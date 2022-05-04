Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 42
Possiamo semplificare la selezione - fare una ri-ottimizzazione ogni mese e se troviamo un'opzione migliore di quella che abbiamo, usarla?
È solo che la questione della selezione dei set dovrebbe ridursi a migliorare il sistema di aggiornamento di questi set.
Sì, esattamente - guarda il rovescio della medaglia: non quale coppia conduce, ma quale TS in termini di reddito cumulativo totale su tutte le coppie.
Credo che vi aspettino delle rivelazioni sorprendenti.
Ma cosa c'è dopo? Di nuovo - prima dobbiamo metterlo, vedere come funzionerà sulla demo! E - TC entra in una delle tre divisioni ... Segnalate i migliori - io pubblico.
Ora, ora... Farò un rapporto sui singoli tipi di TC.
Quindi, sistemi di trailing diretto con ingresso di tendenza. Cioè quelli che, dopo essere entrati, iniziano il trailing SL, fino alla chiusura del trade.
(Permettetemi di ricordarvi che il rapporto include sistemi che hanno fatto almeno 10 scambi su demo, e hanno mostrato una qualità non inferiore a zero).
Tabella:
Grafico:
Francamente, sono sorpreso dai risultati. Ci sono 112 sistemi di traino diretto nella Lega TS. E solo 8 (!!!) di loro mostrano una qualità di trading positiva! Pensavo che ci sarebbero stati più, beh, almeno 30 sistemi ... (Basato sul principio "20/80")
Guardando la tabella e il grafico, possiamo vedere che solo due di loro sono decenti! Gli altri non solo dimostrano risultati scadenti, ma sono anche stati implementati di recente, il che significa che recentemente hanno dimostrato un comportamento inappropriato e sono stati sovraottimizzati.
Sì, Alexander, sono già sorpreso. Non tanto quanto probabilmente vi aspettavate, ma comunque... Pensavo che i sistemi di tracciamento diretto dei trend fossero più funzionanti... E si scopre che questi sistemi non hanno praticamente senso! Ecco, secondo me, il beneficio diretto della TC League per i membri del forum - la conclusione "non ha senso usare il trend trailing". Almeno sulle coppie forex.
Qui, analizzi tutto con attenzione e tragga delle conclusioni. La lega adotterà un formato leggermente diverso.
Allora emetterete un segnale con una rigorosa giustificazione statistica - la gente non è stupida, ha bisogno di garanzie. Beh, mi iscriverò anch'io - anche loro hanno bisogno di soldi.
Ora i sistemi di inversione di tendenza.
Tabella:
Grafico:
La situazione è ancora peggiore. Solo cinque (!!!) di 112 TS mostrano risultati, e solo uno (!!!) dura abbastanza. Il secondo, su GBPNZD, ha fatto solo 10 scambi, pur mostrando una qualità di scambio piuttosto buona - le statistiche sono scarse. Tutti gli altri hanno una qualità commerciale inferiore allo zero.
Sistemi di tendenza con TP-SL fisso.
Tabella:
Grafico:
Qui la situazione è leggermente migliore. Sì, ci sono pochi sistemi - solo sette (su 112) mostrano una qualità commerciale positiva, ma, la metà sono abbastanza stabili, e sono stati nella TC League per molto tempo senza mostrare un comportamento inaccettabile.
Sistemi di flotta con TP-SL fisso:
Tabella:
Grafico:
Solo 11 TS mostrano risultati positivi.
Tuttavia, la maggior parte di loro sono di qualità abbastanza alta e alcuni di loro sono stati in atto per un bel po' di tempo.
Avete provato a pescare sulla distanza calcolata come una certa percentuale del massimo profitto raggiunto? Questo è l'unico trawl che ho usato ultimamente - virtuale. L'ottimizzazione ha mostrato che il miglior risultato in un tale strascico è al 38% (numero di Fibonacci). La rete a strascico funziona come un anti-pinch. In una rete a strascico con una trappola, la distanza diminuisce, mentre in questa rete aumenta. Quello che con l'aumento della redditività permette di sopportare grandi rollback. In concomitanza con questo tipo di pesca a strascico è utile l'uso del TP.