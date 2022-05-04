Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 97

Georgiy Merts:

A proposito, la prima cifra di magik è 6.

Ciò significa che questa ST ha una scorta "inversa". Una scorta molto pericolosa. Basta "bombardare", mentre il piatto duro è in corso, prenderà proprio i "picchi" delle chiacchiere del piatto, ma la prima controtendenza sbagliata influenzerà fortemente il deposito.

bene?

due




 

642952 - tutto va bene.


442420 - non funziona, devi aver giocato o con le impostazioni o con il tempo dopo l'avvio... Ripeto - nel log uno degli ultimi messaggi dovrebbe essere che il sistema è stato creato. I suoi parametri marginali sono specificati. Viene specificata la data della costruzione.

All'avvio - il TC viene creato con i parametri che sono disponibili, e inoltre non ci si aspetta che i parametri vengano cambiati. (Il sistema viene creato nel costruttore, e se i parametri vengono cambiati, il costruttore non viene richiamato).

Riavvia l'Expert Advisor. Gli ultimi messaggi nel log dovrebbero essere circa gli stessi di TC 642952.

Poi perfezionerò l'EA per rimuovere se stesso dal commercio, e scriverò nel log che non c'è bisogno di giocare con le impostazioni dopo l'avvio.
 
Allora quando diventa chiaro che è così... è il momento di iniziare a diventare ricchi? : D
O si parlerà di come non si tratta solo di soldi ora...? xD
 
Artem Prischepa:
Allora, quando sarà chiaro che è così... è ora di diventare ricchi? : D
O cominceranno a parlare di come ora non si tratta solo di soldi...? xD

Cosa intendi per "tempo di diventare ricco"?

Gente intelligente - mettere il miglior TS sul commercio sei mesi fa, e stanno già diventando ricchi...? E tu, Artem, dove sei stato?

Artem, in una grande famiglia non si batte il becco. E se lo fanno, lo fanno in fretta.

 

Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 TC per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

Classifica dei primi cinque per qualità del commercio:



Georgiy Merts:

Cosa intendi per "tempo di diventare ricco"?

Gente intelligente - mettere il miglior TS sul commercio sei mesi fa, e stanno già diventando ricchi...? E tu, Artem, dove sei stato?

Artem, in una grande famiglia, non si clicca il becco. E se lo fanno, lo sfogliano velocemente.

Come facciamo a trovare queste persone intelligenti, perché non stanno comunicando qui?
 
Vladimir Baskakov:
Come fate a trovare queste persone intelligenti, perché non comunicano qui?

Non c'è tempo, non c'è tempo per cucire sacchi per soldi).

 
khorosh:

Non c'è tempo, non c'è tempo per cucire sacchi per soldi).

I soldi in un sacco sono carta straccia))

 
Uladzimir Izerski:

I soldi nella borsa sono carta straccia))

Passami questa carta straccia, per favore:)
 

Situazione al momento (tutti i TS lavorano su conto demo con lotto minimo costante).

Errore... Informazioni che arriveranno un po' più tardi...

