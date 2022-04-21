MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 80
Il drawdown relativo sembra comico in modalità "pips".
Vorrei essere in grado di passare dai valori relativi a quelli assoluti. Cioè se scegliete assoluto - tutti i valori sono in assoluto. Relativo selezionato - il cambiamento corrispondente.
Tutto è memorizzato in opt.
HH. Probabilmente dovrei fare un convertitore opt -> database. E utilizzare una soluzione di terzi per visualizzare i risultati dell'ottimizzazione.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Biblioteche: virtuale
Igor Makanu, 2020.09.03 00:10
Io uso un paio di query - nelDB Browser (SQLite) ho creato un DB di prova in 2 clic e c'è una scheda SQL dove è possibile creare e testare una query
L'alternanza dei colori delle linee non inizia immediatamente.
HH. Probabilmente dovresti fare un convertitore opt -> DB. E utilizzare una soluzione di terzi per vedere i risultati dell'ottimizzazione.
tutto nelle tue mani ))))
Non mi preoccuperei di scrivere in MQL come creare un database e poi una tabella in esso .... ci vorranno 2-3 giorni meravigliosi di studio del materiale e di scrittura del codice
Ma, imho, è più facile creare un DB e le tabelle necessarie in esso per 2-3 minuti e iniziare a riempire con i dati daMQL- ci vorranno gli stessi 2-3 giorni di studio, ma è più produttivo
SZY: DB Browser(SQLite) clicca con il tasto destro del mouse nella struttura del database e il menu contestuale per copiare l'espressione CREATE semplificherà il compito di creare una tabella daMQL, se volete ancora fare e creare un database usando MQL
Grazie per la raccomandazione, dovrò soppesare il tutto. Per il momento, concentrati sull'argomento.
I filtri sembrano essere grezzi.
Rimosso il filtro evidenziato, quindi tutti i risultati tranne Sharp > 0,5 sono spariti. Cioè ho disattivato il filtro per vedere tutto, ma ho ottenuto un altro filtro.
Buona giornata a tutti voi!
Dopo aver terminato il tester di strategia con qualsiasi Expert Advisor dal terminale MetaTrader 5, per esempio Moving Averages.mq5, carica costantemente l'80% o più della memoria del computer finché non chiudo il terminale. Sto cercando di chiudere il processo metatester64.exe nel Task Manager di Windows 7 64-bit, ma non vuole uscire. Sono solo io o è un problema comune?
Sinceramente, Vladimir.
Quando il tester finisce il suo lavoro e mentre il terminale stesso è attivo, mantiene le cache accumulate per diversi minuti in attesa dei prossimi compiti.
Dopo alcuni minuti il tester resetta le cache e si scarica dalla memoria.
Questa modalità di mantenimento permette un riavvio più veloce dei test.
Grazie mille per la spiegazione! Ora lo saprò.Sinceramente, Vladimir.