoluzioni dello schermo.
Allora sarebbe possibile creare un oggetto trendline di sfondo che si muove costantemente di
L'output memorizzerebbe i prezzi nella finestra (prima barra visibile) (massimo della finestra) (ultima barra visibile) (minimo della finestra) e dopo aver ottenuto le coordinate dei pixel ricalcolerebbe tutte le etichette tenendo conto della visualizzazione.
Così com'è, in una risoluzione il campo del grafico ha 700 pixel nell'altra 1000.
Sostenuto a caldo, mi piacerebbe molto.
Forse si potrebbe in qualche modo ravvivare l'assenza o sostituire questa funzione con due funzioni reciproche per ricalcolare le coordinate dello schermo in prezzo/tempo e viceversa.
Sarebbero emerse molte buone caratteristiche. E non si vedrebbero effetti collaterali spiacevoli.
// non stiamo parlando di risultati di uso scorretto. qualsiasi cosa può essere usata in modo scorretto.
Non è più rilevante, se non per comodità.