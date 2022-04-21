MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 83

Renat Fatkhullin, 2020.12.02 09:49

Stiamo lavorando su un nuovo tester di strategie multi-thread, che sarà molto più efficiente in termini di risorse di quello attuale.

 

Ho pensato di recente.

C'è una soluzione out-of-the-box: testare una cartella di Expert Advisors con parametri precedentemente impostati in uno o più pulsanti contemporaneamente?

E non ottenere il risultato totale del portafoglio. E non il risultato totale di ogni Expert Advisor separatamente. Per capire cosa è successo di recente nella storia/rapporto di trading di ogni Expert Advisor.

Per quanto ho capito, ora dobbiamo avviare ogni strategia separatamente nello Strategy Tester

 
Se si esegue un EA vuoto nel Tester. 
void OnInit() {}

su cosa spende le risorse il tester quando arriva una nuova zecca?

Sembra che ci dovrebbe essere solo un ciclo for su tick.

 

È molto comune guardare Sample e Out of Sample su un grafico a passaggio singolo quando si analizza un TS (modelli di apprendimento automatico).

Per capire dove si trova l'OOS su un tale grafico, bisogna passare con il mouse e cercare la data nei tooltip.


Dopo di che si comincia a capire dove si trova questo OOS.

Quindi ogni volta devi spostare il mouse e cercarlo, ecc.


Propongo di aggiungere una funzione.

void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка.

Con il salvataggio dell'etichetta in un file tst.


Questo renderebbe il lavoro con OOS e altri casi molto più facile.

Stringa di ricerca: Uluchshenie 035.
 
fxsaber:

Suggerisco di aggiungere una funzione TesterGraphLabel

Pensate un passo avanti, e aggiungete la possibilità di disegnare su un grafico tester, come su una tela.

Ci saranno linee ed etichette di testo e qualsiasi altra cosa tu voglia.

Basta disegnare "sullo sfondo" per non dipingere sopra l'equità con l'equilibrio.

 
Andrey Khatimlianskii:

Pensate a un passo in più, e aggiungete la possibilità di disegnare sul grafico di un tester, come su un kanvas.

Deve essere memorizzato in un file tst. Pertanto, il kanvas non è adatto.
 
fxsaber:

È molto comune guardare Sample e Out of Sample su un grafico a passaggio singolo quando si analizza un TS (modelli di apprendimento automatico).

Per capire dove si trova l'OOS su un tale grafico, bisogna passare con il mouse e cercare la data nei tooltip.


Dopo di che si comincia a capire dove si trova questo OOS.

Quindi ogni volta devi spostare il mouse e cercarlo, ecc.


Propongo di aggiungere una funzione.

Con il salvataggio dell'etichetta in un file tst.


Questo renderebbe il lavoro con OOS e altri casi molto più facile.

Stringa di ricerca: Uluchshenie 035.
Buona idea. Preferibilmente non 1 punto, ma molti possono essere salvati. L'OOS è a volte fatto in 2 pezzi - uno regolare e uno di controllo.
E c'è anche una rotazione in avanti. Puoi segnare tutti i passi su un grafico.
 
Ciao, ho una domanda, quando si testano gli EA, gli indicatori non appaiono nel tester, anche dopo aver chiamato ChartIndicatorAdd, quale potrebbe essere il problema?
Ho visto meno tick nel tester di strategia senza visualizzazione.

Qualcuno può dirmi perché questo accade?

Ci sono più tic in modalità visiva.

 
jaffer wilson:

Ho visto meno tick nel tester di strategia senza visualizzazione.

Qualcuno può dirmi perché questo accade?

Ci sono più tic in modalità visiva.

Forse questo aiuterà https://www.mql5.com/ru/forum/371894
