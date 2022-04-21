MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 80

Ci sono righe come questa nel registro degli agenti. 
KI      0       14:59:10.034    Tester  optimization pass 172473032813 started (batch of 41 tasks)
FJ      0       14:59:16.731    Tester  172473032813 OnTester result 9.949999999999999 : passed in 0:00:06.696
QO      0       14:59:25.171    Tester  1010452003938 OnTester result 0 : passed in 0:00:08.439
LJ      0       14:59:31.921    Tester  47795107913 OnTester result 2.65 : passed in 0:00:06.750
JD      0       14:59:40.336    Tester  1428291810156 OnTester result 0 : passed in 0:00:08.413
Cosa significano i numeri evidenziati? Se questi sono numeri di passaggi in uno spazio di passaggio completo, come si può usare questo numero per identificare il passaggio?
 

Il drawdown relativo sembra comico in modalità "pips".

Vorrei essere in grado di passare dai valori relativi a quelli assoluti. Cioè se scegliete assoluto - tutti i valori sono in assoluto. Relativo selezionato - il cambiamento corrispondente.

Tutto è memorizzato in opt.


HH. Probabilmente dovrei fare un convertitore opt -> database. E utilizzare una soluzione di terzi per visualizzare i risultati dell'ottimizzazione.

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

Biblioteche: virtuale

Igor Makanu, 2020.09.03 00:10

Io uso un paio di query - nelDB Browser (SQLite) ho creato un DB di prova in 2 clic e c'è una scheda SQL dove è possibile creare e testare una query

 

L'alternanza dei colori delle linee non inizia immediatamente.


Che ne dite di evidenziare i titoli con un colore diverso?
 
fxsaber:

HH. Probabilmente dovresti fare un convertitore opt -> DB. E utilizzare una soluzione di terzi per vedere i risultati dell'ottimizzazione.

tutto nelle tue mani ))))

Non mi preoccuperei di scrivere in MQL come creare un database e poi una tabella in esso .... ci vorranno 2-3 giorni meravigliosi di studio del materiale e di scrittura del codice

Ma, imho, è più facile creare un DB e le tabelle necessarie in esso per 2-3 minuti e iniziare a riempire con i dati daMQL- ci vorranno gli stessi 2-3 giorni di studio, ma è più produttivo

SZY: DB Browser(SQLite) clicca con il tasto destro del mouse nella struttura del database e il menu contestuale per copiare l'espressione CREATE semplificherà il compito di creare una tabella daMQL, se volete ancora fare e creare un database usando MQL

 
Igor Makanu:

tutto è nelle tue mani ))))

Non mi preoccuperei di scrivere in MQL come creare un database, poi una tabella in esso .... ci vorranno 2-3 giorni per imparare il materiale e scrivere il codice

Ma, imho, è più facile creare un DB e le tabelle necessarie in esso per 2-3 minuti e iniziare a riempire con i dati daMQL- ci vorranno gli stessi 2-3 giorni di studio, ma è più produttivo

SZY: DB Browser (SQLite) clicca con il tasto destro del mouse nella struttura del database e il menu contestuale e copia l'espressione CREATE semplificherà il compito di creare una tabella daMQL, se vuoi ancora fare e creare un database usando MQL

Grazie per la raccomandazione, dovrò soppesare il tutto. Per il momento, concentrati sull'argomento.

 

I filtri sembrano essere grezzi.

Rimosso il filtro evidenziato, quindi tutti i risultati tranne Sharp > 0,5 sono spariti. Cioè ho disattivato il filtro per vedere tutto, ma ho ottenuto un altro filtro.

 

Buona giornata a tutti voi!


Dopo aver terminato il tester di strategia con qualsiasi Expert Advisor dal terminale MetaTrader 5, per esempio Moving Averages.mq5, carica costantemente l'80% o più della memoria del computer finché non chiudo il terminale. Sto cercando di chiudere il processo metatester64.exe nel Task Manager di Windows 7 64-bit, ma non vuole uscire. Sono solo io o è un problema comune?

  1. Deposito iniziale - 50000 RUB
  2. Simulazione - Ogni tick è basato su tick reali
  3. Periodo di test - dal 01.01.2020 ad oggi

Sinceramente, Vladimir.




 
MrBrooklin:

Buona giornata a tutti voi!


Dopo aver terminato il tester di strategia con qualsiasi Expert Advisor dal terminale MetaTrader 5, per esempio Moving Averages.mq5, carica costantemente l'80% o più della memoria del computer finché non chiudo il terminale. Sto cercando di chiudere il processo metatester64.exe nel Task Manager di Windows 7 64-bit, ma non vuole uscire. Sono solo io o è un problema comune?

  1. Deposito iniziale - 50000 RUB
  2. Simulazione - Ogni tick è basato su tick reali
  3. Periodo di test - dal 01.01.2020 ad oggi

Sinceramente, Vladimir.

Quando il tester finisce il suo lavoro e mentre il terminale stesso è attivo, mantiene le cache accumulate per diversi minuti in attesa dei prossimi compiti.

Dopo alcuni minuti il tester resetta le cache e si scarica dalla memoria.

Questa modalità di mantenimento permette un riavvio più veloce dei test.

 
MetaQuotes:

Il tester mantiene le cache accumulate per alcuni minuti dopo aver finito il lavoro e mentre il terminale stesso è attivo, in attesa dei prossimi compiti.

Dopo alcuni minuti il tester resetta le cache e si scarica dalla memoria.

Questa modalità di mantenimento permette di accelerare il riavvio dei test.

Grazie mille per la spiegazione! Ora lo saprò.

Sinceramente, Vladimir.
 
In un'enumerazione completa, se si cambia l 'intervallo di valori o il passo nella scheda dei parametri, la cache non viene presa, tutto viene ricalcolato da capo.
